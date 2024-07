IBM Cloud Virtual Server in unserer klassischen Infrastruktur arbeiten auf nativen Teil- und VLAN-Netzwerken und können so innerhalb eines Rechenzentrums (und eines einzelnen Pods) miteinander kommunizieren. IBM Cloud Virtual Server for VPC arbeiten mit einer zusätzlichen Netzwerk-Orchestrierungsschicht, die die Pod-Grenze eliminiert und mehr Kapazität für die Skalierung von Instanzen schafft.