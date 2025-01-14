Was ist Produktmanagement?

Produktmanagement ist sowohl eine Position als auch eine Funktion, die von Produktmanagern ausgeübt wird, die den Schwerpunkt auf die Benutzererfahrung und die Anforderungen des Marktes legen. Diese Funktion erfordert eine Kombination aus betriebswirtschaftlicher, managementbezogener und technischer Erfahrung. Im Gegensatz zu Projektmanagern, die die täglichen Workflows für die Entwicklung eines Produkts festlegen, legen Produktmanager den Schwerpunkt auf die Gesamtvision und Strategie für ein bestimmtes Produkt.



Produktmanager gibt es in allen Branchen. Sie überwachen Produkte, die durch physische Fertigung hergestellt werden, sowie die Entwicklung von Software und Apps.

Bei der Entwicklung einer Produktstrategie arbeiten Produktmanager in funktionsübergreifenden Teams zusammen, zu denen Geschäftsteams, Analysten, UX-Designer, Entwickler, Vermarkter und Vertriebsteams gehören. Eine Produktmanagementstrategie umfasst die Durchführung von Marktforschung, die Erstellung einer Produkt-Roadmap, die Koordination von Entwicklungsteams und anderen relevanten Stakeholdern sowie die Einbeziehung von Kundenfeedback in Produktaktualisierungen.

Das Produktmanagement legt den Schwerpunkt auf die Customer Experience und betrachtet positives Nutzer-Feedback als wichtige Metrik für ein erfolgreiches Produkt.