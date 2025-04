Was ist SaaS-Integration?

Die SaaS-Integration funktioniert mithilfe von Programmierschnittstellen (APIs), um den Informationsaustausch zwischen einer SaaS-Anwendung und anderen Unternehmensanwendungen und -systemen zu ermöglichen. Eine API ist eine Reihe von Regeln und Protokollen, die es Softwareanwendungen ermöglichen, zu kommunizieren, um Daten, Funktionen und Funktionalitäten auszutauschen.

APIs authentifizieren zunächst Anwendungen, bevor sie eine Datenübertragung autorisieren. Daten werden in der Regel über Standardformate wie JSON und XML ausgetauscht. Während einige SaaS-Anwendungen in Echtzeit aktualisiert werden und eine sofortige Synchronisierung und Datenaktualisierung bei Änderungen ermöglichen, verlassen sich andere auf die Stapelverarbeitung. Bei der Stapelverarbeitung werden Daten über einen festgelegten Zeitraum gesammelt und dann in geplanten Intervallen in großen Mengen gesendet.

Die SaaS-Integration kann als das miteinander verbundene Straßennetz einer Stadt betrachtet werden. Jedes Gebäude in der Stadt steht für eine andere Anwendung oder ein anderes System, jedes mit seiner eigenen spezifischen Funktion und seinem eigenen Zweck. Die Straßen – in dieser Analogie die APIs – verbinden diese Gebäude und ermöglichen es Fahrzeugen (Daten), reibungslos von einem Ort zum anderen zu gelangen. Ohne diese Straßen wäre jedes Gebäude isoliert und könnte weder Ressourcen gemeinsam nutzen noch effektiv kommunizieren.

Das Straßennetz ermöglicht einen freien Informationsfluss zwischen Gebäuden, ähnlich wie die SaaS-Integration einen nahtlosen Datenaustausch und eine nahtlose Koordination zwischen verschiedenen Softwareanwendungen ermöglicht. Diese vernetzte Infrastruktur ist für das Funktionieren der Stadt insgesamt von entscheidender Bedeutung, ebenso wie die SaaS-Integration für die Verbesserung der Workflow-Automatisierung und die Steigerung der Produktivität in verschiedenen Geschäftsprozessen von entscheidender Bedeutung ist.

Die meisten SaaS-Anwendungen veröffentlichen ihre eigenen APIs, die sofort einsatzbereit sind oder mit gängigen API-Typen wie REST-APIs kompatibel sind. In einigen Fällen, insbesondere in komplexeren Systemen, kann eine zusätzliche Programmierung und Konfiguration erforderlich sein, um eine SaaS-Anwendung in bestehende Anwendungen und Systeme zu integrieren.

Durch die Integration von SaaS-Anwendungen können Teams stärkere, effizientere Workflows erstellen, die Automatisierung besser nutzen, die manuelle Dateneingabe minimieren (und menschliche Fehler reduzieren) und mehr Wert aus Anwendungsdaten ziehen.