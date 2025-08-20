Was ist Dateiübertragung?

Die Dateiübertragung begann in den 1970er Jahren, als die Menschen digitale Inhalte nicht mehr nur auf Disketten verbreiteten. Eine der ersten Online-Filesharing-Plattformen war Usenet, ein elektronisches schwarzes Brett, auf dem Community-Mitglieder Nachrichten posten konnten. Mit dieser Funktion konnten Benutzer Dateien mit anderen in der Newsgroup teilen.

1985 wurde mit FTP das erste Kommunikationsprotokoll eingeführt. Der Dateiübertragungsstandard ermöglichte es Benutzern, Daten zwischen verschiedenen Computersystemen mit denselben Regeln und derselben Syntax zu übertragen.

In den 1990er Jahren machte das Internet die Kommunikation rund um den Globus möglich und erlaubte den Austausch von Informationen über ein riesiges Computernetzwerk. America Online (AOL) wurde zu einem der ersten Internetdienstanbieter. Das Unternehmen bot eine abonnementbasierte E-Mail-Plattform mit einer Reihe von Webdiensten, einschließlich Dateiübertragung, an.

Die Musik-Website Napster wurde 1999 ins Leben gerufen und ermöglicht es Benutzern, MP3-Audiodateien mit Gleichgesinnten zu teilen. Im ersten Jahr waren 4 Millionen Songs im Umlauf. 2 Die Website gilt allgemein als der erste Peer-to-Peer-Filesharing-Dienst. Dadurch wurde der Weg für andere Sharing-Netzwerke bzw. Tauschbörsen wie Gnutella und Freenet in den frühen 2000er Jahren geebnet.

Heute gibt es viele Lösungen für die schnelle Dateiübertragung, um den Austausch digitaler Informationen zu verwalten. Cloud-Speichersysteme wie Dropbox und iCloud ermöglichen es Benutzern, digitale Dateien aller Art (einschließlich Fotos und Videos) extern zu speichern. Mit solch einem Dienst können Benutzer von jedem Gerät aus auf Dateien zugreifen und sie auf jedes beliebige Gerät übertragen.

Urheberrecht und Sicherheit

Die weit verbreitete Übertragung von Dateien und das Teilen digitaler Inhalte hat im Laufe der Jahre zu einigen ethischen und rechtlichen Herausforderungen geführt. Laut Wikipedia „wirft Filesharing Urheberrechtsprobleme auf und hat bereits zahlreiche Gerichtsverfahren nach sich gezogen. In einem Fall hat der Oberste Gerichtshof der USA beispielsweise entschieden, dass die Entwickler von Peer-to-Peer-Netzwerken haftbar gemacht werden können, wenn ihre Software als Tool für Urheberrechtsverletzungen vermarktet wird.“ 3

Datenschutzverletzungen und fehlgeschlagene Übertragungen können sich auf das Geschäftsergebnis und den Ruf eines Unternehmens auswirken. Laut einer Studie von IBM Security und dem Poneman Institute betrugen die durchschnittlichen Kosten einer Datenschutzverletzung im Jahr 2018 3,86 Millionen US-Dollar. Die geschätzten Kosten für jeden verlorenen oder gestohlenen Datensatz: 148 US-Dollar.