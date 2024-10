So entwickeln Sie eine erfolgreiche Produktentwicklungsstrategie

Auch wenn einzelne Unternehmen leicht unterschiedliche Vorlagen verwenden und es sicherlich keine universelle Strategie gibt, die die erfolgreiche Vermarktung einer Idee garantiert, gibt es sieben gemeinsame Schritte im Produktentwicklungsprozess.

In der Regel sollten diese Maßnahmen von einem engagierten Entwicklungsteam oder im Rahmen einer Produktentwicklungspartnerschaft mit einem erfahrenen und spezialisierten Beratungsunternehmen durchgeführt werden. Ziel ist es, den Entwicklungsprozess von der Ideenfindung bis zur Markteinführung zu systematisieren, kritische Benchmarks zu skizzieren und eine abteilungsübergreifende Zusammenarbeit sowie die Überprüfung durch mehrere Stakeholder zu ermöglichen. Diese sieben Phasen der Produktentwicklung sind:

1. Ideengenerierung

Unter Berücksichtigung der langfristigen strategischen Ziele und Kernkompetenzen sollte ein Unternehmen ein Brainstorming zu neuen Initiativen, Produktideen oder Produktmerkmalen durchführen. In dieser Phase sollten sich die gemeinsamen Anstrengungen auf die Entwicklung von Ideen und deren Umsetzung konzentrieren. Unter Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse und der Stärken des Unternehmens erstellt das Produktteam Produktkonzepte. Diese Ideen werden dann von mehreren Abteilungen und Führungskräften geprüft, um sicherzustellen, dass nur die Ideen, die am besten mit den Zielen der Organisation übereinstimmen, weiterverfolgt werden.

2. Forschung

In dieser Phase wird die neue Produktidee in den Kontext des aktuellen Marktes gestellt. Unternehmen könnten Marktforschung zu ihrer neuen Funktion oder Produktlinie betreiben, Kundenfeedback einholen oder Fokusgruppen einbeziehen. Während dieses Prozesses sollte ein Unternehmen ähnliche Produkte umfassend recherchieren und den Wettbewerbsvorteil des neuen Produkts gegenüber anderen Angeboten vollständig untersuchen, um eine genaue Prognose des zukünftigen Marktanteils zu erstellen. All diese Bemühungen gipfeln in der Validierung der neuen Idee, die Unternehmensführern dabei hilft, die Leistung des Produkts zu ermitteln.

3. Planung

Sobald die Idee bestätigt wurde, beginnt die Planungsphase des neuen Produktentwicklungsprozesses. Dies wird wahrscheinlich eine Zusammenarbeit zwischen dem Produktdesignteam, dem Projektmanagement, dem Vertrieb und anderen Abteilungen erfordern, während das Unternehmen einen detaillierten Plan für die Entwicklung und Einführung des neuen Produkts erstellt. Dies könnte Pläne zur Integration der neuen Idee in aktuelle Produkte oder bestehende Geschäftsstrukturen beinhalten. Je nach Produkt kann diese Phase auch die Erstellung von Drahtmodellen und die Modellierung sowie die Berechnung der Material- oder Serverplatzkosten umfassen.

4. Prototyp

Ein Prototyp ist ein wichtiger Schritt im Produktentwicklungsprozess. Oftmals bauen Unternehmen mehrere Prototypen und nehmen erhebliche Änderungen an ihren ursprünglichen Plänen vor, während sie ein Modell ihres späteren Produkts zusammenstellen. Gelegentlich kann es erforderlich sein, eine Handvoll Varianten mit unterschiedlichen Funktionen, Materialien oder Fähigkeiten zu bauen.

Das Endziel sollte darin bestehen, ein sogenanntes Minimum Viable Product (MVP) zu erstellen. Das MVP ist die einfachste Version des neuen Produkts ohne die meisten der umfangreichen Integrationen oder Funktionen, die im Zeitverlauf hinzugefügt werden könnten. Dies wird das Muster sein, wenn Materialien und Lieferanten für die Massenproduktion ausgewählt werden. Bei Softwareanwendungen kann es wichtig sein, den Prototyp mit Endbenutzern zu testen, um eine angemessene Benutzererfahrung zu gewährleisten.

5. Beschaffung und Herstellung

In dieser Phase sammelt ein Unternehmen Materialien und schließt gegebenenfalls Verträge mit Partnern ab, um einen detaillierten Plan für die eigentliche Produktion zu erstellen. Je nach Umfang und Art des Produkts kann dies so einfach sein wie die Einstellung zusätzlicher Ingenieure und so komplex wie die Einführung neuer Lieferkettenprozesse im gesamten Unternehmen.

Hier wird ein Produktmanagementteam immer wichtiger, da die Beschaffung eine umfassende Zusammenarbeit zwischen den Anbietern und über mehrere Prozesse hinweg erfordern kann. Bei komplexen globalen Beschaffungs- und Fertigungsanforderungen kann ein Unternehmen Software oder Datenbanken verwenden, die speziell für diese Aufgabe entwickelt wurden.

6. Kostenkalkulation

In dieser letzten Phase vor der Markteinführung sollte ein Unternehmen die Gesamtkosten seines Produkts über einen vorab festgelegten Produktlebenszyklus berechnen, um den Einzelhandelspreis und die Bruttomarge seiner neuen Initiative zu überprüfen. Die detaillierte Betrachtung von Geschäftswert, Kundenwert und Produktwert sollte als Orientierungshilfe und zur Vereinfachung der Kostenkalkulationsphase dienen, da sie eine genaue Schätzung der Kapitalrendite ermöglicht haben.

7. Kommerzialisierung

Nach einem langen Designprozess ist es Zeit für die Produkteinführung. Vor der Einführung und während des Planungsprozesses wird eine Marketingstrategie entwickelt, um sicherzustellen, dass die Zielkunden Zugang zu dem neuen Produkt haben und geeignete Vertriebskanäle eingerichtet wurden.