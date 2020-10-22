Was versteht man unter Lieferkettensicherheit?

Viele von uns in der Lieferkette erinnern sich an die schwerwiegenden Datenlecks, die Target und Home Depot innerhalb weniger Monate nacheinander aufgrund von Beziehungen zu Dritten erlitten. Sechs Jahre später sorgen Sicherheitsverletzungen in der Lieferkette immer noch für Schlagzeilen - vor allem die Sicherheitsverletzung bei SolarWinds, die derzeit die gesamte Branche erschüttert. Die jüngste Analyse schätzt die durchschnittlichen Kosten eines Datenlecks auf 3,86 Millionen USD, wobei Mega-Datenpannen (50 Millionen oder mehr gestohlene Datensätze) 392 Millionen USD erreichen. Angesichts des Anstiegs von Angriffen auf Lieferketten im Jahr 2020 können wir uns nur die Auswirkungen vorstellen, wenn die Analyse aktualisiert wird.
Was ist also nötig, um die Sicherheit der Lieferkette zu gewährleisten?
Ein Teil der Herausforderung besteht darin, dass es keine einheitliche, funktionale Definition von Sicherheit in der Lieferkette gibt. Es handelt sich um ein enorm breites Gebiet, das alles von physischen Bedrohungen bis hin zu Cyberbedrohungen, vom Schutz von Transaktionen bis zum Schutz von Systemen und von der Risikominderung mit Parteien im unmittelbaren Geschäftsnetzwerk bis zur Minderung von Risiken aus Beziehungen zu Dritt-, Viert- und „n“-Parteien umfasst. Es besteht jedoch zunehmend Einigkeit darüber, dass die Sicherheit der Lieferkette einen vielseitigen und funktionell koordinierten Ansatz erfordert.
Führungskräfte in der Lieferkette sagen uns, dass sie über Cyber-Bedrohungen besorgt sind. Daher werden wir uns in diesem Blog auf die Cyber-Sicherheitsaspekte zum Schutz der Qualität und Lieferung von Produkten und Dienstleistungen sowie der damit verbundenen Daten, Prozesse und Systeme konzentrieren.
"Die Sicherheit der Lieferkette ist ein multidisziplinäres Problem und erfordert eine enge Zusammenarbeit und Ausführung zwischen den Geschäfts-, Kundenbetreuungs- und IT-Organisationen, was seine eigenen Herausforderungen mit sich bringt. Die Firmen, denen das gelingt, beginnen mit der IT und einem sicheren, unternehmensübergreifenden Geschäftsnetz, bauen dann einen sorgfältig geregelten und gesicherten Zugang zu Analyse- und Transparenzfunktionen auf und überwachen von dort aus jede Ebene kontinuierlich auf Unregelmäßigkeiten.“
Marshall Lamb, CTO, IBM Sterling
Warum ist die Sicherheit der Lieferkette wichtig?
Bei Lieferketten geht es darum, den Kunden das, was sie brauchen, zum richtigen Preis, am richtigen Ort und zur richtigen Zeit zu liefern. Jegliche Störungen und Risiken für die Integrität der gelieferten Produkte oder Dienstleistungen, die Privatsphäre der ausgetauschten Daten und die Vollständigkeit der damit verbundenen Transaktionen können schädliche betriebliche, finanzielle und markenbezogene Folgen haben. Datenlecks, Ransomware-Angriffe und böswillige Aktivitäten von Insidern oder Angreifern können auf jeder Ebene der Lieferkette auftreten. Selbst ein Sicherheitsvorfall, der auf einen einzelnen Lieferanten oder Drittanbieter beschränkt ist, kann den Prozess „Planen, Herstellen und Liefern“ erheblich stören.
„Eine Lieferkette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied.“ Das Cyber Resilience Center im Hafen von Los Angeles wird jedem teilnehmenden Mitglied der Lieferkette helfen, sich selbst und damit auch einander besser zu schützen.“
Wendi Whitmore, Vice President, IBM Security X-Force
Die Minderung dieses Risikos ist ein sich ständig veränderndes Ziel und eine zunehmende Herausforderung. Lieferketten sind zunehmend komplexe globale Netzwerke, die aus einer großen und wachsenden Anzahl von Drittparteien bestehen, die Zugang zu Daten und die Gewissheit benötigen, dass sie kontrollieren können, wer diese Daten sieht. Neue Belastungen und Zwänge in Bezug auf Personal und Budget sowie rasche, unvorhergesehene Änderungen bei Strategie, Partnern und Angebots- und Nachfragestruktur sorgen für zusätzliche Herausforderungen und Dringlichkeit. Gleichzeitig fordern informiertere und sozial bewusstere Kunden und Mitarbeiter Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Produkte und Dienstleistungen, die sie kaufen oder unterstützen. Jeder Kontaktpunkt birgt ein Risiko, das bewertet, gesteuert und minimiert werden muss.
Die fünf größten Sicherheitsbedenken in der Lieferkette
Führungskräfte in der Lieferkette auf der ganzen Welt und in allen Branchen sagen uns, dass diese fünf Sicherheitsprobleme in der Lieferkette sie nachts wach halten:
Best Practices zur Sicherheit der Lieferkette
Die Sicherheit in der Lieferkette erfordert einen vielschichtigen Ansatz. Es gibt kein Allheilmittel, aber Unternehmen können ihre Lieferketten mit einer Kombination aus mehrschichtigen Abwehrmaßnahmen schützen. Da Teams, die sich auf die Sicherheit der Lieferkette konzentrieren, es den Bedrohungsakteuren erschweren, den Parcours der Sicherheitskontrollen zu durchlaufen, gewinnen sie mehr Zeit, um schädliche Aktivitäten zu erkennen und Maßnahmen zu ergreifen. Hier sind nur einige der wichtigsten Strategien, die Unternehmen verfolgen, um das Sicherheitsrisiko in der Lieferkette zu verwalten und zu mindern.
Die Sicherheit der Lieferkette wird noch intelligenter. So werden beispielsweise Lösungen zunehmend mit KI ausgestattet, um verdächtiges Verhalten proaktiv zu erkennen, indem Anomalien, Muster und Trends identifiziert werden, die auf einen unbefugten Zugriff hindeuten. KI-gestützte Lösungen können Warnungen für menschliche Reaktionen senden oder Versuche automatisch blockieren.
Wie gewährleisten Unternehmen heute die Sicherheit der Lieferkette?
Das IBM Sterling Lieferkette Business Network stellte im September dieses Jahres einen neuen Rekord bei sicheren Geschäftstransaktionen auf, mit einem Anstieg von 29 % gegenüber September 2019, und unterstützt Kunden weltweit dabei, ihr Geschäft trotz der globalen Pandemie mit Sicherheit und Vertrauen wieder aufzubauen.
Der internationale Geldtransferdienstleister Western Union führte im Jahr 2018 mehr als 800.000 Millionen Transaktionen für Verbraucher- und Geschäftskunden schnell, zuverlässig und sicher mit einer vertrauenswürdigen Dateiübertragungsinfrastruktur durch.
Der Modehändler Eileen Fisher nutzte eine intelligente Omnichannel-Fulfillment-Plattform, um einen einzigen Bestand über alle Kanäle aufzubauen, das Vertrauen in die Bestandsdaten zu verbessern, eine flexiblere Auftragsabwicklung durchzuführen und die Kosten für die Kundenakquise zu senken.
Das Blockchain-Ökosystem Farmer Connect verbindet auf transparente Weise Kaffeeproduzenten mit den Verbrauchern, die sie beliefern. Die Blockchain-Plattform bietet Netzwerk- und Datensicherheit, um Vertrauen, Sicherheit und Herkunft zu erhöhen.
Der Finanzdienstleister Rosenthal & Rosenthal hat seine verschiedenen Ansätze für den elektronischen Datenaustausch (EDI) durch ein sicheres, cloudbasiertes Multi-Enterprise-Geschäftsnetzwerk ersetzt, das seine Betriebskosten senkt und gleichzeitig jedem Kunden einen reaktionsschnellen, hochwertigen Service bietet.
Der integrierte Logistikdienstleister VLI erfüllt zahlreiche Regierung Compliance- und Sicherheitsvorschriften und ermöglicht seinen 9.000 Mitarbeitern den Zugang zu den richtigen Systemen zur richtigen Zeit, um ihre Arbeit zu erfassen, mit einer integrierten Suite von Sicherheitslösungen, die das Geschäft und die Assets schützen und den Benutzerzugang verwalten.
Der Hafen von Los Angeles, einer der verkehrsreichsten Seehäfen der Welt, baut ein einzigartiges Cyber-Resilienz Center mit einer Suite von Sicherheitsangeboten, die das Bewusstsein und die Bereitschaft des Ökosystems der Lieferkette verbessern sollen, auf Cyber-Bedrohungen zu reagieren, die den Frachtfluss unterbrechen könnten.
Lösungen zur Sicherung Ihrer Lieferkette
Bewahren Sie Ihre sensiblen Daten sicher auf, nur für diejenigen sichtbar, denen Sie vertrauen, unveränderlich, um Betrug zu verhindern und geschützt vor den Risiken Dritter. Lassen Sie IBM Ihnen helfen, Ihre Lieferkette zu schützen, mit bewährter Sicherheit, die unabhängig von Ihrem Implementierungsansatz funktioniert – On-Premises, Cloud oder Hybrid.
