Was ist Computerforensik?

Erstmalig bekannt wurde die Computerforensik in den frühen 1980er-Jahren mit der Erfindung des Personal Computer (PC). Technologie wurde daraufhin immer mehr zu einem festen Bestandteil des täglichen Lebens. Kriminelle erkannten hier eine Gelegenheit und fingen an, Verbrechen mit elektronischen Geräten zu begehen.

Bald darauf wurde das Internet fast über Nacht mit allem verbunden, was E-Mail- und Remote-Zugriff auf Computernetze von Unternehmen und Organisationen ermöglichte und Türen für komplexere Malware und Cyberangriffe öffnete. Als Reaktion auf dieses neue Gebiet der Cyberkriminalität benötigten die Strafverfolgungsbehörden ein System, um elektronische Daten zu untersuchen und zu analysieren. Das war die Geburtsstunde der Computerforensik.

Zunächst fand man die meisten digitalen Nachweise auf Computersystemen und IT-Geräten – auf Personal Computers (PCs), Servern, Handys, Tablets und elektronischen Speichermedien. Inzwischen erzeugen und speichern jedoch immer mehr industrielle und kommerzielle Geräte und Produkte – von Geräten des Internets der Dinge (IoT) und der Betriebstechnik (OT) über Autos und Haushaltsgeräte bis hin zu Türklingeln und Hundehalsbändern – Daten und Metadaten, die erfasst und als digitale Beweise ausgewertet werden können.

Nehmen wir einen Autounfall als Beispiel. In der Vergangenheit haben die Strafverfolgungsbehörden den Tatort möglicherweise auf physische Beweise wie Ausweichspuren oder zerbrochenes Glas untersucht. Vielleicht haben sie auch auf den Telefonen der Fahrer geprüft, ob es Nachweise dafür gibt, dass während der Fahrt SMS geschrieben wurden.

Heutzutage generieren und speichern neuere Autos alle möglichen Arten von digitalen Daten und Metadaten mit Zeitstempel, anhand derer detaillierte Angaben zum Standort, zur Geschwindigkeit und zu den Betriebsbedingungen eines jeden Fahrzeugs zu einem bestimmten Zeitpunkt gemacht werden können. Diese Daten verwandeln moderne Fahrzeuge in ein weiteres leistungsfähiges forensisches Tool, das es den Ermittlern ermöglicht, die Ereignisse vor, während und nach einem Unfall zu rekonstruieren. Möglicherweise können die Ermittler anhand dieser Daten sogar den Unfallverursacher ermitteln, selbst wenn es keine herkömmlichen physischen Beweise oder Augenzeugen gibt.