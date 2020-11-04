Im Gegensatz zur Entwicklung mit der Wasserfallmethode zeichnet sich die agile Entwicklung durch ihren iterativen Ansatz für das Projektmanagement aus. Anstatt zu Beginn langwierige Projektanforderungen zu entwerfen, zerlegt ein agiles Team das Produkt in bestimmte Funktionen und bearbeitet jedes einzelne unter einer bestimmten Zeitvorgabe, die als Sprint bezeichnet wird.

Agiles Projektmanagement erfordert ein funktionsübergreifendes, selbstorganisierendes Team, das in der Regel aus fünf bis neun Mitgliedern besteht. Gemeinsam entwickeln sie in jedem Sprint eine funktionsfähige Software, die sich mit anderem funktionalen Code aus früheren Iterationen kombinieren lässt. Am Ende der Sprint-Timebox demonstriert das Team seine Arbeit den Stakeholdern, um Feedback zu erhalten, und ermöglicht ihnen einen flexiblen Ansatz für die Softwareentwicklung. Da das Team Zugang zu häufigem Feedback hat, kann es die Produkt-Roadmap während des Entwicklungszyklus anpassen, um sicherzustellen, dass die Funktionalität wirklich den Erwartungen der Benutzer entspricht. Bei einem Wasserfall-Ansatz fällt die Kundenbeteiligung in der Regel mit der Lieferung des Endprodukts zusammen, was kostspielig sein kann, wenn Anforderungen falsch interpretiert oder falsch dokumentiert werden.

Es gab 17 Personen, die das Wasserfall-Projektmanagementsystem als äußerst ineffektiv fanden, und im Jahr 2001 gipfelten ihre Ideen zum Softwareentwicklungsprozess in einem Werk, das als „Agile Manifesto“ bekannt wurde. Dieses Dokument hebt spezifische Werte und Prinzipien hervor, die innerhalb der Arbeitsabläufe der Softwareentwicklung priorisiert werden sollten, und hat eine Reihe beliebter agile Frameworks hervorgebracht, wie Scrum, Kanban, Funktion Driven Development (FDD) und Extreme Programming. Seitdem erfreut sich die agile Entwicklung von Software zunehmender Beliebtheit, insbesondere im Vergleich zum Wasserfallmodell.