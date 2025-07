IBM Sterling Global Mailbox 6.0 hilft Unternehmen, die Anforderungen an Hochverfügbarkeit und Redundanz mit einer robusten und zuverlässigen Datenspeicherlösung zu erfüllen, die an verschiedenen geografisch verteilten Standorten verfügbar ist und aktive Kommunikation für Störungsresistenz und Disaster Recovery in nahezu Echtzeit unterstützt.

Erhältlich für IBM Sterling B2B Integrator und IBM Sterling File Gateway und konzipiert für die Zusammenarbeit mit IBM Sterling Control Center.