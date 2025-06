Was ist Scareware?

Betrüger geben vor, legitime Support-Mitarbeiter von Unternehmen wie Apple oder Microsoft zu sein. Diese Scams beginnen in der Regel mit einem Popup-Fenster, das die Opfer auffordert, eine Telefonnummer anzurufen, um Hilfe zu erhalten, doch manche Betrüger rufen ihre Opfer auch direkt an. Sobald der Betrüger jemanden am Telefon hat, überzeugt er den Benutzer, echte Sicherheitssoftware zu deinstallieren und Fernzugriff auf das Gerät des Benutzers zu erhalten. Von dort aus stiehlt er die Daten des Opfers oder installiert Malware.

Bei manchen Tech-Support-Scams werden Opfern einfach betrügerische Dienste in Rechnung gestellt. Das war auch beim 2019 Office Depot-Skandal der Fall. Die Mitarbeiter von Office Depot führten gefälschte Scans auf den Computern ihrer Kunden durch und nutzten die Ergebnisse, um Reparaturdienste zu verkaufen, die sie nicht benötigten. Nach Bekanntwerden des Skandals bat die Federal Trade Commission Office Depot und seinen Partner Support.com, 35 Mio. US-Dollar an Schadensersatz zu leisten.