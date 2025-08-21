Stellen Sie sich vor, Sie sind eine Führungskraft bei einer Fluggesellschaft und sitzen an einem untypisch ruhigen Montagmorgen mit einer frischen Tasse Kaffee an Ihrem Schreibtisch. Sie fühlen sich erfrischt, entspannt und bereit für die kommende Woche.

Während Sie Ihren Posteingang abarbeiten, erregt das vertraute Tap-Tap-Tap einer Slack-Benachrichtigung Ihre Aufmerksamkeit.

Sie öffnen das Fenster. Es ist eine Nachricht vom Leiter des Security Operations Center (SOC), und keine gute: „Es gibt einen Datenbroker im Dark Web, der eine riesige Menge unserer Kundendaten zum Verkauf anbietet.“

Was machen Sie? Eine Dringlichkeitssitzung der Unternehmensleitung einberufen? Die Polizei anrufen?

Ihr erster Instinkt könnte sein, in Panik zu geraten. Unsere Daten sind im Dark Web. Das ist schlimm.

Im Idealfall würden Sie Ihre Threat-Intelligence-Analysten jedoch um eine genauere Untersuchung bitte, bevor sie reagieren.

Denn Cyberkriminelle sind nicht gerade vertrauenswürdig, und die von ihnen angebotenen Daten sind vielleicht nicht das, was sie vorgeben zu sein. Vielleicht handelt es sich in Wirklichkeit um Drittanbieterdaten von einer Reise-Website, die nur lose mit Ihnen verbunden ist. Vielleicht nutzen sie auch nur den sehr bekannten Namen Ihres Unternehmens, um Käufer anzulocken.

Das würde bedeuten, dass Ihre Kundendaten sicher und unversehrt sind und Sie keine massive, kostspielige, öffentliche Reaktion einleiten müssen. Vielleicht müssen Sie überhaupt nichts tun.

Der Sinn dieser Gedankenübung (in Anlehnung an einen realen Vorfall, mit dem IBM® X-Force befasst war) ist, dass das Dark Web viel banaler ist, als sein düsterer Ruf vermuten lässt.

Alltäglich und erkennbar.

Sicherlich gibt es im Dark Web eine Menge zwielichtiger und bösartiger Aktivitäten. Aber die Überlieferungen, die diese schattige Ecke des Internets umgeben, können das Urteilsvermögen trüben.

Durch eine genaue, ruhige und rationale Überwachung der Aktivitäten im Dark Web können Unternehmen die Mythen durchbrechen und sich ein genaues Bild davon machen, was in dem berühmten Hackerparadies wirklich passiert.

Dennoch kann das Dark Web ein schwieriges Terrain darstellen. Tatsächlich könnten sich Kriminelle sogar gegenseitig infizieren, um Einblicke oder Zugang zu Daten und Bankkonten zu erhalten. Deshalb ist es hilfreich, die Unterstützung von qualifizierten Experten für Cybersicherheit zu haben, die zwischen leeren Drohungen und echten Risiken unterscheiden können.