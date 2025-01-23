ASPM-Lösungen sind für die Anwendungssicherheit in modernen Computing-Umgebungen unerlässlich.

In der Vergangenheit verließen sich Unternehmen auf Anwendungssicherheitstests (Application Security Testing, AST), um die Sicherheit ihres Ökosystems zu gewährleisten. AST-Lösungen allein könnten monolithische Anwendungen mit proprietärem Code und längeren Release-Zyklen schützen. Seitdem hat sich die Softwareentwicklung jedoch erheblich weiterentwickelt.

Viele moderne Anwendungen verwenden Open Source-Abhängigkeiten, Programmierschnittstellen (APIs), Microservices, Container und Infrastruktur als Code (IaC). Diese Tools arbeiten oft in Silos, d. h. unabhängig voneinander, was es für Teams schwierig machen kann, Scans zu koordinieren, Ergebnisse zu rationalisieren und Sicherheitsprobleme effizient zu beheben. Unternehmen wenden sich auch zunehmend flexiblen und DevOps-Entwicklungspraktiken zu, die die Release-Zyklen von monatlich auf wöchentlich, täglich oder sogar mehrmals täglich beschleunigt haben.

Darüber hinaus stellen Anwendungen den Benutzern oft API-Endpunkte zur Verfügung. Zusammen mit dem Array von anderen Komponenten in einem App-Stack erweitern exponierte Endpunkte die Angriffsfläche für böswillige Akteure.

Alle Faktoren berücksichtigen, ist AppSec in der modernen Zeit zu einem komplexen Unterfangen geworden.

ASPM-Lösungen zielen darauf ab, die Sicherheitsanforderungen moderner Anwendungen und Anwendungsentwicklung zu erfüllen und die Lücke zwischen verteilten Test- und Entwicklungstools zu schließen, die in derselben Umgebung betrieben werden. Ohne ASPM könnte die schiere Vielfalt der Komponenten in einem App-Ökosystem auf Unternehmensebene zu Reibungen und Sicherheitslücken führen.

ASPM bietet Unternehmen einen systematischen, ganzheitlichen Ansatz für die Sicherheit von Anwendungen, der sich nahtlos in Entwicklungs- und Betriebsprozesse integrieren lässt und IT-Teams einen einheitlichen Überblick über den gesamten Stack ermöglicht.