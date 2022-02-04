Was ist Endpoint Security?

Die Endpoint Security schützt das Netzwerk auch vor Angreifern, die versuchen, über Endpunktgeräte Cyberangriffe auf sensible Daten und andere Assets im Netzwerk zu starten.

Endgeräte bleiben der primäre Einstiegspunkt für Cyberangriffe in Unternehmensnetzwerke. Verschiedene Studien schätzen, dass bis zu 90 % der erfolgreichen Cyberangriffe und bis zu 70 % der erfolgreichen Data Breaches von Endgeräten ausgehen. Laut dem Bericht „Cost of a Data Breach Report“ von IBM kostete ein Data Breach Unternehmen durchschnittlich 4,88 Millionen US-Dollar.

Unternehmen müssen heute mehr Endpunkte und mehr Arten von Endpunkten schützen als je zuvor. Richtlinien für die Nutzung privater Geräte (Bring Your Own Device, BYOD), die zunehmende Remote-Arbeit und die steigende Anzahl von IoT-Geräten, Geräten mit Kundenkontakt und netzwerkfähigen Produkten haben die Anzahl der potenziellen Einfallstore für Hacker und die Schwachstellen, die Sicherheitsteams absichern müssen, vervielfacht.