Was ist agiles Programmmanagement?

Was den agilen Ansatz von früheren Methoden wie dem Wasserfallmodell unterscheidet, ist, dass agile Methoden von Anfang an so konzipiert sind, dass sie iterativ, kooperativ und flexibel sind. In einem agilen Programmmanagementsystem werden Projekte schnell erstellt und regelmäßig überprüft, besprochen und als Reaktion auf die Reaktion des Teams oder Kunden geändert. Es wird von Anfang an davon ausgegangen, dass sich Pläne und Herangehensweisen ändern und dass nicht um jeden Preis am ursprünglichen Plan festgehalten werden kann. Einzelne Teammitglieder haben die Möglichkeit, sich zu äußern, ohne eine so strenge Hierarchie wie bei anderen Ansätzen.

Da agiles Programmmanagement eher eine Philosophie als eine konkrete Methodik ist, können die Einzelheiten agiler Praktiken von Unternehmen zu Unternehmen oder von Programm zu Programm erheblich variieren. Es gibt jedoch einige Aspekte, die im agilen Programmmanagement häufig zu finden sind.