Was ist Managed File Transfer (MFT)?

Managed File Transfer (MFT) ist eine Technologieplattform, die es Unternehmen ermöglicht, elektronische Daten zuverlässig zwischen Systemen und Personen innerhalb und außerhalb des Unternehmens auszutauschen, und zwar sicher und unter Einhaltung der geltenden Vorschriften.

MFT ist ein zuverlässigeres und effizienteres Mittel für die sichere Daten- und Dateiübertragung, das Anwendungen wie das File Transfer Protocol (FTP), das Hypertext Transfer Protocol (HTTP), das Secure File Transfer Protocol (SFTP) und andere Methoden in ihrer Leistungsfähigkeit übertrifft. 

Unternehmen verlassen sich zunehmend auf MFT, um ihre geschäftlichen Anforderungen und Ziele in einer Weise zu unterstützen, wie es FTP nicht kann. FTP bringt viele Herausforderungen mit sich, wie z. B. Datensicherheitslücken, mangelnde Sichtbarkeit bei Problemen, rechtzeitige manuelle Wiederherstellung bei Ausfällen und kostspielige SLA-Gebühren aufgrund schlechter Leistung.
Vorteile von Managed File Transfer

Unternehmen sind tagtäglich auf den Austausch von elektronischen Dateidaten angewiesen. Ohne MFT-Software sind unstrukturierte Daten (von Berichten, Verträgen und Projektdaten bis hin zu Kunden- und Mitarbeiterinformationen) anfällig für Manipulation und Verlust. Die effiziente, sichere und nachvollziehbare Übertragung von Dateien zwischen internen Systemen und externen Partnern ist für den Erfolg eines Unternehmens von entscheidender Bedeutung.

Es gibt mehrere Faktoren, die Unternehmen zum Umstieg auf MFT bewegen:

  • Datensicherheit: Prominente Datenschutzverletzungen und fehlgeschlagene Übertragungen können sich drastisch auf das Geschäftsergebnis und den Ruf eines Unternehmens auswirken. MFT bietet eine präventive Sicherheitsstrategie mit Echtzeit-Überwachung und validierten Sicherheitsrichtlinien sowie Kontrollen zum Schutz von Daten bei der Übertragung oder im Ruhezustand.

  • Datenwachstum: Daten sind überall, sodass Unternehmen mit größeren und vielfältigeren Dateien konfrontiert sind als in der Vergangenheit. Die Zahl der Benutzer, die Dateien gemeinsam nutzen, ist ebenso gestiegen wie die Zahl der Endpunkte und Geräte. Und je größer die Dateien werden, desto länger dauert es, sie über globale Entfernungen zu verschieben. MFT sorgt für eine zuverlässige, automatisierte Steuerung der Bewegung von Dateien innerhalb und außerhalb des Unternehmens und kann die Bewegung großer Datenmengen rund um den Globus beschleunigen.

  • Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Gesetzliche und branchenspezifische Anforderungen wie die Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS), der Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPPA), Basel II, der Sarbanes-Oxley Act (SOX) und andere weisen in der Regel strenge Datensicherheitsstandards auf. Mit einem richtig konfigurierten MFT-System zur Verschlüsselung, Übertragung, Überwachung und Speicherung sensibler Daten können Unternehmen die Sicherheitsanforderungen erfüllen.

  • Technologie-Megatrends: Die Übertragung von Dateien ist mit der Einführung neuer Technologien immer komplexer geworden. Das Wachstum von Big Data, Cloud-Anwendungen, künstlicher Intelligenz, Datenanalyse und dem Internet der Dinge (IoT) stellt hohe Anforderungen an die Geschwindigkeit und das Volumen von Dateiübertragungen. MFT bietet erweiterte Funktionen und Unterstützung für mehrere Plattformen, mobile Geräte, Anwendungen und andere bestehende IT-Infrastrukturen.

  • Sichtbarkeit: Unternehmen müssen Risikofaktoren vorhersehen, um eventuelle Schäden zu minimieren. Operative Transparenz über Dateibewegungen führt zu proaktiver Problemlösung, wie z. B. fehlgeschlagene Übertragungen und verbesserte Einhaltung von SLA-Verpflichtungen.
 
Erfahren Sie, warum IT-Führungskräfte MFT anstelle von FTP wählen
Schlüsselfunktionen einer effektiven verwalteten Dateiübertragung
Sicherheit

Verschlüsselt interne und externe Transfers, sowohl während der Übertragung als auch im Ruhezustand. Sichere Dateitransfers mit fortschrittlichen Funktionen wie Sitzungsunterbrechungen und Protokollprüfung maximieren den Schutz sensibler Daten auf mehreren Ebenen.
Vereinfachte Dateiübertragung

Bietet eine zeitnahe und flexible Datenübertragung für eine Reihe von Dateiübertragungsaktivitäten und Unterstützung für verschiedene Dateitypen, einschließlich Multimedia, PDFs, E-Mail, XML, EDI und mehr.
Volle Transparenz

Bietet eine 360-Grad-Ansicht in nahezu Echtzeit. Unternehmen können sehen, wer Dateien überträgt, was sie teilen und welches Volumen durch das System läuft. Potenzielle Probleme wie Verzögerungen und fehlgeschlagene Übertragungen werden sichtbar, bevor sie sich auf nachgelagerte Geschäftsprozesse auswirken oder zu nicht eingehaltenen SLAs führen.
Compliance-Standards

Bietet eine starke Verschlüsselung, um Unternehmen bei der Vermeidung von Compliance-Verstößen zu unterstützen, die zu empfindlichen Geldstrafen führen können. Unterstützt umfassende Prüfpfade, um die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten.
