Angreifer zwingen ihre Opfer mit Social Proof. Die meisten von uns möchten sich von der Masse abheben. Wenn wir eine (zugegebenermaßen zweifelhafte) E-Mail erhalten, in der behauptet wird, dass wir die letzte Person in unserem Unternehmen sind, die noch nicht an der Mitarbeiterumfrage teilgenommen hat, springen wir sofort darauf an.

Es ist genau so, wie wenn man in der High School von Gleichaltrigen unter Druck gesetzt wird: Alle machen es! Nur bedeutet „es“ in diesem Fall „Ihr Passwort an einen Hacker weitergeben“ und nicht „im Hinterhof Zigaretten rauchen“.