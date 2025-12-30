Was ist das Dark Web?

Das Darknet ist die Netzwerkinfrastruktur – die miteinander verbundenen Computer und andere Geräte –, die den Zugriff auf Dark-Web-Inhalte ermöglicht.

Die Begriffe „Darknet“ und „Dark Web“ werden oft synonym verwendet, ähnlich wie die Begriffe „Internet“ und „Web“ synonym verwendet werden. Aber technisch gesehen ist das Internet ein Netzwerk vernetzter Geräte, und das Web ist eine Informationsebene (Websites, Apps und andere Dienste), auf die Menschen über das Internet zugreifen können.

Die gleiche Unterscheidung gilt für das Darknet und das Dark Web. Das Darknet ist die Infrastruktur, und das Dark Web ist der Inhalt, der über diese Infrastruktur zugänglich ist.

Es gibt viele verschiedene Darknets, wobei das Tor-Netzwerk das bekannteste ist. (Weitere Informationen finden Sie unter „Was ist Tor?“) Weitere Darknets sind das Invisible Internet Project (I2P) und Hyphanet.

Die meisten Darknets sind Overlay-Netzwerke, unterschiedliche Subnetze, die innerhalb eines größeren Netzwerks existieren. Dieses größere Netzwerk ist typischerweise das Internet selbst.

Aber Darknets sind vom öffentlichen Internet isoliert, und Benutzer können sie nicht einfach über normale Browser wie Google Chrome, Mozilla Firefox oder Microsoft Edge erreichen. Benutzer benötigen spezielle Software, Berechtigungen oder Konfigurationen, um in ein Darknet zu gelangen.

Viele Darknets, wie zum Beispiel Tor, werden von Freiwilligen und gemeinnützigen Organisationen betrieben, wobei Menschen ihre eigenen Rechner freiwillig als Netzwerkknoten zur Verfügung stellen. Andere sind dezentrale Peer-to-Peer-Netzwerke oder private Netzwerke, die nur auf Einladung zugänglich sind.

Eine weitere Sache unterscheidet Darknets vom breiteren Internet und anderen Overlay-Netzwerken. Darknets verbergen absichtlich die Identitäten der Nutzer durch mehrschichtige Verschlüsselung, Onion-Routing und andere Methoden.