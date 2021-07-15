Was ist Managed File Transfer (MFT)?

Managed File Transfer (MFT) ist eine Technologieplattform, die es Unternehmen ermöglicht, elektronische Daten zuverlässig zwischen Systemen und Personen innerhalb und außerhalb des Unternehmens auszutauschen, und zwar sicher und unter Einhaltung der geltenden Vorschriften.
MFT ist ein zuverlässigeres und effizienteres Mittel für die sichere Daten- und Dateiübertragung, das Anwendungen wie das File Transfer Protocol (FTP), das Hypertext Transfer Protocol (HTTP), das Secure File Transfer Protocol (SFTP) und andere Methoden in ihrer Leistungsfähigkeit übertrifft.
Unternehmen verlassen sich zunehmend auf MFT, um ihre geschäftlichen Anforderungen und Ziele in einer Weise zu unterstützen, wie es FTP nicht kann. FTP bringt viele Herausforderungen mit sich, wie z. B. Datensicherheitslücken, mangelnde Sichtbarkeit bei Problemen, rechtzeitige manuelle Wiederherstellung bei Ausfällen und kostspielige SLA-Gebühren aufgrund schlechter Leistung.
Unternehmen sind tagtäglich auf den Austausch von elektronischen Dateidaten angewiesen. Ohne MFT-Software sind unstrukturierte Daten (von Berichten, Verträgen und Projektdaten bis hin zu Kunden- und Mitarbeiterinformationen) anfällig für Manipulation und Verlust. Die effiziente, sichere und nachvollziehbare Übertragung von Dateien zwischen internen Systemen und externen Partnern ist für den Erfolg eines Unternehmens von entscheidender Bedeutung.
Es gibt mehrere Faktoren, die Unternehmen zum Umstieg auf MFT bewegen:
Verschlüsselt interne und externe Transfers, sowohl während der Übertragung als auch im Ruhezustand. Sichere Dateitransfers mit fortschrittlichen Funktionen wie Sitzungsunterbrechungen und Protokollprüfung maximieren den Schutz sensibler Daten auf mehreren Ebenen.
Bietet eine zeitnahe und flexible Datenübertragung für eine Reihe von Dateiübertragungsaktivitäten und Unterstützung für verschiedene Dateitypen, einschließlich Multimedia, PDFs, E-Mail, XML, EDI und mehr.
Bietet eine 360-Grad-Ansicht in nahezu Echtzeit. Unternehmen können sehen, wer Dateien überträgt, was sie teilen und welches Volumen durch das System läuft. Potenzielle Probleme wie Verzögerungen und fehlgeschlagene Übertragungen werden sichtbar, bevor sie sich auf nachgelagerte Geschäftsprozesse auswirken oder zu nicht eingehaltenen SLAs führen.
Bietet eine starke Verschlüsselung, um Unternehmen bei der Vermeidung von Compliance-Verstößen zu unterstützen, die zu empfindlichen Geldstrafen führen können. Unterstützt umfassende Prüfpfade, um die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten.
