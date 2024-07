Mit Global Mailbox hofft Western Union, seine Disaster-Recovery-Prozesse zu beschleunigen und zu automatisieren und die Wiederherstellungszeit zu verkürzen, um sicherzustellen, dass die Dateiübertragungen rund um die Uhr reibungslos funktionieren, egal was passiert.

Brenda Gillespie sagt: „Wir freuen uns sehr über die neuen Funktionen, die Global Mailbox bereitstellt. Es wird nicht nötig sein, Dateien zu kopieren und mühsam zu überprüfen, was gesendet wurde und was nicht. Global Mailbox sorgt für höchste Verfügbarkeit unserer Services für die Dateiübertragung und stellt so sicher, dass kritische Dateien jedes Mal pünktlich übertragen werden. So reduziert sich das Risiko, dass wir ein wichtiges SLA versäumen.

„Da unsere Dateien synchron repliziert werden, können wir extrem schnell zu unserem Disaster-Recovery-Standort wechseln. Wir gehen sogar davon aus, dass wir in nur fünf Minuten von der Produktion auf die Disaster Recovery umstellen können. Und da wir uns für eine Aktiv/Aktiv- statt einer Aktiv/Passiv-Konfiguration entschieden haben, können wir unsere Investitionen in unser Disaster-Recovery-Rechenzentrum maximieren.

„Als zusätzlichen Bonus wird die IBM Lösung das Patching und die Systemwartung viel einfacher machen als bisher. Wenn wir Wartungsarbeiten in unserer Produktionsumgebung durchführen müssen, können wir die Produktion so lange in das Disaster-Recovery-Rechenzentrum verlagern, bis die Arbeiten abgeschlossen sind.“

Abschließend erklärt Brenda Gillespie: „Wir sind zuversichtlich, dass unsere neue Disaster-Recovery-Lösung, die von Global Mailbox unterstützt wird, für das Unternehmen von enormem Wert sein wird – sie hilft uns, die reibungslose Übertragung von Dateien 24 Stunden am Tag an sieben Tagen pro Woche zu gewährleisten.“