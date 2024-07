Was ist YAML?

Für die meisten Skalare in YAML sind keine Anführungszeichen erforderlich. In bestimmten Szenarien können jedoch Anführungszeichen erforderlich sein, um Verwirrung zu vermeiden, z. B. bei einer Textzeichenfolge, die Sonderzeichen enthält und mit der YAML-Syntax verwechselt werden könnte. Oder wenn Sie eine Zeichenfolge haben, die nur aus „true“ besteht, die Sie beispielsweise nicht in einen booleschen Wert umwandeln möchten. In solchen Fällen können einfache oder doppelte Anführungszeichen verwendet werden, abhängig von den Daten und dem, was ausgedrückt werden muss.