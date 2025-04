Ensono schloss sich mit IBM® und Red Hat® zusammen, um seine Automatisierungsplattform zu optimieren und das Unternehmen in die Lage zu versetzen, sein beschleunigtes Wachstum fortzusetzen. Die grundlegende Partnerschaft zwischen IBM und Red Hat gab dem Team von Ensono Vertrauen in ihre Expertise in den Bereichen Automatisierung und Cloud-native Technologien, entscheidende Komponenten bei der Vereinheitlichung von Automatisierungsprozessen, Inhalten und Analysen.

Das Ansible- und Integrationsteam von Ensono arbeitete mit Beratern von IBM und Red Hat zusammen, um eine hybride Technologielösung zu entwerfen und zu implementieren. Die Teams migrierten die Automatisierungsumgebung von Ensono von Ansible Web eXecutable (AWX) auf IBM-Technologien, darunter Red Hat OpenShift®, Red Hat Ansible® Automation Platform und IBM watsonx® Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed. Ansible Content Collections-Muster wurden auch verwendet, um die Qualität und Konsistenz von Automatisierungen durch wiederholbare Vorlagen sicherzustellen. Das Team führte auch Analysen durch, um einen besseren Einblick in die Automatisierungsleistung zu erhalten und Muster und Probleme zu identifizieren, die zuvor manuelle Eingriffe erforderten.

Während der Implementierung integrierte Ensono einen zentralen Hub für seine Automatisierungsinhalte und bewährten Verfahren. Dies erleichterte die Bereinigung von AWX-Daten und bot die Möglichkeit, direkte Datenbankmigrationen durchzuführen. Diese Elemente wurden zur Grundlage einer einheitlichen Plattform für die Unternehmensautomatisierung. Durch die Nutzung des Red Hat-Konzepts einer Community of Practice hat Ensono den Wissensaustausch im Team verbessert und die Effizienz durch die Erstellung gemeinsamer Best Practices erheblich gesteigert.