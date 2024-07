Die Migration in die Cloud war ein wichtiger Faktor für unsere Entscheidung für IBM – [wir] brauchten einen zuverlässigen Partner, um die Lieferzeiten einzuhalten und unser EDI-Netzwerk in einem Supply-Chain-Business-Netzwerk zu konsolidieren. Journey to a simplified IT architecture and supply chain ecosystem. Dana Incorporated Unser B2B-Transaktionsvolumen nimmt zu. Das ist gut, aber ohne Sterling Supply Chain Business Network könnten wir dieses Wachstum kaum bewältigen. Mit unserem alten System hätten wir das Personal mindestens verdoppeln müssen, um dieses Wachstum zu ermöglichen. Driving Strategic Value with IBM Sterling Supply Chain Business Network An IDC White Paper Sponsored by IBM Bericht lesen Die wahrscheinlich größte Herausforderung für die Lieferkette besteht darin, dass die Anzahl unterschiedlicher Standards zunimmt und Kunden diese Standards nicht übernehmen. Viele unserer Kunden wollen ihre eigenen Methoden verwenden. Driving Strategic Value with IBM Sterling Supply Chain Business Network An IDC White Paper Sponsored by IBM Bericht lesen