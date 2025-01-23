Was ist Application Security Posture Management (ASPM)?

Autoren

Chrystal R. China

Staff Writer, Automation & ITOps

IBM Think

Was ist Application Security Posture Management (ASPM)?

Application Security Posture Management (ASPM) ist ein Ansatz für die Cybersicherheit , der sich auf den Schutz von Anwendungen vor Sicherheitsbedrohungen während des gesamten Anwendungslebenszyklus konzentriert.

Es unterstützt Sicherheits- und Entwicklungsteams bei der kontinuierlichen Überwachung, Bewertung und Verbesserung des Sicherheitsstatus individueller Anwendungen, um Datenlecks zu verhindern, sensible Informationen zu schützen und die Einhaltung gesetzlicher Standards zu gewährleisten.

ASPM-Tools sind Teil eines umfassenden Plans zur Cybersicherheit. Sie ermöglichen es Unternehmen, dynamische Sicherheitskontrollen zu implementieren, die dazu beitragen, einen starken Sicherheitsstatus für Anwendungen aufrechtzuerhalten und Geschäftsrisiken effektiver zu erkennen und zu mindern.

Warum ist ASPM für die Anwendungssicherheit (AppSec) wichtig?

ASPM-Lösungen sind für die Anwendungssicherheit in modernen Computing-Umgebungen unerlässlich.

In der Vergangenheit verließen sich Unternehmen auf Anwendungssicherheitstests (Application Security Testing, AST), um die Sicherheit ihres Ökosystems zu gewährleisten. AST-Lösungen allein könnten monolithische Anwendungen mit proprietärem Code und längeren Release-Zyklen schützen. Seitdem hat sich die Softwareentwicklung jedoch erheblich weiterentwickelt.

Viele moderne Anwendungen verwenden Open Source-Abhängigkeiten, Programmierschnittstellen (APIs), Microservices, Container und Infrastruktur als Code (IaC). Diese Tools arbeiten oft in Silos, d. h. unabhängig voneinander, was es für Teams schwierig machen kann, Scans zu koordinieren, Ergebnisse zu rationalisieren und Sicherheitsprobleme effizient zu beheben. Unternehmen wenden sich auch zunehmend flexiblen und DevOps-Entwicklungspraktiken zu, die die Release-Zyklen von monatlich auf wöchentlich, täglich oder sogar mehrmals täglich beschleunigt haben.

Darüber hinaus stellen Anwendungen den Benutzern oft API-Endpunkte zur Verfügung. Zusammen mit dem Array von anderen Komponenten in einem App-Stack erweitern exponierte Endpunkte die Angriffsfläche für böswillige Akteure.

Alle Faktoren berücksichtigen, ist AppSec in der modernen Zeit zu einem komplexen Unterfangen geworden.

ASPM-Lösungen zielen darauf ab, die Sicherheitsanforderungen moderner Anwendungen und Anwendungsentwicklung zu erfüllen und die Lücke zwischen verteilten Test- und Entwicklungstools zu schließen, die in derselben Umgebung betrieben werden. Ohne ASPM könnte die schiere Vielfalt der Komponenten in einem App-Ökosystem auf Unternehmensebene zu Reibungen und Sicherheitslücken führen.

ASPM bietet Unternehmen einen systematischen, ganzheitlichen Ansatz für die Sicherheit von Anwendungen, der sich nahtlos in Entwicklungs- und Betriebsprozesse integrieren lässt und IT-Teams einen einheitlichen Überblick über den gesamten Stack ermöglicht.

Hauptmerkmale von CIAM-Lösungen

ASPM-Strategien werden in der Regel durch fortschrittliche AppSec-Plattformen automatisiert. Für eine vollständige Transparenz und Sicherheitsabdeckung müssen ASPM-Tools jedoch AST- und Pipeline-Sicherheitsfunktionen (oder Software-Lieferkette-Sicherheit) und Integrationsfunktionen bieten, die die Integration mit anderen Entwicklungs- und Sicherheitstools ermöglichen.

ASPM-Plattformen können Unternehmen bieten:

Full Stack Observability

ASPM-Lösungen bieten umfassende Transparenz über den gesamten Anwendungs-Stack hinweg und decken Infrastruktur, Code, Konfigurationen, Berechtigungen, Abhängigkeiten und Schwachstellen in lokalen, Cloud- und Hybrid-Umgebungen ab. Umfassende Observability hilft Entwicklungsteams, Sicherheitslücken zu beseitigen und potenzielle Anwendungsrisiken proaktiv zu identifizieren und zu mindern.

Konsolidierte Ergebnisse von Sicherheitstests

ASPM-Plattformen sammeln Ergebnisse aus verschiedenen Sicherheitsscans im gesamten Netzwerk, um Software-Schwachstellen, gefährdete Abhängigkeiten und Fehlkonfigurationen zu identifizieren. Einige Scan-Anbieter bieten ASPM-Funktionen an, die nativen Scan-Tools eines Unternehmens verbessern. Viele ASPM-Lösungen können jedoch mit jedem Scan-Tool arbeiten und Ergebnisse aus mehreren Quellen vereinheitlichen, unabhängig von Anbieterwechseln oder neuen Technologien.

Echtzeitüberwachung und Risikobewertung

ASPM-Tools verwenden eine kontinuierliche Echtzeitüberwachung, um Sicherheitsprobleme zu identifizieren, sobald sie auftreten. Dies hilft Unternehmen, über ihre AppSec-Situation informiert zu bleiben, und ermöglicht ein dynamisches Risikomanagement.

Mithilfe von ASPM-Tools können Sicherheitsbedrohungen dann aggregiert und ausgewertet werden, um die Ergebnisse zu korrelieren, ihre potenziellen Auswirkungen auf den Sicherheitsstatus des Unternehmens zu beurteilen und sie nach Schweregrad, Ausnutzbarkeit und geschäftlichen Auswirkungen zu priorisieren (ein Prozess, der als risikobasierte Bewertung bezeichnet wird).

Automatisierte Erkennung und Sanierung von Bedrohungen

ASPM nutzt intelligente Automatisierung, um Bedrohungen auf der Grundlage von Mustern, Verhaltensweisen und etablierten Sicherheitsregeln zu identifizieren. Es bietet auch automatische Vorschläge und leitet Workflows zur Sanierung ein, um Probleme schnell zu lösen und die mittlere Reparaturzeit (MTTR) zu minimieren.

Wenn beispielsweise ein Sicherheitstest ein negatives Ergebnis liefert, erstellt ein hochwertiges ASPM-Tool automatisch ein Reparaturticket; und wenn das Problem geschäftskritische Apps oder Services betrifft, leitet das System es automatisch zur vorrangigen Reparatur weiter.

Compliance-Überwachung und Berichterstattung

ASPM-Tools nutzen kontinuierliche Überwachungsfunktionen, um Unternehmen dabei zu unterstützen, die Einhaltung von Branchen und Sicherheitsframeworks ohne den Aufwand manueller Audits zu gewährleisten. Sie bieten detaillierte Berichte und Prüfprotokolle, die es Sicherheits- und Compliance-Teams ermöglichen, die Einhaltung von Sicherheits-Frameworks und branchenspezifischen Standards (z. B. HIPAA) zu verfolgen.

Kontextualisierte Warnungen

Anstatt Teams mit übermäßigen Sicherheitswarnungen zu überhäufen, korrelieren ASPM-Lösungen Daten aus dem gesamten App-Stack, um kontextualisierte Threat-Intelligence bereitzustellen und Strategie zur Priorisierung von Reaktionen zu verbessern. Durch kontextbezogene Einblicke erhalten Sicherheitsteams ein klareres Verständnis für jede Schwachstelle (z. B. ob sie ein wertvolles Asset betrifft), so dass sie schneller fundierte Entscheidungen treffen können.

Integration mit DevOps und DevSecOps

ASPM kann in CI/CD-Pipelines (kontinuierliche Integration/kontinuierliche Bereitstellung) integriert werden, um Unternehmen dabei zu helfen, mit schnelllebigen Entwicklungszyklen Schritt zu halten. ASPM-Tools verwenden einen Shift-Left-Ansatz, bei dem Sicherheitsüberprüfungen zu einem frühen Zeitpunkt im Softwareentwicklungsprozess durchgeführt werden, wenn sie im Allgemeinen einfacher und kostengünstiger zu beheben sind.

Shift-Left-Strategien ermöglichen es Unternehmen, Bedrohungen zu bekämpfen, bevor sie die Produktion erreichen, und Sicherheitsaspekte in den Workflow einzubeziehen.

Rationalisierung von Werkzeugen

ASPM ermöglicht es Unternehmen, die Akzeptanz ihrer Tools, ihre Abdeckung und ihre Überschneidungen innerhalb des Softwareentwicklungsökosystems zu bewerten. Diese Bewertung hilft dabei, Lücken zu erkennen und Redundanzen zu beseitigen.

Die Tool-Rationalisierung hilft Unternehmen außerdem dabei, sowohl die Rechen- als auch die finanziellen Ressourcen zu verfolgen, die für jedes Tool erforderlich sind. Mit diesen Informationen können Unternehmen IT-Budgets einfacher verwalten und entscheiden, welche Tools beibehalten, eingestellt oder ersetzt werden sollen.  

KI-Technologie und ASPM

Advanced Automatisierungstools und Strategie helfen Unternehmen, die komplexen, umfangreichen IT-Architekturen von heute besser zu sichern. Und künstliche Intelligenz (KI) hat jeden von ihnen verändert, einschließlich ASPM.

KI und maschinelles Lernen (ML) haben das Potenzial, die Sicherheitsfunktionen von ASPM erheblich zu verbessern. KI-basierte Funktionen in ASPM-Tools führen automatisch Sicherheitsdatenanalysen durch, um Trends und Anomalien zu erkennen, damit Teams Sicherheitsprobleme besser antizipieren und angehen können, bevor sie größere Probleme verursachen.

KI-gestützte ASPM-Lösungen können auch die Problembehebung verbessern. Mithilfe großer Sprachmodelle (LLMs), die auf Datensicherheit, Sanierung und firmeneigenen Daten trainiert wurden, können ASPM-Tools umsetzbare Erkenntnisse generieren – priorisiert nach Kritikalität – sodass das Sicherheitspersonal Schwachstellen effizienter beheben kann.

ASPM vs. Anwendungssicherheitstests (AST)

AST ist ein Überbegriff für eine Gruppe traditioneller Anwendungssicherheitslösungen, die Software-Anwendungen auf Sicherheitsrisiken scannen.

Statische Anwendungssicherheitstests (Static Application Security Testing, SAST) verfolgen einen „White-Box“-Ansatz (intern fokussiert), bei dem Quellcode-Repositorys auf bekannte Schwachstellen gescannt werden, ohne das Programm auszuführen. Dynamische Anwendungssicherheitstests (Dynamic Application Security Testing, DAST) verwenden einen „Blackbox“ -Ansatz (extern fokussiert), bei dem Anwendungen in ihrer Laufzeit von außen getestet werden und simulierte Angriffe verwendet werden, um böswillige Akteure nachzuahmen.

Interaktives Testen der Anwendungssicherheit (Interactive Application Security Testing, IAST), das Elemente von SAST und DAST kombiniert, analysiert Anwendungen zur Laufzeit innerhalb des App-Servers (sodass er auf den Quellcode zugreifen kann), um Entwicklern einen umfassenderen Überblick über Sicherheitsprobleme zu geben. Und die Software Composition Analysis (SCA) konzentriert sich auf die Identifizierung von Schwachstellen in Komponenten und Bibliotheken von Drittanbietern innerhalb einer Anwendung.

AST-Verfahren sind für die Sicherheit von Anwendungen von unschätzbarem Wert. Sie ermöglichen es Unternehmen, bestimmte Sicherheitsprobleme in einer Anwendung zu identifizieren. AST-Methoden werden jedoch häufig unabhängig voneinander verwendet, in der Regel für zeitpunktbezogene Bewertungen in bestimmten Phasen des Software Development Lifecycle (SDLC). AST-Scans liefern daher nur ein Verständnis für ein spezifisches Problem in einer bestimmten Anwendung zu einem bestimmten Zeitpunkt.

ASPM beinhaltet AST-Techniken, bietet aber einen breiteren, ganzheitlicheren Ansatz. ASPM bietet Erkenntnisse in den allgemeinen Sicherheitsstatus eines Unternehmens und bietet strategische Leitlinien zur Verbesserung der Anwendungssicherheit im Laufe der Zeit. ASPM-Services zielen auch darauf ab, Sicherheitsstrategien über den gesamten Anwendungslebenszyklus sowie über verschiedene Tools und Plattformen hinweg zu integrieren.

ASPM vs. Application Security Orchestration and Correlation (ASOC)

ASOC, oft als Vorläufer von ASPM angesehen, integriert und automatisiert verschiedene Sicherheitsrichtlinien, Tools und Workflows, um die Anwendungssicherheit zu optimieren. Es konzentriert sich in erster Linie auf die Korrelation von Sicherheitsdaten aus verschiedenen Quellen, um die Bedrohungserkennung und die Sanierung zu verbessern, bevor Schwachstellen in die Produktionspipeline gelangen.

ASOC-Tools bieten Unternehmen eine zentrale „Single-Pane-of-Glass“-Orchestrierungsplattform, die Sicherheitswarnungen aus verschiedenen Sicherheitstools integrieren und zusammenfassen kann.

Während ASOC-Services Teams die Möglichkeit geben, plattformübergreifende, vor der Produktion liegende Datenaggregation und Korrelationsworkflows zu implementieren, ermöglicht ASPM ihnen die Durchführung von Echtzeit-, kontinuierlicher Überwachung und Erkennung sowie die Automatisierung von Sanierungsworkflows über die gesamte Entwicklungspipeline. Somit stellen ASPMs einen breiteren, ganzheitlichen Ansatz für die Anwendung dar.

ASPM-Tools verwenden häufig ASOC-Funktionen – zusammen mit DevSecOps und Observability-Praktiken – um Anwendungsdaten zu aggregieren und anwendungsspezifische Sicherheitspraktiken in den ersten Entwurfsphasen sowie durch Integration Testing, Tests, Bereitstellung und Bereitstellung zu automatisieren.

APSM vs. Cloud Posture Security Management (CPSM)

Sowohl ASPM als auch CSPM sind für robuste Cybersicherheitsstrategien unerlässlich, insbesondere für Unternehmen, die ihren Sicherheitsstatus stärken möchten. Während APSM der Sicherheit von Anwendungen in allen Umgebungen Priorität einräumt, ist CSPM umgebungsspezifisch und konzentriert sich auf die Sicherheit der Cloud.

CPSM ist eine Cybersicherheitstechnologie, die die Risikoidentifizierung und -bereinigung in Multicloud- und Hybrid-Cloud-Umgebungen und -Diensten vereinheitlicht, einschließlich Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) und Software-as-a-Service (SaaS)-Modellen. Es funktioniert folgendermaßen:

  • Natives Erkennen und Katalogisieren der Cloud-Assets eines Unternehmens
  • Kontinuierliche Überwachung anhand etablierter Sicherheits- und Compliance-Frameworks
  • Unterstützung von Teams beim schnellen Auffinden und Beheben von Sicherheitsbedrohungen

CSPM-Tools bieten erweiterte Sicherheit für alle Arten von Cloud-Umgebungen, scannen jedoch in der Regel nicht die Anwendung des Netzwerks (oder eine lokale Infrastruktur).

ASPM-Tools aggregieren Sicherheitsdaten von verschiedenen Sicherheitsscangeräten in einem Stack, um Entwicklern eine Full Stack Observability zu ermöglichen und Teams bei der Implementierung einer Sicherheitsstatus-Automatisierung von Anfang bis Ende zu unterstützen. Im Gegensatz zu CSPM-Tools führen ASPM-Tools jedoch keine eigenen Scans durch. Sie führen lediglich Aggregations-Workflows für vorhandene App-Sicherheitsscanner aus.

Darüber hinaus sind ASPM-Tools in der Regel in den Softwareentwicklungszyklus integriert, während CSPM-Lösungen zusammen mit Cloud-Management- und Betriebstools verwendet werden.

In der modernen Softwareentwicklung sind Apps und Komponenten oft miteinander verflochten. Ohne die beiden Sicherheitsaggregationsfunktionen von APSM auf App-Ebene und die Funktionen von CPSM für die Cloud müssten Teams möglicherweise mit sich verschiebenden Silos zurechtkommen, die Lücken in der Netzwerksicherheitsabdeckung verursachen.

ASPM vs. Cloud Native Application Protection Platforms (CNAPPs)

CNAPPs kombinieren Cloud-Sicherheitsstatus-Management (CSPM), Cloud-Workload-Schutzplattformen (CWPPs) und Infrastruktur-als-Code (IaC)-Scanning sowie andere Funktionen, um Laufzeitschutz und Schwachstellenscans für Container zu gewährleisten. Sie können auch Kubernetes- und Netzwerkrichtlinien durchsetzen sowie Tools für Cloud-Bereitstellung und Orchestrierung sichern und integrieren.

Mit CNAPPs erhalten Unternehmen Laufzeit-Observability und Sicherheit für cloudnative Anwendungen in der Produktion. ASPM-Tools bieten ebenfalls einen detaillierten Einblick, konzentrieren sich jedoch auf die Sicherung der Anwendungsschicht einer Infrastruktur, einschließlich aller Container- und IaC-Konfigurationen.

ASPM kann auch App-Sicherheitsfunktionen mit der Cloud-Sicherheitsabdeckung von CNAPP integrieren, um Funktionen zu lokalen Infrastruktur auszudehnen.

Vorteile und Anwendungsfälle von ASPM

Die Wahl der richtigen ASPM-Lösung kann Unternehmen Folgendes bieten:

  • Aktueller Bestand. ASPM-Tools können Anwendungen und deren Abhängigkeiten (einschließlich Bibliotheken, Konfigurationsdateien, Microservices, APIs, Datenbanken, Drittanbieterdienste und Umgebungsvariablen) automatisch katalogisieren, um Referenzwerte und Indizes zu erstellen. Dynamische Bestandsverwaltungsfunktionen helfen Teams, den Sicherheitsstatus der Architektur besser zu verstehen und genauere Risikoanalysen durchzuführen.  
  • Schnellere Reaktion auf Vorfälle. ASPM rationalisiert die Reaktion auf Vorfälle und deren Sanierung mit automatisierten Workflows (Erstellung von Tickets und Eskalation), minimiert Netzwerkunterbrechungen und reduziert die MTTR.
  • Anwendungsresilienz. Durch den Einsatz automatisierter Sicherheitsprozesse und kontinuierlicher Überwachung in Echtzeit trägt ASPM dazu bei, die optimale Funktion von Anwendungen angesichts neuer Bedrohungen zu gewährleisten. ASPM ermöglicht es Unternehmen außerdem, qualitativ hochwertige Anwendungen zu entwickeln, die den sich entwickelnden Sicherheitsbedrohungen standhalten und so das Risiko künftiger Sicherheitsverletzungen und Systemausfälle verringern.
  • Besseres Drift-Bewusstsein. Drift bezieht sich auf unerwartete Sicherheitsrisiken, die auftreten, wenn Änderungen am Code oder an der Konfiguration einer Anwendung vorgenommen werden. ASPM-Tools bewältigen Drift, indem sie etablierte Baselines zur Messung von Abweichungen verwenden und eine Versionskontrolle für die Anwendungsarchitektur implementieren. Sie erkennen alle nicht autorisierten oder unerwarteten Änderungen, sodass problematische Abweichungen umgehend behoben werden und die Apps im Laufe der Zeit sicher bleiben.
  • Datengesteuerte Transparenz. ASPM konsolidiert die Sicherheitsergebnisse aus allen AppSec-Programmen und -Tools in einem einzigen Dashboard und versorgt die Teams mit Echtzeitdaten zu Schwachstellen in Code, Software-Komponenten, APIs und Sicherheitsprozessen. Die verbesserte Code-to-Cloud-Sichtbarkeit ermöglicht es Teams, Sicherheitsbedrohungen zu beheben, bevor sie eskalieren oder die Erfahrung beeinträchtigen.
  • Verbesserte Sicherheit und Abläufe. ASPM verschiebt die Anwendung in den Vordergrund der DevOps-Strategie. Eine starke ASPM-Praxis legt den Schwerpunkt auf sicheren Code für qualitativ hochwertigere Apps. Stärkere Sicherheit beschleunigt die Erkennung, vereitelt mehr Angriffe und schafft mehr Zeit für Innovationen.
  • Nahtlose Zusammenarbeit zwischen Sicherheits- und Entwicklungsteams. ASPM integriert Sicherheitsscans und Bedrohungsabwehr in den Entwicklungs-Workflow. Dies ermöglicht Entwicklern zeitnahes Feedback von Sicherheitsteams und beschleunigt sichere Software-Releases.
  • Optimierte Skalierbarkeit. Da ASPM-Plattformen Sicherheitsüberprüfungen und Bedrohungslösungsprozesse für Anwendungen in der CI/CD-Pipeline automatisieren, können Unternehmen ihren Sicherheitsstatus leichter erweitern, wenn das Netzwerk wächst.
  • Bessere API-Sicherheit. ASPM erhöht die API-Sicherheit, indem es einen vollständigen Bestand interner, externer und fremder APIs bereitstellt, einschließlich bekannter und unbekannter Endgeräte. Die kontinuierliche API-Erkennung stellt sicher, dass der Bestand automatisch aktualisiert wird, wenn neue APIs hinzugefügt werden oder sich bestehende APIs ändern. Dies hilft, die Sicherheitsteams mit den neuesten Daten zu versorgen.
