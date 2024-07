Anforderungen | Verfolgbarkeit | Compliance | Berichterstattung IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) ist eine umfassende End-to-End-Engineering-Lösung, die an der Spitze des Marktes steht und Sie nahtlos von den Anforderungen bis zum Systemdesign, Workflow und Testmanagement führt und die Funktionalität von ALM-Tools für eine bessere Entwicklung komplexer Systeme erweitert. Indem Sie eine End-to-End-Ansicht über den gesamten Produktlebenszyklus übernehmen, was eine digitale Grundlage für die Rückverfolgbarkeit von Daten ermöglicht, können Sie Änderungen leichter nachverfolgen, um Risiken zu minimieren und Kosten zu senken. Beherrschen Sie die Komplexität vom Design bis zur Ausführung, führen Sie Teams durch Digital Thread zusammen, nutzen Sie Modellierung und Wiederverwendung, nutzen Sie die Erkenntnisse aus automatisierten Berichten und arbeiten Sie sicher im großen Maßstab, um die Grundlage für Innovationen zu schaffen. Lösungsübersicht IBM Engineering Lifecycle Management-Portfolio Verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über die verfügbaren Anwendungen für den Produkt- und Softwareentwicklungsprozess. Lösungsübersicht lesen Entdecken Sie 7 Gründe, warum Sie sich für ELM entscheiden sollten

Vorteile Rückverfolgbarkeit Die bidirektionalen Daten im Digital Thread ermöglichen Funktions-, Software-, mechanische und elektrotechnische Domänen mit einer einzigen Informationsquelle. Strategische wiederverwendung Unterstützung der Variabilität und Wiederverwendung von Produktlinien durch eine integrierte Ansicht der Produktziele und -anforderungen, die eine Überprüfung auf Produktebene ermöglichen. Nutzen Sie die Wiederverwendung, um Innovationen schnell umzusetzen. Wirkungsanalyse Iterationen sind kostspielig. Stellen Sie sicher, dass neue Funktionen pünktlich bereitgestellt werden und alle Subsysteme und Anbieter die Verantwortung für die Reduzierung von Integrationsfehlern und Lieferverzögerungen übernommen haben. Konformität Compliance und regulatorische Berichterstattung verändern sich. Stellen Sie sicher, dass Sie einen vollständigen Überblick über den Lebenszyklus haben, damit Sie problemlos Berichte erstellen können, um den Fortschritt bei der Einhaltung der Vorschriften zu verfolgen. Sicherheit von Anfang an eingebaut. Projekt- und Nachverfolgungszusammenarbeit Echtzeiteinblicke in den Status des Projekts durch programmatische Berichte. Zusammenarbeit über ein einziges System mit Prozessabläufen durch den gesamten Engineering-Workstream hindurch. Flexible Unternehmensplanung mit SAFe Unternehmensweite Anpassung der Organisations- und Workflowmuster und Implementierung agiler Praktiken.

Funktionen Reduzieren Sie die Komplexität durch Digital Thread ELM ermöglicht eine vollständige Rückverfolgbarkeit über den gesamten Lebenszyklus von Anforderungen, Design- und Testdaten. Es ermöglicht auch die einfache Rückverfolgung von Fehlern oder Problemen bis zu ihrer Quelle und hilft Unternehmen, die Ursachen von Problemen zu erkennen und zu beheben. Darüber hinaus hilft es, die Einhaltung der Vorschriften nachzuweisen, indem es eine klare Aufzeichnung darüber liefert, wie Produkte oder Prozesse diese Anforderungen erfüllen. Demo ansehen (2:22) Verkürzung der Markteinführungszeit Diese Funktion unterstützt die Wiederverwendung von Anforderungen, Entwurfsdaten und Prozessen, um die Lieferung mehrerer Produktversionen und -varianten zu unterstützen, so dass Teams anspruchsvollere, softwareintensivere, intelligentere Systeme und Systems-of-Systems entwickeln können. Beschleunigen Sie die Entscheidungsfindung Unser Ansatz nutzt SysML, um die Leistungsfähigkeit der visuellen Modellierung, Simulation und Prüfung von Architekturen und Designs zu nutzen. Dadurch können Unternehmen ihre Designs schon früh im Entwicklungsprozess optimieren. Darüber hinaus bietet unsere Lösung anpassbare Berichte und Dashboards, die maßgeschneiderte Erkenntnisse liefern. Durch die Nutzung von Datenanalysefunktionen wird eine fundiertere Entscheidungsfindung ermöglicht. Optimieren Sie die Compliance Unsere Tools integrieren Branchenstandards und regulatorische Anforderungen nahtlos in den Entwicklungsprozess. Es unterstützt nicht nur den gesamten Änderungsmanagementprozess, sondern optimiert ihn auch und umfasst alles von den Anforderungen bis zum Testen. Dieser umfassende Ansatz stellt sicher, dass die Vorschriften eingehalten und beibehalten werden, und ermöglicht gleichzeitig eine gründliche Bewertung der Auswirkungen von Änderungen, die im Laufe des Prozesses vorgenommen werden. Verbesserung der Teameffizienz ELM erleichtert die gemeinsame Teamentwicklung und überbrückt die Lücke zwischen allen Entwicklungsfunktionen und sogar geografisch verteilten Teams. Diese robuste Funktion gewährleistet eine reibungslose Koordination, fördert eine effektive Kommunikation und ermöglicht eine effiziente Nachverfolgung des Projektfortschritts, unabhängig vom Standort oder der Größe des Teams. Beschleunigen Sie die Bereitstellung mit agiler Systemtechnik ELM ermöglicht Agilität im großen Maßstab und unterstützt SAFe für eine optimierte Planung, eine schnellere Markteinführung und einen beschleunigten Arbeitsablauf im gesamten Wertstrom. Dieser transformative Ansatz erstreckt sich sowohl auf die Systeme als auch auf die Softwarebereitstellung und ermöglicht Agilität auf allen Ebenen des Unternehmens. Darüber hinaus bietet unsere Lösung visualisierte Daten, die zu verwertbaren Erkenntnissen führen und damit zu besser vorhersehbaren Lieferergebnissen. Lösungsübersicht lesen

IBM ELM ist in der Lage, die Komplexität des Digital Engineering zu bewältigen, indem es den Übergang von textbasierten Anforderungen hin zu modellbasiertem Systems-Engineering vorantreibt – ein bahnbrechender Ansatz. Dies ermöglicht eine ganzheitliche Beschreibung und Simulation von Kundenfunktionen, von der sich Verhaltensmodelle ableiten lassen. Diese Modelle wiederum fließen in Architekturmodelle für elektrische, elektronische und Softwarekomponenten ein. So helfen sie bei der Verwaltung der explosionsartig wachsenden Zahl von Kundenfunktionen. Dr. Sigi Haasis Ehemaliger CIO F&E Mercedes-Benz AG

Bestellinformationen Zeitlich unbegrenzte Lizenz IBM Engineering Lifecycle Management On-Premises-autorisiert oder Floating-Benutzerlizenz. Alle Produkte der Lösung sind verfügbar. Abonnement und Support für ein Jahr inklusive. SaaS (über 100 autorisierte Benutzer) IBM Engineering Lifecycle Management auf einer Single-Tenant-Secure-Site. Abonnement und Support inbegriffen. SaaS (bis zu 100 autorisierte Benutzer) IBM Engineering Lifecycle Management auf einer Single-Tenant-Secure-Site. Abonnement und Support inbegriffen. Noch heute Preise anfordern Wir können Ihnen dabei helfen, die passende Edition und Preisgestaltung für Ihre Geschäftsanforderungen zu finden.

Module Anforderungsmanagement Erfassen, verfolgen, analysieren und verwalten Sie Änderungen an Anforderungen mit einer skalierbaren Lösung, die die Kommunikation zwischen Ihrem Entwicklungsteam und den Beteiligten optimiert. Anforderungsmanagement erkunden Systemmodellierung Analysieren und erarbeiten Sie Anforderungen mithilfe von Prototypen, Simulationen und der Überprüfung validierter Designs und sorgen Sie gleichzeitig für eine Verbesserung der Produktivität und Qualität. Entdecken Sie modellbasiertes Systems-Engineering Testmanagement Verwalten Sie gemeinsam die End-to-End-Testplanung und das Testen von Assets. Automatisieren Sie die Testausführung, zeichnen Sie Testergebnisse auf und zeigen Sie den Teststatus in Echtzeit an. Testmanagement erkunden Workflow-Management Erstellen und verwalten Sie Arbeitspläne, Sprints und Aufgaben für mehrere Entwicklungsprojekte, indem Sie agile, SAFe- oder benutzerdefinierte Prozesse nutzen und so schnellere Release-Zyklen ermöglichen. Entdecken Sie Workflow-Management Process Enablement Erweiterung der Funktionen von IBM Engineering Lifecycle Management zur weiteren Verbesserung und Optimierung Ihrer System- und Softwareentwicklungsumgebung. Process Enablement erkunden Berichte und Erkenntnisse Automatisierte Dokumentenerstellungslösung, die Dokumente von IBM Engineering-Produkten sowie von anderen Anbietern generiert, die XML- und REST-Schnittstellen verwenden. Erfahren Sie mehr über Berichte und Einblicke Integrations-Hub Erweiterung des Application Lifecycle Management durch Integrationen mit Drittanbieter-Tools. Integrations-Hub erkunden

Kundenreferenzen Die Luft- und Raumfahrtindustrie startet in Südostasien mit IBM Engineering Lifecycle Management durch TUSAS Malaysia entschied sich aufgrund der Robustheit, der kollaborativen Funktionen und der Skalierbarkeit für IBM ELM, um seine technischen Prozesse zu aktualisieren. Kollaborative Entwicklung, nachhaltiges Design Durch virtuelle Tests und stufenweises Tracking konnte ENYSE die Kosten senken, die Markteinführungszeit verkürzen und gleichzeitig die Nachhaltigkeitsziele erreichen. Innovationen im Automobilbereich vorantreiben Nobo Technologies schließt sich mit IBM zusammen, um eine neue Generation von digitalem F&E-Management mitzugestalten, das zukünftiges Fahrzeugdesign unterstützt.