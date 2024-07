Mit den Fortschritten in den Bereichen Rechenleistung, Algorithmus und Datenzugriff setzen Unternehmen zunehmend Deep Learning ein, um Erkenntnisse durch Spracherkennung, Verarbeitung natürlicher Sprache und Bildklassifizierung zu extrahieren und zu skalieren. Deep Learning kann Text, Bilder, Audio und Video in großem Umfang interpretieren und Muster für Empfehlungsmaschinen, Stimmungsanalysen, Finanzrisikomodelle und die Erkennung von Anomalien erzeugen.

Aufgrund der Anzahl der Schichten und der Datenmengen zum Trainieren der Netzwerke war eine hohe Rechenleistung für die Verarbeitung neuronaler Netze erforderlich. Darüber hinaus haben Unternehmen Schwierigkeiten, Ergebnisse von Deep-Learning-Experimenten vorzulegen, die in Silos durchgeführt wurden. IBM Machine Learning Accelerator, eine Deep-Learning-Funktion in IBM Watson Studio on IBM Cloud Pak® for Data, hilft einem Unternehmen:

- Skalieren Sie Rechenleistung, Personen und Apps dynamisch über jede Cloud hinweg.

- Verwalten und vereinheitlichen Sie große Datensätze und Modelle mit Transparenz und Sichtbarkeit.

- Passen Sie Modelle kontinuierlich mit Echtzeitdaten von Edge- bis Hybrid-Clouds an.

- Optimieren Sie Cloud- und KI-Investitionen durch schnelleres Training und schnellere Inferenz.