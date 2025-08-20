Was sind Sicherheitsmaßnahmen?

Sicherheitsmaßnahmen sind Parameter, die implementiert werden, um verschiedene Formen von Daten und Infrastrukturen zu schützen, die für eine Organisation wichtig sind. Als Sicherheitsmaßnahme gilt jede Art von Schutzmaßnahme oder Gegenmaßnahme, die dazu dient, Sicherheitsrisiken für physische Objekte, Informationen, Computersysteme oder andere Vermögenswerte zu vermeiden, zu erkennen, ihnen entgegenzuwirken oder sie zu minimieren.

Angesichts der wachsenden Zahl von Cyberangriffen sind Datensicherheitsmaßnahmen heute wichtiger denn je. Laut einer Studie der Clark School an der University of Maryland findet in den USA im Durchschnitt alle 39 Sekunden ein Angriff auf die Cybersicherheit statt, von denen jedes Jahr einer von drei Amerikanern betroffen ist; 43 % dieser Angriffe richten sich gegen kleine Unternehmen. Zwischen März 2021 und März 2022 betrugen die durchschnittlichen Kosten für eine Datenschutzverletzung in den Vereinigten Staaten 9,44 Millionen US-Dollar.

Gleichzeitig werden die Datenschutzbestimmungen immer strenger, sodass Unternehmen ihre Datenschutzrichtlinien verschärfen müssen, um mögliche Geldstrafen zu vermeiden. Die Europäische Union implementierte letztes Jahr ihre strenge Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). In den USA soll der kalifornische Consumer Privacy Act am 1. Januar 2020 in Kraft treten, und mehrere andere US-Bundesstaaten erwägen derzeit ähnliche Maßnahmen.

Diese Bestimmungen sehen in der Regel hohe Strafen für Unternehmen vor, die die Anforderungen nicht erfüllen. So hat Facebook vor Kurzem berichtet, dass es mit einer Geldstrafe von mehr als 3 Mrd. USD von der Federal Trade Commission der USA rechnen muss, weil es zu Unzulänglichkeiten bei Datenschutzrichtlinien gekommen ist, die zu mehreren Datenschutzverletzungen geführt haben.