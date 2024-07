Durch KI-generierte Empfehlungen, die auf Eingaben in natürlicher Sprache basieren, können Entwickler watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed nutzen, um Ansible Playbook-Inhalte schneller zu modernisieren und zu erstellen: Diese Inhalte zeichnen sich durch hohe Qualität und Ausfallsicherheit aus, wenn sie in der Produktion bereitgestellt werden.

Während der technischen Vorschau für watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed testete das Team von Leitão die Lösung und erstellte Ansible Playbooks, die eine Reihe von Anwendungsfällen unterstützen sollten, darunter: die Automatisierung der Installation von SAP-Datenbanken und -Anwendungen in Amazon Web Services (AWS) und die Bereitstellung einer End-to-End-Installation von SQL-Datenbank- und Serverkomponenten zusammen mit der Installation des Primary Application Server (PAS) von SAP- oder JAVA/ABAP-Systemen mit einem einzigen Klick. Das Team nutzte es auch, um das Refactoring und die Modernisierung von älteren Playbooks zu testen, die Anwendungsfälle wie die Verwaltung von Benutzerrechten, die Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien und die Einrichtung, Überwachung und Aktualisierung von Systemen (IBM® WebSphere/MQ/DB2) unterstützen.

„Das Tool ist darauf ausgelegt, die Geschwindigkeit und das Volumen von Ansible-Inhalten zu erhöhen, die wir für unsere Kunden erstellen und/oder modernisieren können. Ich glaube, dass die Qualität dieser Ansible Playbooks höher sein sollte, weil watsonx Code Assistant die besten Komponenten findet und empfiehlt, die der Entwickler für die Erstellung jedes Playbooks verwenden kann“, erklärt Leitão. Im Fall von watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed können mehr Entwickler unabhängig von ihrem Hintergrund Ansible-Automatisierungen erstellen und überarbeiten. „Wir wollen keine Entwickler ersetzen. Generative KI wird nicht jeden Code entwickeln, den es gibt. „Es soll ein Kraftmultiplikator sein, wenn es mit einem Menschen gemeinsam eingesetzt wird“, fügt Leitão hinzu.

Das Granite Foundation Model, das die Grundlage für watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed bildet, wurde von Experten von IBM und Red Hat trainiert und getestet. „Wir haben das Modell mit Hilfe von Best Practices optimiert, die wir aus jahrelanger Entwicklungsarbeit mit Kunden gewonnen haben“, sagt Leitão. Wenn watsonx Code Assistant Empfehlungen ausspricht, gibt er die wahrscheinlichsten Trainingsübereinstimmungen an, um ein Maximum an Vertrauen und Transparenz zu gewährleisten. Jeder Vorschlag enthält die drei am ehesten übereinstimmenden Quellen von Inhalten, deren Autor und Lizenz.