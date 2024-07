IBM watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed entmystifiziert den Prozess der Erstellung von Ansible-Playbooks mit Inhaltsempfehlungen, die auf generativer KI basieren. Das Produkt wurde speziell entwickelt, um die IT-Automatisierung zu beschleunigen. Sie erhalten Empfehlungen für die Automatisierung von Inhalten für eine verbesserte Ansible-Erfahrung.

Das Produkt kann anhand von Anfragen in natürlicher Sprache, die in einfachem Englisch verfasst sind, syntaktisch korrekte und kontextuell relevante Inhalte generieren. Ein Unternehmen, das IBM watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed in einem Pilotprojekt einsetzte, erzielte Produktivitätsverbesserungen von 20 bis 45 %, und 60 % der Ansible-Playbook-Inhalte wurden durch KI-Inhaltsempfehlungen generiert.

Das große Sprachmodell von watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed lässt sich entweder On-Premises oder as-a-Service bereitstellen. Schätzen Sie Ihre Kosten mit unserem interaktiven Preisrechner auf der Grundlage Ihres Bedarfs.

