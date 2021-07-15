Was ist Managed File Transfer (MFT)?

MFT ist ein zuverlässigeres und effizienteres Mittel für die sichere Daten- und Dateiübertragung, das Anwendungen wie das File Transfer Protocol (FTP), das Hypertext Transfer Protocol (HTTP), das Secure File Transfer Protocol (SFTP) und andere Methoden in ihrer Leistungsfähigkeit übertrifft.

Unternehmen verlassen sich zunehmend auf MFT, um ihre geschäftlichen Anforderungen und Ziele in einer Weise zu unterstützen, wie es FTP nicht kann. FTP bringt viele Herausforderungen mit sich, wie z. B. Datensicherheitslücken, mangelnde Sichtbarkeit bei Problemen, rechtzeitige manuelle Wiederherstellung bei Ausfällen und kostspielige SLA-Gebühren aufgrund schlechter Leistung.