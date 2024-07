Hyper Protect Virtual Servers sind komplett entwicklerfreundlich und in der Lage, branchenübliche Open Container Initiative-Images (OCI) mit einer Standard-Benutzeroberfläche für die Bereitstellung, Verwaltung, Wartung und Überwachung innerhalb der Virtual Private Cloud-Infrastruktur (VPC) der IBM Cloud zu verwenden. Durch die Nutzung von VPC bietet diese nächste Generation von Hyper Protect Virtual Servers zusätzliche Netzwerksicherheit.

Nutzen Sie die Vorteile dieser VPC-Funktionen in den IBM Cloud Data Centers in London, São Paulo, Tokio, Toronto und Washington, D.C. (Weitere Rechenzentren werden demnächst verfügbar sein).

Für Kunden in bestimmten Ländern, in denen VPC noch nicht verfügbar ist (oder in denen es Anforderungen bezüglich der Datenresidenz im Land gibt), sind die folgenden Standorte als klassische IBM Cloud Data Centers verfügbar: Dallas, Frankfurt, Sydney und Washington, D.C.