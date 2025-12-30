Was ist das Dark Web?

Da es keine rechtliche oder behördliche Aufsicht gibt und in dem Netzwerk jeder anonym ist, funktioniert das Dark Web nach dem Prinzip der sogenannten „Reputationsökonomie“, wie Gates es nennt. Hacker und Händler nutzen ihre früheren Aktivitäten, um Glaubwürdigkeit aufzubauen. Viele Marktplätze verfügen über Reviews, und einige bieten Treuhanddienste an, um sicherzustellen, dass die Leute bezahlt werden.
Diese Reputationsökonomie gibt Cyberkriminellen jedoch auch den Anreiz, sowohl ihre Opfer als auch einander zu belügen. Zum Beispiel könnten sie behaupten, mehr beeindruckende Datensätze gestohlen zu haben, als sie tatsächlich haben, um Geschäfte zu machen, Opfer unter Druck zu setzen oder kompetenter zu erscheinen.
Und mit dem Aufkommen von generativer KI können sie ihre Lügen noch überzeugender machen, indem sie gefälschte Daten erstellen, um Sicherheitslücken größer erscheinen zu lassen, als sie tatsächlich sind.
„Sie können einer KI die vorhandenen Dokumente und Daten zur Verfügung stellen und ihr sagen: ‚Erweitere diesen Datensatz und lass ihn wie eine größere Sammlung aussehen‘“, erklärt Gates. „Viele der Daten erweisen sich als gefälscht, aber man kann den Unterschied kaum erkennen.“
Und Cyberkriminelle scheuen sich nicht davor, sich gegenseitig direkt zu betrügen.
„Wir haben Fälle gesehen, in denen die Administratoren eines bestimmten Forums eine Art Ausstiegsplan verfolgen, bei dem sie genug Geld gesammelt haben und einfach verschwinden“, sagt Gates. „Der Markt wird geschlossen, und alle sind ratlos, was passiert ist.“
Das Ergebnis all dieser schmutzigen Machenschaften und des Doppelspiels ist, dass das Dark Web eine erhebliche Fluktuation erlebt. Webseiten und Cyberkriminalitätsbanden tauchen ständig auf und verschwinden wieder. Zum Teil, weil die Strafverfolgungsbehörden sie zu Fall bringen, aber oft auch, weil sie sich gegenseitig in den Rücken fallen.
„Das Kräfteverhältnis im Dark Web verschiebt sich ständig“, sagt Gates. „Verbrannte Affiliates haben sich abgespalten, um ihre eigenen Unternehmen zu gründen. Irgendjemandes Ego steht im Weg, oder es kommt zu einem zwischenmenschlichen Konflikt zwischen ihnen.“