Was ist Informationssicherheit?

Aktualisiert: 26. Juli 2024
Mitwirkende: Jim Holdsworth, Matthew Kosinski
Informationssicherheit (InfoSec) ist der Schutz wichtiger Informationen vor unbefugtem Zugriff, Offenlegung, Verwendung, Änderung oder Unterbrechung. So wird sichergestellt, dass sensible Unternehmensdaten autorisierten Benutzern zur Verfügung stehen, vertraulich bleiben und ihre Integrität gewahrt bleibt.
Wir müssen Informationsbestände schützen, zu denen finanzielle, vertrauliche, personenbezogene oder sensible Daten gehören können. Diese Assets können in Form von digitalen Dateien und Daten, Papierdokumenten, physischen Medien und sogar in Form von menschlicher Sprache vorliegen. Während des gesamten Datenlebenszyklus überwacht InfoSec Funktionen wie Infrastruktur, Software, Tests, Audits und Archivierung.
Die Informationssicherheit basiert auf jahrzehntealten Prinzipien und entwickelt sich kontinuierlich weiter, um zunehmend hybride Multicloud-Umgebungen vor sich ständig ändernden Bedrohungen zu schützen. Da sich diese Bedrohungen ständig weiterentwickeln, müssen mehrere Teams zusammenarbeiten, um sowohl die Technologie als auch die Prozesse, die bei dieser Verteidigung zum Einsatz kommen, auf den neuesten Stand zu bringen.
Fachleute aus dem Bereich der Informationssicherheit beschäftigen sich heutzutage vor allem mit der digitalen Informationssicherheit, die auch als Datensicherheit bezeichnet wird und um die es in diesem Artikel gehen soll.
Die Begriffe Informationssicherheit, IT-Sicherheit, Cybersicherheit und Datensicherheit werden oft (und fälschlicherweise) synonym verwendet. Diese Bereiche überschneiden sich zwar und beeinflussen sich gegenseitig, unterscheiden sich jedoch in erster Linie in ihrem Umfang.
Informationssicherheit ist ein Überbegriff, der die Bemühungen eines Unternehmens zum Schutz von Informationen umfasst. Dazu gehören physische IT-Asset-Sicherheit, Endgerätesicherheit, Datenverschlüsselung, Netzwerksicherheit und vieles mehr.
IT-Sicherheit umfasst auch den Schutz physischer und digitaler IT-Ressourcen und Rechenzentren, jedoch nicht den Schutz der Aufbewahrung von Papierakten und anderen Medien. Der Schwerpunkt liegt auf den technologischen Assets und nicht auf den Informationen selbst.
Cybersicherheit konzentriert sich auf die Sicherung digitaler Informationssysteme. Das Ziel besteht darin, digitale Daten und Assets vor Cyberbedrohungen zu schützen. Cybersicherheit ist zwar ein enormes Unterfangen, hat aber einen engen Anwendungsbereich, da es nicht um den Schutz von Papier oder analogen Daten geht.
Datensicherheit ist die Praxis des Schutzes digitaler Informationen vor unbefugtem Zugriff, Beschädigung oder Diebstahl während ihres gesamten Lebenszyklus. Dies umfasst die physische Sicherheit von Hardware und Speichergeräten sowie Verwaltungs- und Zugangskontrollen. Auch die logische Sicherheit von Softwareanwendungen sowie organisatorische Richtlinien und Verfahren werden abgedeckt.
Daten sind die treibende Kraft hinter einem Großteil der Weltwirtschaft, und Cyberkriminelle erkennen ihren Wert. Cyberangriffe, die darauf abzielen, sensible Informationen zu stehlen – oder im Falle von Ransomware Daten als 'Geiseln' zu nehmen – treten immer häufiger auf, richten immer mehr Schaden an und werden immer kostspieliger. Die Praktiken und Grundsätze von InfoSec können dazu beitragen, Daten angesichts dieser Bedrohungen zu schützen.
Laut dem Cost of a Data Breach Report von IBM haben die durchschnittlichen Gesamtkosten einer Datenschutzverletzung im Jahr 2023 einen neuen Rekordwert von 4,45 Millionen US-Dollar erreicht. Diese Zahl ist um 15,3 % gestiegen, verglichen mit 3,86 Millionen US-Dollar im Bericht von 2020.
Die Opfer einer Datenschutzverletzung sind dabei in mehrfacher Hinsicht betroffen. Die unerwartete Ausfallzeit führt zu Geschäftseinbußen. Ein Unternehmen verliert zudem oft Kunden und erleidet häufig einen beträchtlichen und manchmal irreparablen Reputationsschaden, wenn sensible Kundendaten offengelegt werden. Gestohlenes geistiges Eigentum kann die Rentabilität eines Unternehmens beeinträchtigen und seinen Wettbewerbsvorteil schwächen.
Opfer von Datenschutzverletzungen müssen möglicherweise auch mit Geldbußen oder gesetzlichen Strafen rechnen. Staatliche Vorschriften wie die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und Branchenvorschriften wie der Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) verpflichten Unternehmen dazu, die sensiblen Daten ihrer Kunden zu schützen. Bei Nichteinhaltung drohen saftige Geldstrafen.
Unternehmen investieren mehr als je zuvor in Technologien und Fachkräfte für Informationssicherheit. Laut dem Cost of a Data Breach Report planen 51 % der Unternehmen, ihre Sicherheitsinvestitionen nach einer Datenschutzverletzung zu erhöhen.
Zu den wichtigsten Bereichen, in die zusätzlich investiert werden sollte, gehören die Planung und das Testen von Incident Response (IR), die Schulung von Mitarbeitern sowie Technologien zur Erkennung von und Reaktion auf Bedrohungen. Unternehmen, die umfangreiche Investitionen in Sicherheits-KI und Automatisierung getätigt haben, berichteten von 1,76 Millionen USD geringeren Kosten für Datenschutzverletzungen im Vergleich zu Unternehmen, die KI- und Automatisierungsfunktionen nicht genutzt hatten.
CISOs (Chief Information Security Officers), welche die Informationssicherheit in Unternehmen verantworten, sind mittlerweile zu einer festen Größe in den Führungsetagen geworden.
Die Nachfrage nach Analysten für Informationssicherheit, die über fortgeschrittene Zertifizierungen für Informationssicherheit verfügen, wie die Zertifizierung „Certified Information Systems Security Professional“ (CISSP) von ISC2, wird immer größer. Das Bureau of Labor Statistics prognostiziert, dass die Zahl der Arbeitsplätze für Informationssicherheitsanalysten bis 2032 um 32 % steigen wird.1
Die Praktiken der Informationssicherheit basieren auf einer Reihe jahrzehntealter, sich ständig weiterentwickelnder Prinzipien:
Die CIA-Triade wurde erstmals 1977 vom National Institute of Standards and Technology (NIST) vorgeschlagen und soll Unternehmen bei der Auswahl von Technologien, Richtlinien und Verfahren zum Schutz ihrer Informationssysteme unterstützen. Zu den Elementen der CIA-Triade gehören:
Vertraulichkeit bedeutet, dass Parteien nicht auf Daten zugreifen können, auf die sie nicht zugreifen dürfen.
Die Vertraulichkeit definiert ein zusammenhängendes System von Benutzern, das von privilegierten internen Mitarbeitern, die Zugang zu einem Großteil der Unternehmensdaten haben, bis hin zu externen Mitarbeitern reicht, die nur Informationen einsehen dürfen, die auch für die Öffentlichkeit bestimmt sind.
Persönliche Daten sollten privat bleiben. Sensible Daten sind vertraulich. Wenn eine unbefugte Person ein Passwort für geschützte Daten erhält, wäre das eine Verletzung der Vertraulichkeit.
Integrität bedeutet, dass alle in Unternehmensdatenbanken enthaltenen Informationen vollständig und korrekt sind.
Integritätsbemühungen zielen darauf ab, Menschen davon abzuhalten, Daten zu manipulieren, z. B. durch unbefugte Ergänzungen, Änderungen oder Löschungen. Datenintegrität verhindert sowohl Angreifer, die Daten absichtlich verändern, als auch wohlmeinende Benutzer, die Daten auf nicht autorisierte Weise verändern.
Verfügbarkeit bedeutet, dass Benutzer dann auf die Informationen zugreifen können, für die sie autorisiert sind, wenn sie sie benötigen.
Die Verfügbarkeit schreibt vor, dass Maßnahmen und Richtlinien zur Informationssicherheit nicht den autorisierten Datenzugriff beeinträchtigen dürfen. Es gibt viele Aspekte der Verfügbarkeit, die direkt greifbar sind, wie z. B. die Sicherstellung der Robustheit von Hardware und Software, um zu verhindern, dass die Websites eines Unternehmens ausfallen.
Der fortlaufende Prozess zum Erreichen der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Daten innerhalb eines Informationssystems wird als „Informationssicherung“ bezeichnet.
Nichtabstreitbarkeit bedeutet, dass ein Benutzer nicht abstreiten (d. h. leugnen) kann, eine Transaktion durchgeführt zu haben – wie z. B. das Ändern von Daten oder das Senden einer Nachricht –, da der Benutzer die Authentifizierung durchlaufen musste, um die Transaktion überhaupt durchführen zu können.
Obwohl die Nichtabstreitbarkeit technisch gesehen nicht Teil der CIA-Triade ist, vereint sie Aspekte der Vertraulichkeit und Integrität von Informationen. Die Nichtabstreitbarkeit beinhaltet, dass nur autorisierte Benutzer mit Daten arbeiten und dass sie Daten nur auf autorisierte Weise verwenden oder verändern können.
Fachleute für Informationssicherheit wenden die Prinzipien der InfoSec auf Informationssysteme an, indem sie Programme zur Informationssicherheit erstellen. Bei diesen Programmen handelt es sich um Sammlungen von Informationssicherheitsrichtlinien, Schutzmaßnahmen und Plänen zur Gewährleistung der Informationssicherung.
Zu den Kernkomponenten eines Informationssicherheitsprogramms können gehören:
Eine Risikobewertung der Informationssicherheit prüft jeden Aspekt des Informationssystems eines Unternehmens. Die Bewertung hilft Informationssicherheitsexperten, die genauen Risiken zu verstehen, denen sie ausgesetzt sind, und die am besten geeigneten Sicherheitsmaßnahmen und -technologien auszuwählen, um die Risiken zu mindern.
Eine Sicherheitslücke ist eine Schwachstelle in der IT-Infrastruktur, die von Angreifern ausgenutzt werden kann, um unbefugten Zugriff auf Daten zu erhalten. So können Hacker beispielsweise Bugs oder Fehler in einem Computerprogramm ausnutzen, um Malware oder bösartigen Code in eine ansonsten legitime App oder einen Service einzuschleusen.
Auch menschliche Benutzer können Schwachstellen in einem Informationssystem darstellen. Zum Beispiel könnten Cyberkriminelle Benutzer durch Social-Engineering-Angriffe wie Phishing dazu bringen, vertrauliche Informationen preiszugeben.
Eine Bedrohung ist alles, was die Vertraulichkeit, Integrität oder Verfügbarkeit eines Informationssystems gefährden kann.
Eine Cyberbedrohung ist eine Bedrohung, die eine digitale Schwachstelle ausnutzt. Ein Denial-of-Service-Angriff (DoS) ist beispielsweise solch eine Cyberbedrohung, bei der Cyberkriminelle einen Teil des Informationssystems eines Unternehmens mit Traffic überlasten und dadurch zum Absturz bringen.
Bedrohungen können auch physisch sein. Naturkatastrophen, physische oder bewaffnete Angriffe und sogar systemische Hardwareausfälle sind Bedrohungen für das Informationssystem eines Unternehmens.
Ein Notfallplan (Incident Response Plan, IRP) leitet in der Regel die Bemühungen eines Unternehmens, auf Vorfälle zu reagieren.
Computer Security Incident Response Teams (CSIRT) erstellen und führen häufig IRPs unter Beteiligung von Stakeholdern aus dem gesamten Unternehmen durch. Zu den Mitgliedern des CSIRT können der Chief Information Security Officer (CISO), der Chief AI Officer (CAIO), das Security Operations Center (SOC), IT-Mitarbeiter und Vertreter der Rechtsabteilung, des Risikomanagements und anderer nichttechnischer Disziplinen gehören.
In den IRPs werden die Schritte zur Schadensbegrenzung aufgeführt, die von einem Unternehmen ergriffen werden, wenn eine erhebliche Bedrohung erkannt wird. IRPs variieren je nach dem Unternehmen, das sie erstellt, und den Bedrohungen, auf die sie abzielen. Zu den gemeinsamen Schritten gehören:
Informationssicherheitsprogramme nutzen verschiedene Tools und Techniken, um spezifischen Bedrohungen zu begegnen. Zu den gängigen InfoSec-Tools und -Techniken gehören:
Kryptografie verwendet Algorithmen, um Informationen zu verschlüsseln, sodass nur Personen mit der Berechtigung und Befähigung zum Entschlüsseln sie lesen können.
DLP-Strategien und -Tools verfolgen die Datennutzung und -bewegung im gesamten Netzwerk und setzen detaillierte Sicherheitsrichtlinien durch, um Datenlecks und -verluste zu verhindern.
EDR-Lösungen überwachen Dateien und Anwendungen auf jedem Gerät kontinuierlich und suchen nach verdächtigen oder böswilligen Aktivitäten, die auf Malware, Ransomware oder fortgeschrittene Bedrohungen hinweisen.
Eine Firewall ist eine Software oder Hardware, die verdächtigen Datenverkehr daran hindert, in ein Netzwerk einzudringen oder es zu verlassen, während legitimer Datenverkehr durchgelassen wird. Firewalls können in der Peripherie eines Netzwerks bereitgestellt oder intern verwendet werden, um ein größeres Netzwerk in kleinere Teilnetze zu unterteilen. Wenn ein Teil des Netzwerks kompromittiert wird, wird Hackern der Zugriff auf den Rest verwehrt.
Ein IDS ist ein Netzwerksicherheitstool, das eingehenden Netzwerkverkehr und Geräte auf verdächtige Aktivitäten oder Verstöße gegen Sicherheitsrichtlinien überwacht. Ein IPS überwacht den Netzwerkverkehr auf potenzielle Bedrohungen und blockiert diese automatisch. Viele Unternehmen verwenden ein kombiniertes System, das als Intrusion Detection and Prevention System (IDPS) bezeichnet wird.
Ein ISMS umfasst Richtlinien und Prozesse, die Organisationen dabei helfen, ihre sensiblen Daten zu schützen und auf einen Data Breach zu reagieren. Richtlinien tragen auch zur Kontinuität bei, wenn es zu einer größeren Personalfluktuation kommt. ISO/IEC 27001 ist ein weit verbreitetes ISMS.
SIEM-Systeme unterstützen Unternehmen dabei, Unregelmäßigkeiten im Benutzerverhalten zu erkennen und anhand von künstlicher Intelligenz (KI) manuelle Prozesse für die Erkennung von Bedrohungen und die Reaktion auf Vorfälle zu automatisieren.
Ein SOC vereinheitlicht und koordiniert alle Cybersicherheitstechnologien und -vorgänge unter einem Team von IT-Sicherheitsexperten, die sich der Überwachung der IT-Infrastruktursicherheit rund um die Uhr widmen.
Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) und Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) sind Methoden zur Identitätsprüfung, bei denen Benutzer mehrere Nachweise vorlegen müssen, um ihre Identität nachzuweisen und Zugang zu sensiblen Ressourcen zu erhalten.
Threat-Intelligence hilft Sicherheitsteams, proaktiver zu handeln, und ermöglicht es ihnen, effektive, datengestützte Maßnahmen zu ergreifen, um Cyberangriffe zu verhindern, bevor sie auftreten.
UEBA ist eine Art Sicherheitssoftware, die Verhaltensanalysen und maschinelle Lernalgorithmen verwendet, um abnormales und potenziell gefährliches Verhalten von Benutzern und Geräten zu identifizieren.
Unternehmen sind mit einer langen Liste potenzieller Bedrohungen für die Informationssicherheit konfrontiert.
Diese Angriffe können versuchen, die Daten eines Unternehmens aus einer beliebigen Anzahl von Richtungen zu kompromittieren, einschließlich Advanced Persistent Threat (APT)-Angriffen, Botnets (Roboternetzwerke), Distributed Denial-of-Service (DDoS), „Drive-by“-Download-Angriffen (bei denen automatisch schädlicher Code heruntergeladen wird), Malware, Phishing, Ransomware, Viren und Würmern.
Mitarbeiter können Mobilgeräte mit sensiblen Daten verlieren, gefährliche Websites auf Firmengeräten besuchen oder leicht zu knackende Passwörter verwenden.
Ohne geeignete Antiviren- oder Endpunktsicherheitslösungen kann jeder Laptop, jedes Mobilgerät oder jeder PC ein Einstiegspunkt in das IT-System eines Unternehmens sein.
Es gibt zwei Arten von Insider-Bedrohungen.
Laut dem X-Force Threat Intelligence Index-Bericht sind 32 % der Sicherheitsvorfälle auf den böswilligen Einsatz legitimer Tools zurückzuführen. Zu den Vorfällen zählen Diebstahl von Anmeldeinformationen, Aufklärung, Remote-Zugriff und Datenexfiltration.
Unternehmen verlassen sich auf verschiedene IT-Plattformen und -Tools, darunter cloudbasierte Datenspeicheroptionen, Infrastruktur-as-a-Service (IaaS), SaaS-Integrationen (Software as a Service) und Webanwendungen von verschiedenen Anbietern. Unsachgemäße Konfigurationen dieser Assets können Sicherheitsrisiken bergen.
Auch Änderungen durch Anbieter oder interne Änderungen können zu einem „Konfigurationsdrift“ führen, bei dem gültige Einstellungen veralten.
Der X-Force Threat Intelligence Index berichtete, dass während des Penetrationstests das am häufigsten beobachtete Webanwendungsrisiko in Kundenumgebungen eine Sicherheitsfehlkonfiguration war, was 30 % des Gesamtrisikos ausmacht.
Social-Engineering-Angriffe verleiten Mitarbeiter dazu, vertrauliche Informationen oder Passwörter preiszugeben, die böswilligen Handlungen Tür und Tor öffnen.
Es kann auch vorkommen, dass Mitarbeiter bei dem Versuch, über soziale Medien für ein Unternehmen zu werben, versehentlich zu viele persönliche oder geschäftliche Informationen preisgeben, die von Angreifern ausgenutzt werden können.
Die Vorteile eines starken InfoSec-Programms können Teams unternehmensweit zugutekommen:
Kritische Geschäftsinformationen können effektiver geschützt und gespeichert werden, um nach einem Sicherheitsvorfall für einen Neustart verfügbar zu sein.
Datenschutzbestimmungen und Datenschutzvorschriften wie HIPAA und PCI-DSS erfordern häufig den Schutz vertraulicher Informationen. Die Informationssicherheit trägt dazu bei, die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen und die gesetzliche Haftung oder die Möglichkeit von Bußgeldern zu verringern.
Ein Sicherheitssystem auf Unternehmensebene ermöglicht es Unternehmen, angemessene Maßnahmen für unterschiedliche Datenebenen zu ergreifen, mit der Möglichkeit, zu hohe Ausgaben für die Sicherheit weniger sensibler Daten zu vermeiden.
Mitarbeiter sind besser in der Lage, angemessen mit Informationen umzugehen, wenn die Daten eindeutig als sensibel gekennzeichnet sind und wenn sicherere Prozesse vorhanden sind.
Sicherheitsverletzungen sind geschäftsschädigend. Sicherheitsvorfälle können unmittelbare Kosten verursachen, aber auch zu einem Verlust des öffentlichen Vertrauens führen.
Mit Notfallplänen und einem vorhandenen System können Informationssicherheitsmaßnahmen dazu beitragen, Sicherheitsvorfälle und Cyberangriffe wie Data Breaches und Denial-of-Service-Angriffe (DoS) zu verhindern.
Es können Authentifizierungsmaßnahmen durchgesetzt werden, um sensible persönliche und organisatorische Daten, einschließlich Finanzen und Geschäftsgeheimnisse, zu schützen. Pläne zur Notfallwiederherstellung können für eine schnellere Wiederherstellung nach Sicherheitsvorfällen bereitstehen.
Neben direkten Bedrohungen der Informationssicherheit stehen Unternehmen beim Aufbau und der Verwaltung einer robusten InfoSec-Strategie und eines entsprechenden Systems vor zahlreichen Herausforderungen.
Wenn ein neues System eingeführt wurde, besteht die Gefahr, dass man sich zufrieden zurücklehnt, weil man glaubt, die Aufgabe sei erledigt. Aber die Hacking-Techniken werden ständig verfeinert, um mit neuen Sicherheitsmaßnahmen Schritt zu halten. Wartung und Datensicherung sind selten abgeschlossen, und die Sicherheitskontrollen müssen ständig verbessert werden.
Die sich ständig verändernde technologische Umgebung erfordert ein ausgeklügeltes System und ein IT-Team, das auf dem neuesten Stand ist, um diese immer komplexeren Systeme zu verwalten. Dazu gehört der sichere Informationsaustausch mit dem Internet der Dinge (IoT) und allen mobilen Geräten.
Komplexität kann zeitaufwendig sein: Einige IT-Teams müssen ihr Sicherheitssystem ständig neu konfigurieren und warten.
Unternehmen auf der ganzen Welt verwenden möglicherweise unterschiedliche Computersysteme, haben unterschiedliche Informationssicherheitsstufen und arbeiten nach unterschiedlichen Vorschriften. All dies macht einen sicheren globalen Datenaustausch immer schwieriger.
Das Sperren aller Informationen könnte den gesamten Geschäftsfortschritt zum Stillstand bringen. Die schwierige Balance besteht darin, einen konstruktiven Datenfluss innerhalb eines Unternehmens zu gewährleisten und gleichzeitig die Daten innerhalb des Unternehmens sicher zu verwahren und angemessen zu nutzen.
Je nach Sicherheitsstufe kann die Integration von Informationssystemen mit einem Drittanbieter oder einem anderen Geschäftspartner schwierig sein oder neue Sicherheitsrisiken mit sich bringen.
Schützen Sie Daten über Hybrid-Clouds hinweg und vereinfachen Sie Compliance-Anforderungen.
Umfassender und kritischer Schutz für Unternehmensdaten, Anwendungen und KI.
KI-gestützte Cybersicherheitslösungen, die sich zusammen mit Ihrem Unternehmen weiterentwickeln.
Erfahren Sie, wie die IBM Guardium-Produktfamilie Ihrem Unternehmen helfen kann, der sich ändernden Bedrohungslandschaft mit fortschrittlichen Analysen, Echtzeit-Alerts, optimierter Compliance, automatisierter Datenerkennungsklassifizierung und Statusmanagement zu begegnen.
1 Occupational Outlook Handbook: Information Security Analysts (link resides outside ibm.com), US Bureau of Labor Statistics,17. April 2024.