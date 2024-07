Schon vor dem Technical Preview-Programm verließ sich Epsteins Team auf Red Hat Ansible-Automatisierung, um damit eine breite Palette von Aufgaben innerhalb der IT-Umgebung zu unterstützen. „Wir nutzen Ansible-Automatisierungen jeden Tag, sei es zum Patchen, Beheben von Schwachstellen oder zur Durchführung regelmäßiger Integritätschecks unserer Systeme“, erklärt Epstein. Als Epsteins Team mit dem Testen von watsonx Code Assistant für Red Hat Ansible Lightspeed begann, konzentrierte es sich zunächst auf die vorhandenen Anwendungsfälle.

Mit watsonx Code Assistant für Red Hat Ansible Lightspeed können Entwickler eine Aufgabe für ein Ansible Playbook mithilfe natürlicher Spracheingaben erstellen. Sobald die Eingabe übermittelt wurde, bietet die Lösung Vorschläge zur Erstellung dieser Aufgabe.



„Unser Team aus Leuten, die Ansible Playbooks erstellen konnten, bevor das Technical Preview-Programm begann, bestand aus etwa 10 Mitarbeitern. Sobald die Enterprise-Version von watsonx Code Assistant für Red Hat Ansible Lightspeed allgemein verfügbar ist, gehen wir davon aus, dass wir ein größeres Team mit der Erstellung von Ansible-Inhalten beauftragen können, da es Inhaltsempfehlungen auf der Grundlage von Eingaben in natürlicher Sprache generiert. In diesem Sinne erwarten wir, dass unser Pool an Personen, die diese Inhalte produzieren können, um etwa den Faktor 10 wachsen wird“, so Epstein.