Die Gruppe der Environmental-Metriken steht für Sicherheitsmerkmale, die für die Umgebung eines Benutzers typisch sind. Wie die Gruppe der Base-Metriken umfasst auch die Gruppe der Environmental-Metriken Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit, wobei jeder Metrik ein Wert zugewiesen wird, der die Bedeutung des gefährdeten Vermögenswerts im Unternehmen widerspiegelt. Dies steht im Gegensatz zum eigentlichen Fokus der Base-Metriken.

Darüber hinaus können Analysten über die Gruppe der Umweltmetriken verschiedene ursprüngliche Base-Metriken durch modifizierte Base-Metriken ersetzen, wenn die Situation in einer bestimmten Umgebung einen anderen Wert rechtfertigt.

Stellen Sie sich ein Szenario vor, in dem die Standardkonfiguration einer Anwendung eine Authentifizierung für den Zugriff erfordert, aber die Umgebung, in der die Anwendung zu Hause ist, keine Authentifizierung für Administratoren verlangt. In diesem Fall ist der ursprüngliche Basiswert für die Schwachstelle „Erforderliche Berechtigungen“ der Anwendung „hoch“, was bedeutet, dass für den Zugriff auf die Anwendung ein hohes Maß an Berechtigungen erforderlich ist. Der geänderte Wert für „erforderliche Berechtigungen“ wäre jedoch „keine“, da Angreifer die Sicherheitslücke theoretisch ausnutzen könnten, indem sie administrative Funktionen übernehmen.