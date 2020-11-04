Agil vs. Wasserfall

Ein Mann in einem sonnigen Heimbüro schreibt mit einem Marker auf eine weiße Tafel

Welche Projektmanagement-Methode sollten Sie für das Management Ihres nächsten Projekts anwenden?

Was ist Wasserfall?

Die Wasserfall-Methodik, auch bekannt als das lineare sequenzielle Lebenszyklusmodell, zeichnet sich durch ihren linearen, strukturierten Ansatz für das Projektmanagement aus. Es besteht aus einer Reihe von Schritten, die innerhalb des Softwareentwicklungslebenszyklus (SDLC) nacheinander abgeschlossen werden. Diese Schritte werden in der Regel durch Gantt-Diagramm-Visualisierungen verfolgt. Dr. Winston W. Royce wird die Entwicklung dieses Ansatzes zugeschrieben, den er in seiner Arbeit „Managing the Development of Large Software Systems“ aus dem Jahr 1970 dokumentierte.

Seit seiner Veröffentlichung sind Variationen des Wasserfallmodells entstanden, aber es besteht ein allgemeiner Konsens über die folgenden Schritte innerhalb des Prozesses:

  1. Erfassung der Anforderungen: Diese Phase erfordert eine Dokumentation zwischen dem Entwicklungsteam und dem Kunden oder Endbenutzer. In dieser Phase werden die Produktfunktionen innerhalb des Projektplans sehr detailliert dokumentiert, sodass das Team einen klaren Kosten- und Zeitplan festlegen kann. Nachdem sich beide Parteien auf die Anforderungen abgestimmt haben, gibt es bis zum Abschluss des Projekts wenig bis keine Korrespondenz zwischen dem Entwicklungsteam und dem Kunden.
  2. Entwurf: Die Entwurfsphase besteht aus zwei Schritten: dem logischen Entwurf und dem physischen Entwurf. Im logischen Design macht das Team ein Brainstorming über mögliche Wege, um das Kundenproblem anzugehen. Wenn sich das Entwicklungsteam auf eine Lösung geeinigt hat, werden diese Ideen in konkrete technische Aufgaben übersetzt, die dann auf das Team verteilt werden, um das physische Design zu erstellen.
  3. Implementierung: In der nächsten Phase beginnen die Entwickler mit der Codierung auf der Grundlage von Spezifikationen, die in den vorherigen Schritten entwickelt wurden.
  4. Verifizierung: In dieser Phase wird sichergestellt, dass der Code wie beabsichtigt funktioniert und dass die Anforderungen im Scoping-Dokument erfüllt wurden. Das Entwicklungsteam prüft den Code auf Fehler und der Kunde führt eine abschließende Validierung durch, um sicherzustellen, dass die Funktionalität den Erwartungen entspricht.
  5. Wartung: Wenn Benutzer das Endprodukt einbinden und nutzen, besteht Bedarf an kontinuierlichem Support, sobald neue Probleme auftreten.
 

Branchen-Newsletter

Die neuesten Tech-News – von Experten bestätigt

Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und darüber hinaus auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.

Vielen Dank! Sie haben ein Abonnement abgeschlossen.

Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.

Hauptvorteile der Wasserfallmethode

  • Detaillierte Produktanforderungen und Dokumentation ermöglichen neuen Programmierern einen schnellen und einfachen Einstieg.
  • Die Dokumentation gibt einen klaren Umfang für das Projekt vor und ermöglicht es den Projektmanagern, interessierten Parteien Budgets, Zeitpläne und wichtige Meilensteine mitzuteilen.
AI Academy

Der Aufstieg der generativen KI für Unternehmen

Erfahren Sie mehr über den historischen Aufstieg der generativen KI sowie darüber, was sie für Unternehmen bedeutet.
Zur Episode wechseln

Zentrale Herausforderungen der Wasserfallmethode

  • Für Kunden kann es schwierig sein, alle ihre Anforderungen zu Beginn des Projekts zu umreißen, was zu Lücken in der Dokumentation führt.
  • Eine minimale Zusammenarbeit mit dem Kunden während des Entwicklungsprozesses kann zu kostspieligen Änderungen führen, wenn das Produkt die Erwartungen nicht erfüllt.
  • Tester melden später im Prozess Probleme und Fehler, die zu einer alternativen Programmarchitektur hätten führen können.

Was bedeutet agil?

Im Gegensatz zur Entwicklung mit der Wasserfallmethode zeichnet sich die agile Entwicklung durch ihren iterativen Ansatz für das Projektmanagement aus. Anstatt zu Beginn langwierige Projektanforderungen zu entwerfen, zerlegt ein agiles Team das Produkt in bestimmte Funktionen und bearbeitet jedes einzelne unter einer bestimmten Zeitvorgabe, die als Sprint bezeichnet wird.

Agiles Projektmanagement erfordert ein funktionsübergreifendes, selbstorganisierendes Team, das in der Regel aus fünf bis neun Mitgliedern besteht. Gemeinsam entwickeln sie in jedem Sprint eine funktionsfähige Software, die sich mit anderem funktionalen Code aus früheren Iterationen kombinieren lässt. Am Ende der Sprint-Timebox demonstriert das Team seine Arbeit den Stakeholdern, um Feedback zu erhalten, und ermöglicht ihnen einen flexiblen Ansatz für die Softwareentwicklung. Da das Team Zugang zu häufigem Feedback hat, kann es die Produkt-Roadmap während des Entwicklungszyklus anpassen, um sicherzustellen, dass die Funktionalität wirklich den Erwartungen der Benutzer entspricht. Bei einem Wasserfall-Ansatz fällt die Kundenbeteiligung in der Regel mit der Lieferung des Endprodukts zusammen, was kostspielig sein kann, wenn Anforderungen falsch interpretiert oder falsch dokumentiert werden.

Es gab 17 Personen, die das Wasserfall-Projektmanagementsystem als äußerst ineffektiv fanden, und im Jahr 2001 gipfelten ihre Ideen zum Softwareentwicklungsprozess in einem Werk, das als „Agile Manifesto“ bekannt wurde. Dieses Dokument hebt spezifische Werte und Prinzipien hervor, die innerhalb der Arbeitsabläufe der Softwareentwicklung priorisiert werden sollten, und hat eine Reihe beliebter agile Frameworks hervorgebracht, wie Scrum, Kanban, Funktion Driven Development (FDD) und Extreme Programming. Seitdem erfreut sich die agile Entwicklung von Software zunehmender Beliebtheit, insbesondere im Vergleich zum Wasserfallmodell.

Agiles Scrum-Framework

Inspiriert durch das Rugby-Spiel, legt flexibles Scrum den Schwerpunkt auf Teamarbeit, um Ziele zu erreichen, ähnlich wie Stürmer in einem Gedränge zusammenarbeiten müssen, um in den Besitz eines Rugby-Balls zu gelangen. Die Fähigkeiten des agilen Scrum-Teams variieren, aber sie umfassen in der Regel die folgenden Rollen:

  • Product Owner: Dieses Teammitglied vertritt die Bedürfnisse sowohl des Kunden als auch des Unternehmens. Durch das Erstellen von User Stories kann das Team verstehen, wie eine Funktion zur Lösung eines bestimmten Problems beitragen kann, und diese Storys formulieren dann den Rückstand an Aufgaben, die das Team bewältigen muss. Diese Person priorisiert die Geschichten auch nach ihrem Wert für den Kunden, was sich theoretisch in einem Wert für das Unternehmen niederschlagen sollte. Der Product Owner führt das Team zwar auf diese Weise, legt aber keine Fristen fest oder weist das Team an, wie die Arbeit geliefert werden soll.
  • Scrum Master: Dieses Teammitglied erleichtert den gesamten Prozess der agilen Entwicklung. Ähnlich wie ein Projektmanager hält diese Person das Team bei der Arbeit und stellt sicher, dass das Team während des Projekts konzentriert bleibt. Sie können auch als neutrale Partei fungieren, um Meinungsverschiedenheiten zwischen Teammitgliedern zu vermitteln. So können die Teammitglieder beispielsweise unterschiedlicher Meinung darüber sein, wie viel sie in einem bestimmten Sprint übernehmen sollen. Insbesondere Product Owner können Teams unter Druck setzen, sich zu mehr zu verpflichten, als sie innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens liefern können. In diesen Fällen können Scrum-Master die Teammitglieder an den Umfang ihrer Rolle im Team erinnern.

Andere Teammitglieder eines agilen Teams können variieren, aber sie umfassen in der Regel Benutzer aus verschiedenen Disziplinen, wie z. B. Design, Analyse, QA und Entwicklung. Diese Personen arbeiten gemeinsam, um zu entscheiden, wie viel Arbeit sie übernehmen und wie sie diese erledigen wollen.

Agile Methoden zeichnen sich auch durch die Art und Weise aus, wie das Team zusammenkommt. Es gibt spezielle Meetings, die den Workflow im gesamten Team erleichtern. Dazu gehört unter anderem Folgendes:

  • Sprint-Planung: Bei diesem Meeting kommt das Team zusammen, um zu entscheiden, welche Storys Teil des aktuellen Sprints sein werden. Der Product Owner priorisiert die User Storys, aber der Rest des Teams muss sich darauf einigen, wie viele und welche User Stories in diesem festgelegten Zeitraum abgeschlossen werden können.
  • Tägliches Standup: Diese kurzen Meetings werden auch als Daily Scrums bezeichnet. Während dieser Check-ins kommuniziert jedes Teammitglied seinen individuellen Fortschritt, z. B. abgeschlossene, anstehende Aufgaben und eventuelle Blocker oder Abhängigkeiten, die zu Verzögerungen führen könnten.
  • Demo: Bei diesem Meeting wird die funktionierende Software vorgestellt, die das Team im Laufe des Sprints fertiggestellt hat, der in Schritten von zwei bis vier Wochen fertiggestellt werden kann. Der Produktverantwortliche bestimmt, ob eine Benutzerstory die Definition von „erledigt“ erfüllt. Wenn nicht, kann das Product Backlog bearbeitet werden, um alle fehlenden Informationen zu berücksichtigen. Dies ist auch eine Gelegenheit für das Team, es den Stakeholdern zu präsentieren, um Feedback zu erhalten.
  • Rückblick: Diese Zeit ist für die Team-Introspektion reserviert, bei der das Team identifiziert, wie es seinen Workflow verbessern kann, um in Zukunft bessere Ergebnisse zu erzielen

Hauptvorteile der agilen Methode

  • Das Teamdesign fördert mehr Zusammenarbeit.
  • Die Produktentwicklung verfolgt einen adaptiven Designansatz.
  • Da Code bei jeder Iteration in der Entwicklungsphase getestet wird, können Codefehler das zukünftige Design der Software beeinflussen.
  • Steigert tendenziell die Kundenzufriedenheit, da häufiges Feedback zu einer verstärkten Priorisierung der Kundenbedürfnisse führt.
  • Ermöglicht die kontinuierliche Integration, da jede Funktion ein eigenständiges, funktionsfähiges Software-Element darstellt.
  • Diese schlanke Art der Softwareentwicklung kann zu niedrigeren Kosten führen, da das Risiko einer Fehlausrichtung von Kunden und Produkt geringer ist.

Zentrale Herausforderungen der agilen Methode

  • Ein agiler Ansatz kann an umfassender Dokumentation mangeln. Dies erschwert das Onboarding neuer Entwickler, die Einhaltung von Projektzeitplänen für Stakeholder und die Bereitstellung genauer Kostenschätzungen.
  • Skalierung kann schwierig sein.

Verwalten Sie Ihr Projekt agil

Während die Entwicklungsteams bei beiden Projektmanagementansätzen erfolgreich waren, gibt es sicherlich mehr Schwung bei agilen Prozessen. Der Grund dafür ist unschwer zu erkennen, wenn man den Nutzen betrachtet, die es Unternehmen heute bieten kann. Es gibt zwar eine Reihe von Projektmanagement-Tools, mit denen Teams den Fortschritt verfolgen können, IBM kann jedoch auch Systeme bereitstellen, die es Entwicklern ermöglichen, agil zu programmieren.

Autor

Eda Kavlakoglu

Business Development + Partnerships

IBM Research
Weiterführende Lösungen
Geschäftsbetriebslösungen

Machen Sie Ihre Geschäftsabläufe mit KI-gestützten Lösungen für intelligentes Asset-Management und Lieferketten resilienter.

 Betriebslösungen erkunden
Beratungsservices für Geschäftsabläufe

Transformieren Sie Ihre Geschäftsabläufe mit IBM, indem Sie umfangreiche Daten und leistungsstarke KI-Technologien nutzen, um Optimierungsprozesse zu integrieren.

 Services für Geschäftsabläufe erkunden
IBM Cloud Pak for Business Automation

IBM Cloud Pak for Business Automation ist ein modularer Satz integrierter Softwarekomponenten für das Betriebsmanagement und die Automatisierung.

 Mehr über Geschäftsautomatisierung erfahren
Machen Sie den nächsten Schritt

Transformieren Sie Ihre Geschäftsabläufe mit den branchenführenden Lösungen von IBM. Steigern Sie Produktivität, Agilität und Innovation durch intelligente Workflows und Automatisierungstechnologien.

 

 Betriebslösungen erkunden Erkunden Sie die Services im Bereich der künstlichen Intelligenz