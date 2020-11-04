Die Wasserfall-Methodik, auch bekannt als das lineare sequenzielle Lebenszyklusmodell, zeichnet sich durch ihren linearen, strukturierten Ansatz für das Projektmanagement aus. Es besteht aus einer Reihe von Schritten, die innerhalb des Softwareentwicklungslebenszyklus (SDLC) nacheinander abgeschlossen werden. Diese Schritte werden in der Regel durch Gantt-Diagramm-Visualisierungen verfolgt. Dr. Winston W. Royce wird die Entwicklung dieses Ansatzes zugeschrieben, den er in seiner Arbeit „Managing the Development of Large Software Systems“ aus dem Jahr 1970 dokumentierte.
Seit seiner Veröffentlichung sind Variationen des Wasserfallmodells entstanden, aber es besteht ein allgemeiner Konsens über die folgenden Schritte innerhalb des Prozesses:
Im Gegensatz zur Entwicklung mit der Wasserfallmethode zeichnet sich die agile Entwicklung durch ihren iterativen Ansatz für das Projektmanagement aus. Anstatt zu Beginn langwierige Projektanforderungen zu entwerfen, zerlegt ein agiles Team das Produkt in bestimmte Funktionen und bearbeitet jedes einzelne unter einer bestimmten Zeitvorgabe, die als Sprint bezeichnet wird.
Agiles Projektmanagement erfordert ein funktionsübergreifendes, selbstorganisierendes Team, das in der Regel aus fünf bis neun Mitgliedern besteht. Gemeinsam entwickeln sie in jedem Sprint eine funktionsfähige Software, die sich mit anderem funktionalen Code aus früheren Iterationen kombinieren lässt. Am Ende der Sprint-Timebox demonstriert das Team seine Arbeit den Stakeholdern, um Feedback zu erhalten, und ermöglicht ihnen einen flexiblen Ansatz für die Softwareentwicklung. Da das Team Zugang zu häufigem Feedback hat, kann es die Produkt-Roadmap während des Entwicklungszyklus anpassen, um sicherzustellen, dass die Funktionalität wirklich den Erwartungen der Benutzer entspricht. Bei einem Wasserfall-Ansatz fällt die Kundenbeteiligung in der Regel mit der Lieferung des Endprodukts zusammen, was kostspielig sein kann, wenn Anforderungen falsch interpretiert oder falsch dokumentiert werden.
Es gab 17 Personen, die das Wasserfall-Projektmanagementsystem als äußerst ineffektiv fanden, und im Jahr 2001 gipfelten ihre Ideen zum Softwareentwicklungsprozess in einem Werk, das als „Agile Manifesto“ bekannt wurde. Dieses Dokument hebt spezifische Werte und Prinzipien hervor, die innerhalb der Arbeitsabläufe der Softwareentwicklung priorisiert werden sollten, und hat eine Reihe beliebter agile Frameworks hervorgebracht, wie Scrum, Kanban, Funktion Driven Development (FDD) und Extreme Programming. Seitdem erfreut sich die agile Entwicklung von Software zunehmender Beliebtheit, insbesondere im Vergleich zum Wasserfallmodell.
Inspiriert durch das Rugby-Spiel, legt flexibles Scrum den Schwerpunkt auf Teamarbeit, um Ziele zu erreichen, ähnlich wie Stürmer in einem Gedränge zusammenarbeiten müssen, um in den Besitz eines Rugby-Balls zu gelangen. Die Fähigkeiten des agilen Scrum-Teams variieren, aber sie umfassen in der Regel die folgenden Rollen:
Andere Teammitglieder eines agilen Teams können variieren, aber sie umfassen in der Regel Benutzer aus verschiedenen Disziplinen, wie z. B. Design, Analyse, QA und Entwicklung. Diese Personen arbeiten gemeinsam, um zu entscheiden, wie viel Arbeit sie übernehmen und wie sie diese erledigen wollen.
Agile Methoden zeichnen sich auch durch die Art und Weise aus, wie das Team zusammenkommt. Es gibt spezielle Meetings, die den Workflow im gesamten Team erleichtern. Dazu gehört unter anderem Folgendes:
Während die Entwicklungsteams bei beiden Projektmanagementansätzen erfolgreich waren, gibt es sicherlich mehr Schwung bei agilen Prozessen. Der Grund dafür ist unschwer zu erkennen, wenn man den Nutzen betrachtet, die es Unternehmen heute bieten kann. Es gibt zwar eine Reihe von Projektmanagement-Tools, mit denen Teams den Fortschritt verfolgen können, IBM kann jedoch auch Systeme bereitstellen, die es Entwicklern ermöglichen, agil zu programmieren.
