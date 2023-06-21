Was ist homomorphe Verschlüsselung?

Die vollständig homomorphe Verschlüsselung (Fully Homomorphic Encryption, FHE) ist eine innovative Technologie, die Ihnen beim Erreichen von Zero Trust helfen kann. Hierbei wird der Wert von Daten auf nicht vertrauenswürdigen Domains erschlossen, ohne diese entschlüsseln zu müssen.
Die Geschäftsdaten von heute werden in hybriden Multicloud-Umgebungen gespeichert, wodurch sie verschiedenen Sicherheits- und Datenschutzrisiken ausgesetzt sind. Verschlüsselung bietet zwar Schutz, doch müssen die sensiblen Daten in der Regel zunächst entschlüsselt werden, um für rechnerische und geschäftskritische Vorgänge darauf zugreifen zu können.
Dies öffnet die Tür für eine mögliche Gefährdung des Datenschutzes und der Vertraulichkeitskontrollen. Bisher waren diese Schwachstellen der Preis für die Geschäftstätigkeit in der Cloud und mit Dritten.
Mit einer vollständig homomorphen Verschlüsselung können Sie das Zero-Trust-Prinzip besser durchsetzen, da die Daten immer verschlüsselt sind und selbst in nicht vertrauenswürdigen Bereichen in der Cloud geteilt werden können. Gleichzeitig bleiben sie für diejenigen, die die Berechnungen durchführen, unlesbar.
Kurz gesagt: Nun können hochwertige Analysen und Datenverarbeitungen von internen oder externen Parteien ohne Offenlegung der Daten durchgeführt werden.
Erzielen Sie messbare wirtschaftliche Vorteile, indem Sie Geschäftsbereichen und Dritten die Durchführung von Big-Data-Analysen mit verschlüsselten Daten ermöglichen, während gleichzeitig Datenschutz und Compliance-Kontrollen gewahrt bleiben.
Verarbeiten Sie verschlüsselte Daten in Public und Private Clouds sowie in Umgebungen von Drittanbietern unter gleichzeitiger Wahrung der Vertraulichkeitskontrollen.
Verwenden Sie KI und ML, um verschlüsselte Daten zu verarbeiten, ohne sensible Informationen offenzulegen.
Während ML bei der Erstellung von Vorhersagemodellen für Bedingungen, die von Betrug bei Finanztransaktionen bis hin zu Anlageergebnissen reichen, hilft, hindern Vorschriften und Richtlinien Unternehmen oft am Austausch und der Auswertung sensibler Daten. Die vollständig homomorphe Verschlüsselung ermöglicht die Berechnung verschlüsselter Daten mit ML-Modellen ohne Offenlegung der Informationen.
Obwohl die Cloud für das Hosting von Workloads für große klinische Studien effizient ist, machen Datenschutzrisiken und Gesundheitsvorschriften den Übergang zur Cloud für Krankenhäuser oft unpraktisch. Die vollständig homomorphe Verschlüsselung kann die Akzeptanz von Protokollen für den Datenaustausch verbessern, die Stichprobengröße in der klinischen Forschung erhöhen und das Lernen aus realen Daten beschleunigen.
Die Technologie ermöglicht eine groß angelegte Überwachung der Art und Weise, wie Verbraucher nach Informationen suchen und auf sie zugreifen. Allerdings erschweren Datenschutzrechte die Monetarisierung dieser Daten für Unternehmen. Die vollständig homomorphe Verschlüsselung macht es möglich, Einblicke in das Verbraucherverhalten zu gewinnen, während die Anfragen der Benutzer vertraulich bleiben und das Recht des Einzelnen auf Privatsphäre gewahrt wird.
Schützen Sie Ihre auf hybride Cloud-Umgebungen verteilte Unternehmensdaten, erfüllen Sie Datenschutzauflagen und senken Sie die Komplexität von Betriebsabläufen.
