Was ist API-Erkennung?

API-Erkennung erstellt einen Bestand der verwendeten Programmierschnittstellen (APIs), ihrer Funktionen, der Zugriffsberechtigungen und vielem mehr. Sie kann auch dabei helfen, versteckte oder vergessene APIs aufzuspüren – ein wichtiger Faktor für die Minderung von Sicherheitsrisiken.

APIs sind ein wichtiger Bestandteil der modernen Softwareentwicklung und ermöglichen einen wechselseitigen Austausch: Sie ermöglichen es Entwicklern und Anwendungen, Daten anzufordern, Dienste hinzuzufügen und die Funktionen anderer Anwendungen zu nutzen, und geben den Besitzern der Anwendung die Möglichkeit, ihre Produkte zu teilen, zu veröffentlichen und zu vermarkten. Mit dieser wichtigen Funktionalität gehen zusätzliche Komplexität und Schwachstellen einher.

Das API Management ist entscheidend, um diese Sicherheitslücken abzusichern und sicherzustellen, dass ein API-Ökosystem wie vorgesehen funktioniert. Es ist wichtig, genau zu wissen, wie viele APIs es gibt, welcher Art sie sind und wie beliebt sie sind, um die API-Sicherheit, Authentifizierung, Effizienz, den Schutz sensibler Daten und die Gesamtübersicht über die Nutzung einer bestimmten Anwendung zu gewährleisten. Aber wie findet ein Anwendungsbesitzer alle diese Informationen? Hier kommt die API-Erkennung ins Spiel.