Die Anwendungssicherheit (AppSec) ist ein integraler Bestandteil der Softwareentwicklung und des Anwendungsmanagements. Sie behebt nicht nur kleinere Fehler, sondern verhindert auch, dass schwerwiegende Sicherheitslücken in Anwendungen ausgenutzt werden. Als fortlaufender Prozess anstelle einer einzigen Technologie ist die Anwendungssicherheit (AppSec) eine wichtige Komponente der Cybersicherheit, die Verfahren umfasst, die unbefugten Zugriff, Datenschutzverletzungen und Codemanipulation von Anwendungssoftware verhindern. Da Anwendungen immer komplexer werden, ist AppSec zunehmend wichtiger und anspruchsvoller geworden. Diese Entwicklung erfordert neue Ansätze bei Entwicklung sicherer Software.DevOps und Sicherheitspraktiken müssen gemeinsam erfolgen, unterstützt von Experten, die über umfassende Kenntnisse des Softwareentwicklungslebenszyklus (SDLC) verfügen.

Im Kern zielt die Anwendungssicherheit darauf ab, sensible Daten und den Anwendungscode vor Diebstahl oder Manipulation zu schützen. Hierzu gehören die Implementierung von Sicherheitsmaßnahmen während der Entwicklungs- und Gestaltungsphase der Anwendung sowie die Aufrechterhaltung des Schutzes während und nach der Bereitstellung.

Diese Maßnahmen reichen von Hardware-Sicherheitsvorkehrungen wie Routern bis hin zu softwarebasierten Schutzmaßnahmen wie Anwendungsfirewalls und werden durch Verfahren wie regelmäßige Sicherheitstests ergänzt. Zusätzliche Methoden, wie gründliche Code-Reviews und Analysetools, identifizieren und beheben Schwachstellen in der Codebasis. Schutzmaßnahmen wie starke Authentifizierungsmechanismen und Verschlüsselungstechniken schützen vor unbefugtem Zugriff und Cyberangriffen. Regelmäßige Sicherheitsbewertungen und Penetrationstests gewährleisten darüber hinaus ein proaktives Schwachstellenmanagement.

Unternehmen verwenden je nach Bedarf verschiedene Strategien zur Verwaltung der Anwendungssicherheit. Faktoren wie Kosten, Fachwissen und die spezifischen Herausforderungen verschiedener Umgebungen (z. B. Cloud-Sicherheit, Sicherheit von Mobile Apps und Sicherheit von Webanwendungen für Apps, auf die über eine Browserschnittstelle zugegriffen wird) beeinflussen ihre Methoden. Einige Unternehmen entscheiden sich für die interne Verwaltung der Anwendungssicherheit, die eine direkte Kontrolle über Prozesse und maßgeschneiderte Sicherheitsmaßnahmen durch interne Teams ermöglicht.

Wenn die Verwaltung nicht on-premises erfolgt, lagern Unternehmen die Anwendungssicherheit – einen Teil der Managed Security Services (MSS) – an einen Managed Security Services Provider (MSSP) aus. Ein MSSP kann ein ausgeklügeltes Security Operations Center (SOC), SIEM-Lösungen (Security Information and Event Management) und Zugang zu speziellen Fähigkeiten und Anwendungssicherheitstools bieten. Davon können Unternehmen profitieren, denen es an internen Ressourcen und Fachwissen mangelt. Unabhängig davon, ob die Anwendungen intern verwaltet werden oder die Verwaltung ausgelagert wird, sind starke Sicherheitsmaßnahmen unerlässlich, um sie vor sich entwickelnden Cyberbedrohungen und Schwachstellen zu schützen.