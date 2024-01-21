Ich bin mir nicht sicher, wann ich zum ersten Mal einen JSON Web Token (JWT) gesehen habe, aber seitdem habe ich viele davon gesehen. Für das ungeschulte Auge sehen sie aus wie eine verstümmelte Computerausgabe:

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwQUJDIiwibmFtZSI6IkhlbnJpayBMb2VzZXIiLCJpYXQiOjE2MTExNDA0MDAsImV4cCI6MTYxMTIzNDU2N30._iVbBcypdse-9sjrxp9iOrGsXKBWrBB3mrHgBtukcfM

Tatsächlich enthalten die oben genannten Daten (und JWT im Allgemeinen) wichtige Informationen, die sich direkt auf die Sicherheit sowohl in der Cloud als auch On-Premises auswirken. Es handelt sich um Informationen zur Identifizierung und Authentifizierung von Benutzern. JWT sind entscheidend für das Funktionieren von Microservice-basierten Lösungen und ein wichtiger Baustein zur Realisierung von 12-Faktor-Apps.

In diesem Blogbeitrag gebe ich Auskunft über die Geschichte von JWTs, stelle ihre grundlegenden Konzepte vor und betrachte gängige Anwendungsszenarien für JWTs in der IBM Cloud.