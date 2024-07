Die Versorgung einer Gemeinde jeder Größe mit sauberem, frischem Wasser ist kompliziert. Öffentliche Wasserversorgungsunternehmen müssen alles von der Quelle bis zum Wasserhahn warten, einschließlich Speicher, Leitungen, Aufbereitungsanlagen und Verteilungszentren. Dr. Eyal Brill, Chief Executive Officer von Decision Makers, Ltd., erklärt: „Die meisten Wasserversorgungsunternehmen auf der ganzen Welt sind kleine Organisationen, die über keine IT-Infrastruktur verfügen. Sie haben keine IT-Experten. Sie können es sich nicht leisten, viel in IT-Systeme zu investieren.“ Dennoch birgt die IT ein enormes Potenzial, um den reibungslosen Betrieb der Wasserversorgung zu gewährleisten. Aus diesem Grund gründete Dr. Brill Decision Makers, ein Familienunternehmen, das die Vorteile der modernen Technologie in eine lebenswichtige Branche bringen will. Mit dem Service des Unternehmens können Wasserversorger abnormale Wasserqualitäten erkennen, die beispielsweise durch Geräteausfälle, Unfälle und sogar böswillige Aktivitäten verursacht werden. Entscheidungsträger verwenden eine Technologie namens unbeaufsichtigtes maschinelles Lernen, die sich auf die Idee stützt, dass ungewöhnliche Situationen Anzeichen erzeugen, bevor Probleme außer Kontrolle geraten. Decision Makers analysiert die Daten von Wasserversorgern und zeigt bei Anomalien eine rote Fahne an, ähnlich wie Kreditkartenunternehmen Konten auf Betrug überwachen.

Die erforderlichen Daten werden bereits punktuell in bestehenden Netzen gesammelt, so dass der nächste Schritt einfach ist. Dr. Brill erklärt: „Was wir unseren Kunden sagen, ist, dass man nichts in Server investieren muss, dass man keine IT-Experten braucht. Das ist unsere Rolle. Wir sind Experten. Wir stellen Ihnen die Infrastruktur zur Verfügung. Das Einzige, was Sie tun müssen, ist, die Daten in die Cloud zu senden.“ Aber welche Cloud? Schließlich sind Informationen über Wasserqualität und -verfügbarkeit von grundlegender Bedeutung für die Gesundheit der Gemeinschaft. Sie müssen sicher aufbewahrt werden, rund um die Uhr verfügbar sein und von einem erstklassigen Kundenservice unterstützt werden.

Die richtigen Tools, die richtige Umgebung Nach einer kurzen Testversion mit einem konkurrierenden Cloud-Anbieter entschied sich das Unternehmen für IBM Cloud Virtual Servers als einzige Infrastruktur, auf der Decision Makers seinen Service anbietet. Einer der Hauptgründe, warum sich das Unternehmen für IBM entschieden hat, ist die Sicherheit. „Einer unserer größten Kunden war sehr besorgt um die Sicherheit der Daten. Wir leiteten ihn an das IBM Cloud-Team weiter. Alle seine Fragen wurden schnell beantwortet und er ist nun zuversichtlich, dass seine Daten in der IBM Cloud sicher sind.“ Wie das Unternehmen und seine Kunden erfahren haben, umfassen die virtuellen Server der IBM Cloud eine beeindruckende Reihe von Sicherheitsmaßnahmen, darunter Sicherheit rund um die Uhr vor Ort, berührungslose und biometrische Zugangskontrolle sowie digitale Videoüberwachung. IBM Cloud unterstützt außerdem IBM Watson Studio und die IBM Watson Machine Learning-Technologie, die Decision Makers in Zukunft nutzen will, um seine Algorithmen weiter zu verfeinern. Mit IBM Watson Studio kann das Unternehmen visuelle Modelle mit einem Klick vorbereiten, verwalten und überwachen. Die IBM Watson Machine Learning-Technologie ermöglicht es den Kunden von Decision Makers bereits, die Lösung zu „lernen“, indem sie jedes Mal, wenn ein Alarm ausgelöst wird, Feedback geben. Im Laufe der Zeit lernt das System, welche Anomalien zu erwarten sind und welche Anlass zur Sorge geben.

Ein Gefühl von Familie Heute wächst Decision Makers stetig und hat Kunden auf der ganzen Welt. „Wir sind stolz darauf, es ein Familienunternehmen nennen zu können.“ Die Inhaberkinder Adi und Barak sowie der Schwiegersohn Michael sind geschätzte Mitglieder des Teams, die ihre postgraduale Ausbildung auf die Bedürfnisse des Unternehmens zugeschnitten haben. Dieses Familiengefühl spiegelt sich in der Beziehung der Entscheidungsträger mit dem IBM Team in Israel wider. Für Dr. Brill ist der Service, den er von IBM erhält, ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal. „Sie sind immer für uns da. Es spielt keine Rolle, zu welcher Tageszeit Sie eine Frage an den IBM Support stellen; in weniger als 30 Minuten erhalten Sie eine Antwort“, sagt er. „Das ist sehr wertvoll, besonders wenn man mit fortschrittlicher Technologie wie Watson zu tun hat.“ Zukünftig plant Decision Makers, die IBM Watson-Technologie zur automatischen Klassifizierung von Ereignissen zu nutzen. Dies ist vor allem für Führungskräfte von Wasserversorgungsunternehmen interessant, denen diese Klassifizierungen einen Überblick darüber verschaffen, welche Herausforderungen am dringendsten beachtet werden müssen. Adi Brill sagt, sie, ihr Mann und ihr Bruder werden das Unternehmen weiterhin prägen. „Die Arbeit mit der Familie erfordert viel Geduld und Respekt“, sagt sie. „Wir haben Glück, denn unsere Eltern erkennen an, dass wir reif und klug genug sind, um eine Meinung zu haben, die es wert ist, gehört zu werden. Es ist etwas ganz Besonderes.“