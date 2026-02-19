Wenn Sie den Zugriff in hybriden Umgebungen verwalten, kämpfen Sie wahrscheinlich mit fragmentierten Tools, manuellen Prozessen und steigenden Bedrohungen durch nicht menschliche Identitäten.

Dieser IDC MarketScape-Bericht zeigt, wie sich integrierte Identitätsplattformen weiterentwickeln, um den modernen IAM-Anforderungen gerecht zu werden – mit intelligenterer Transparenz, adaptiver Governance und KI-gestützter Bedrohungserkennung.

IBM wurde für seine strategische Vision und Umsetzung im Bereich Identitätssicherheit als Leader ausgezeichnet.

Laden Sie den Bericht herunter, um zu erkunden:

Warum Komplexität die Identitätssicherheit untergräbt – und wie man sie vereinfachen kann, ohne Kompromisse einzugehen

Wie Automatisierung das Onboarding, die Bereitstellung und die Durchsetzung von Richtlinien verändert

Was Marktführer von punktuellen Lösungen in einer schnelllebigen IAM-Geschäftswelt unterscheidet

So machen Sie Ihre Strategie zukunftssicher, ohne bei Null anzufangen

Egal ob Sie Cloud-Berechtigungen skalieren, Maschinenidentitäten verwalten oder Altlast modernisieren – dieser Bericht bietet Ihnen umsetzbare Erkenntnisse, um Risiken zu reduzieren, die Effizienz zu steigern und eine robuste Identitätsgrundlage zu schaffen.