Was ist Public-Key-Verschlüsselung?

Die Public-Key-Verschlüsselung ist eine Art von kryptografischem System, das ein mathematisch verknüpftes Schlüsselpaar (einen öffentlichen und einen privaten) verwendet, um Daten zu verschlüsseln und zu entschlüsseln . Ein „Schlüssel“ ist eine eindeutige Datenfolge, die wie ein Passwort funktioniert, um verschlüsselte Informationen zu sperren oder freizuschalten, und Personen und Systemen den Austausch sensibler Informationen ermöglicht.

Dieser Sicherheitsansatz, der auch als asymmetrische Kryptografie oder Public-Key-Kryptografie bezeichnet wird, unterscheidet sich von der symmetrischen Verschlüsselung in grundlegender Weise: Er verwendet zwei unterschiedliche Schlüssel anstelle eines gemeinsamen Schlüssels.

Bei symmetrischen Systemen wie dem Advanced Encryption Standard (AES) verwenden beide Parteien zum Ver- und Entschlüsseln von Daten denselben geheimen Schlüssel – einen temporären Schlüssel, der von beiden Parteien gemeinsam genutzt wird. Bei diesem Ansatz muss der Schlüssel zuvor sicher ausgetauscht werden. Die Public-Key-Verschlüsselung umgeht diese Herausforderung, indem sie einen öffentlichen Schlüssel zum Verschlüsseln und einen privaten Schlüssel zum Entschlüsseln verwendet. Das ist wie ein Briefkasten, in den jedermann einen Brief einwerfen kann, den aber nur der Besitzer aufschließen kann.

Diese Trennung ermöglicht eine sichere Kommunikation über nicht vertrauenswürdige Netzwerke. Außerdem unterstützt es zusätzliche Funktionen wie digitale Signaturen, Authentifizierung und Nichtabstreitbarkeit (unbestreitbarer Nachweis der Urheberschaft).

In der Praxis werden diese beiden Sicherheitsansätze oft kombiniert: Die Public-Key-Verschlüsselung schafft ein gemeinsames Geheimnis, das dann für eine schnellere symmetrische Verschlüsselung der eigentlichen Daten verwendet wird.