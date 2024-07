IBM Hyper Protect Virtual Servers profitieren von IBM Secure Execution for Linux. Es bietet eine Computing-Umgebung zum Schutz sensibler Daten, die auf virtuellen Servern und in Container-Laufzeiten ausgeführt werden, indem Berechnungen in einer hardwarebasierten, vertrauenswürdigen Ausführungsumgebung (Trusted Execution Environment, TEE) durchgeführt werden. Es ist sowohl On-Premise als auch als verwaltetes Angebot in der IBM® Cloud verfügbar: IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers.

Zu den weiteren Produkten im IBM Portfolio für vertrauliche Datenverarbeitung gehören die Folgenden:

IBM Hyper Protect Offline Signing Orchestrator: wurde entwickelt, um die Einschränkungen aktueller Cold-Storage-Angebote für digitale Assets zu beseitigen. Verfügbar auf IBM Z oder IBM LinuxONE. Hyper Protect Virtual Servers sind eine Voraussetzung.

IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services: ein Single-Tenant-Service zur Verwaltung von Hybrid-Cloud-Schlüsseln. Unified Key Orchestration, ein Teil von Hyper Protect Crypto Services, ermöglicht die Schlüsselorchestrierung in Multicloud-Umgebungen.