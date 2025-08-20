Eine häufige Frage im Internet ist: „Ist Mobile Device Management eine Software?“ Die kurze Antwort ist: „Ja“ und „Nein“. MDM ist eine Lösung, die Software als eine Komponente verwendet, um Mobilgeräte bereitzustellen und gleichzeitig Unternehmensassets (wie Daten) zu schützen. Unternehmen praktizieren MDM durch die Verwendung von Software, Prozessen und Sicherheitsrichtlinien für mobile Geräte und deren Verwendung. Neben der Verwaltung des Gerätebestands und der Bereitstellung von Geräten schützen MDM-Lösungen auch die Anwendungen, Daten und Inhalte der Geräte selbst. In diesem Punkt sind sich MDM und mobile Sicherheit sehr ähnlich. MDM ist jedoch eine Lösung, bei der das Gerät im Mittelpunkt steht, wohingegen mobile Sicherheit und Unified Endpoint Management sich zu einem Ansatz entwickelt haben, bei dem der Benutzer im Mittelpunkt steht.

In einem MDM-Programm erhalten Mitarbeiter ein dediziertes Arbeitsgerät (wie einen Laptop oder Smartphone) oder können sich über ein persönliches Gerät aus der Ferne anmelden. Die persönlichen Geräte erhalten über MDM-Software rollenbasierten Zugriff auf Unternehmensdaten und E-Mails, ein sicheres VPN, GPS-Verfolgung, kennwortgeschützte Anwendungen und weitere Funktionen für optimale Datensicherheit.

Die MDM-Software kann so das Verhalten und die geschäftskritischen Daten auf diesen registrierten Geräten überwachen. Umfassendere MDM-Lösungen können diese Daten auch über maschinelles Lernen und KI analysieren. Diese Tools stellen sicher, dass die Geräte vor Malware und anderen Cyberbedrohungen geschützt sind. Eine Firma könnte zum Beispiel einem Mitarbeiter bzw. Berater einen Laptop oder ein Smartphone zuweisen, wobei das Gerät mit einem Datenprofil, VPN und weiterer wichtiger Software und Anwendungen vorprogrammiert ist. In diesem Szenario bietet MDM dem Arbeitgeber maximale Kostenkontrolle. Mit MDM-Tools können Unternehmen die Gerätedaten kontrollieren, überwachen, Probleme beheben und die Daten sogar löschen, wenn das Gerät gestohlen wird, verloren geht oder ein Datenleck bekannt wird.

Was sind Richtlinien für Mobile Device Management? MDM-Richtlinien behandeln die Fragestellung, wie Unternehmen mobile Geräte verwalten und ihre Nutzung regeln. Um ihre Richtlinien und Prozesse zu konfigurieren und zu veröffentlichen, können Unternehmen beispielsweise die folgenden Fragen stellen:

– Sollen die Geräte mit einem Kenncode geschützt werden?

– Sollen Kameras standardmäßig deaktiviert werden?

– Ist WiFi-Konnektivität erforderlich?



– Inwieweit lässt sich das Gerät individuell anpassen?

– Ist für bestimmte Geräte eine geografische Grenze („Geofence“) erforderlich?

Klicken Sie hier , um mehr über das Management von Android-Geräten zu erfahren, warum es wichtig ist und wie es funktioniert. Sie können auch mehr über Sicherheitsbedrohungen für Android-Geräte und deren spezielle Schwachstellen erfahren.