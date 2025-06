Was ist Single Pane of Glass?

Unternehmen benötigen einfache Möglichkeiten, um komplexe Daten in Echtzeit anzuzeigen und fundierte Entscheidungen zu treffen, insbesondere in Umgebungen mit zunehmender betrieblicher Komplexität. Eine zentrale Lösung bietet die Möglichkeit, die Erfassung, Zusammenführung und Verteilung von Informationen zu automatisieren, sodass Unternehmen schnelle und fundierte Entscheidungen treffen können.

Diese umfassende Ansicht hilft verschiedenen Geschäftsbereichen und Funktionen innerhalb einer Organisation, ihre Leistung zu steigern und bessere Ergebnisse zu erzielen. Es bietet eine zentrale Anlaufstelle, an der IT-Teams Geräte des Internet der Dinge (IoT) überwachen und warten können, und es stellt eine zentrale Informationsquelle dar, die wertvoll ist, um Partner, Lieferanten und Kunden über wichtige Informationen auf dem Laufenden zu halten.

IT-Betriebsmanagement: Moderne Unternehmen nutzen zunehmend SaaS-Lösungen, IoT-Geräte und komplexe Code-Basen, wodurch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ein Problem auftritt, das sich auf die gesamte Infrastruktur des Unternehmens auswirken kann.1 Daher ist SPOG ein wichtiges Tool, um die Betriebszeit sicherzustellen. Eine zentrale Übersicht über IT-Services hilft Unternehmen dabei, Vorfälle oder Probleme frühzeitig zu erkennen, damit sie diese beheben können, bevor sie zu größeren Problemen für die Endbenutzer führen.

Leistungsverfügbarkeit und Benutzererfahrung: Mit einem einzigen Tool können Anwendungsleistungs- und Nutzungsmetriken wie Betriebszeit, Latenz, Abwanderungsrate und CPU-Auslastung aggregiert werden, die einem Unternehmen dabei helfen, zu beurteilen, wie gut seine Anwendungen den Endbenutzern dienen. Mit diesen Informationen können IT- und DevOps-Teams Wege finden, um die Leistung zu steigern, ihre IT-Ressourcen effizienter zu nutzen, die Einhaltung von SLAs sicherzustellen und letztlich die Zufriedenheit der Endbenutzer zu verbessern.



Business und Marketing Intelligence: Unternehmen sammeln wichtige Daten über ihre Kunden von vielen verschiedenen Standorten und Services, einschließlich Newslettern, Social-Media-Apps wie Facebook, Instagram und LinkedIn sowie Website- und Webinar-Registrierungen. Eine zentrale Oberfläche ermöglicht es Vertriebsmitarbeitern, relevante Informationen über bestehende und potenzielle Kunden an einem Ort einzusehen, z. B. wann sie zuletzt kontaktiert wurden und auf welche vom Unternehmen veröffentlichten Geschäftsinhalte sie zugegriffen haben.

Die Erstellung einer zentralen Oberfläche bietet umsetzbare Erkenntnisse über Kunden und ermöglicht es Unternehmen, die Bedürfnisse der Kunden besser zu verstehen und zu erfahren, wo und wie sie Informationen erhalten möchten. Unternehmen können diese Daten nutzen, um bestehende Kunden besser zu bedienen und neue Geschäfte mit potenziellen Kunden abzuschließen.



Lieferkettenmanagement: Die Lieferkette ist ein kompliziertes, voneinander abhängiges Ökosystem, in dem verschiedene Partner in Echtzeit zusammenarbeiten müssen und jedes Glied in der Kette wissen muss, wo auf dem Versandweg sich die Rohstoffe und Fertigwaren befinden. Eine zentrale Übersicht hilft dabei, die Effizienz in der gesamten Lieferkette aufrechtzuerhalten, sodass die Waren rechtzeitig an ihren endgültigen Bestimmungsort und zu den Endverbrauchern gelangen.

Netzwerkmanagement: Immer mehr Unternehmen verlassen sich auf eine Kombination aus Rechenzentren, Netzwerkgeräten, Endgeräten und anderen Technologien, um einen reibungslosen IT-Betrieb zu gewährleisten, Verbindungsprobleme zu vermeiden und Endbenutzer zu bedienen. Angesichts der zunehmend verteilten Natur von IT-Umgebungen ist es wichtig, einen umfassenden Überblick über die Netzwerkinformationen zu haben, um die Leistung und den Zustand des Netzwerks sowie die Ressourcennutzung richtig einschätzen und optimieren zu können.

Cybersicherheit: Eine zentrale Oberfläche für die Cybersicherheit kann Unternehmen dabei helfen, Bedrohungen wie Sicherheitsverletzungen, veraltete Software oder Zertifikate oder verdächtige Änderungen im Datenverkehr zu identifizieren und Daten intern auszutauschen, um Sanierungspläne zu besprechen. SPOG hilft, kostspielige Unterbrechungen der Services eines Unternehmens, negative Auswirkungen auf den Ruf durch Datenschutzverletzungen und kostspielige Bußgelder aufgrund von Compliance-Verstößen zu vermeiden.