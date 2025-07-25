Was ist der Software Development Lifecycle (SDLC)?

In der Entwurfsphase wird die Architektur des Projekts definiert. Zu den wichtigsten Schritten gehören die Skizzierung der Navigation der Software, der Benutzeroberflächen, des Datenbankdesigns und mehr.

Softwareentwickler überprüfen die Anforderungen, um herauszufinden, wie die gewünschte Software am besten erstellt werden kann. Sie überlegen, wie die Software in die bestehende Geschäftswelt von Apps und Diensten eines Unternehmens passt, sowohl vor- als auch nachgelagert, und welche anderen Abhängigkeiten sie hat.

Das Entwicklungsteam könnte während der Entwurfsphase auch damit beginnen, sich mit Cybersicherheit zu befassen, indem es anhand von Übungen zur Bedrohungsmodellierung potenzielle Risiken für die Software identifiziert. Wenn beispielsweise festgestellt wird, dass Identitätsdiebstahl ein erhebliches Risiko darstellt, weiß das Team, dass starke Authentifizierungsmaßnahmen in das Design integriert werden müssen.

Viele neue Anwendungen nutzen eine Microservice-Architektur,einen cloudnativen Ansatz, bei dem eine einzelne Anwendung aus vielen kleineren, lose gekoppelten und unabhängig voneinander einsetzbaren Komponenten oder Diensten besteht.

Um den Entwicklungsablauf zu organisieren, können Softwareentwickler ein modulares Design verwenden. Softwaremodule sind in sich geschlossene Codeeinheiten, die eine bestimmte Funktion ausführen. Diese Module können miteinander verbunden werden, um eine größere Software zu erstellen. Das modulare Design ermöglicht es Entwicklern, vorhandene Module wiederzuverwenden und mehrere Teile der Software gleichzeitig zu bearbeiten, was Engpässe reduzieren kann.

Die Entwurfsphase gipfelt häufig in der Erstellung eines frühen Prototyps oder mehrerer Prototypen, die Stakeholdern und Endbenutzern gezeigt werden können, um Feedback einzuholen. Generative KI kann potenziell dazu beitragen, die Erstellung von Prototypen zu beschleunigen. So könnten Entwickler beispielsweise detaillierte funktionale Entwürfe und Anforderungen in ein KI-Tool einspeisen und es einen ersten Entwurf des Softwarecodes zurückgeben lassen.

Die Arbeit in der Entwurfsphase wird in einem Software-Design-Dokument (SDD) zusammengefasst, das an die Entwickler als Roadmap zur Verwendung bei der Codierung weitergegeben wird.