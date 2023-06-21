Was ist homomorphe Verschlüsselung?

Die Geschäftsdaten von heute werden in hybriden Multicloud-Umgebungen gespeichert, wodurch sie verschiedenen Sicherheits- und Datenschutzrisiken ausgesetzt sind. Verschlüsselung bietet zwar Schutz, doch müssen die sensiblen Daten in der Regel zunächst entschlüsselt werden, um für rechnerische und geschäftskritische Vorgänge darauf zugreifen zu können.



Dies öffnet die Tür für eine mögliche Gefährdung des Datenschutzes und der Vertraulichkeitskontrollen. Bisher waren diese Schwachstellen der Preis für die Geschäftstätigkeit in der Cloud und mit Dritten.

Mit einer vollständig homomorphen Verschlüsselung können Sie das Zero-Trust-Prinzip besser durchsetzen, da die Daten immer verschlüsselt sind und selbst in nicht vertrauenswürdigen Bereichen in der Cloud geteilt werden können. Gleichzeitig bleiben sie für diejenigen, die die Berechnungen durchführen, unlesbar.



Kurz gesagt: Nun können hochwertige Analysen und Datenverarbeitungen von internen oder externen Parteien ohne Offenlegung der Daten durchgeführt werden.