Softwaretests sind heute am effektivsten, wenn sie kontinuierlich durchgeführt werden. Das bedeutet, dass die Tests bereits während der Designphase beginnen, während der Entwicklung der Software fortgesetzt werden und sogar bei der Bereitstellung in der Produktion stattfinden. Kontinuierliche Tests bedeuten, dass Unternehmen nicht warten müssen, bis alle Teile bereitgestellt sind, bevor sie mit den Tests beginnen können. Der Shift-Left-Ansatz, der das Testen näher an das Design heranführt, und der Shift-Right-Ansatz, bei dem die Endbenutzer die Validierung vornehmen, sind ebenfalls Testphilosophien, die in letzter Zeit in der Software-Community an Bedeutung gewonnen haben. Wenn Sie Ihre Teststrategie und Ihre Managementpläne verstanden haben, wird die Automatisierung aller Aspekte des Testens unerlässlich, um die geforderte Geschwindigkeit der Bereitstellung zu unterstützen.