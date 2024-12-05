Was sind geschäftskritische Anwendungen?

Das Hauptmerkmal einer geschäftskritischen Anwendung ist ihre zentrale Rolle für den Betrieb eines Unternehmens. Geschäftskritische Anwendungen sind oft wichtig für die Geschäftskontinuität (die Fähigkeit eines Unternehmens, während und nach einer Krise zu funktionieren) und die Notfallwiederherstellung (eine Reihe von Technologien und Prozessen zur Wiederherstellung wichtiger Funktionen nach einem unerwarteten Ereignis). Wenn geschäftskritische Anwendungen ausfallen oder eine Ausfallzeit haben, kann dies den Kernbetrieb, den Ruf und die Einnahmequellen eines Unternehmens gefährden.

Geschäftskritische Anwendungen variieren von Branche zu Branche und oft wird eine geschäftskritische Anwendung in einer Branche nicht als geschäftskritisch in einer anderen Branche bezeichnet. Ein Unternehmen, dessen Kerngeschäft Notfalleinsätze sind, würde zum Beispiel ein Kommunikationsnetz in Betracht ziehen, das es Krankenwagenfahrern und Disponenten ermöglicht, sich über geschäftskritische Fragen zu unterhalten. Ein anderes Unternehmen in einer anderen Branche verfügt vielleicht über ein Kommunikationsnetz, das den Fahrern seiner Lieferfahrzeuge die Kommunikation ermöglicht, würde dies aber nicht unbedingt als geschäftskritischen Service bezeichnen.