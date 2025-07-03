Die Entwickler schreiben genügend Code, um jeden Test zu bestehen. Dann werden sowohl der Test als auch der Code verfeinert, bevor ein neuer Test und dann eine neue Funktion in Angriff genommen werden.

Die testgetriebene Entwicklung zwingt Entwickler im Wesentlichen dazu, ihren Code in kürzeren Feedbackzyklen zu verlangsamen, zu validieren und zu verfeinern. Obwohl nicht erforderlich, ermutigen DevOps-Teams Programmierer, von Anfängern bis hin zu erfahrenen Profis, TDD in einer Vielzahl von Programmiersprachen zu verwenden. Zum Beispiel Java, Python usw., Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) und Programmanwendungen.

Die Programmierung in diesem Stil stärkt die Beziehung zwischen Codierung, Testen (in Form von automatisierten Tests auf Unit-Ebene) und Codedesign. Die testgetriebene Entwicklung kann zwar die Vorabentwicklungszeit verlängern, aber es hat sich gezeigt, dass sie die Codefunktionalität und -geschicklichkeit verbessert und insgesamt Zeit spart.

Durch die sofortige Identifizierung und Behebung von Fehlern können Entwickler, die TDD verwenden, verhindern, dass kleine Probleme zu größeren Problemen werden. Bei der testgetriebenen Entwicklung müssen Entwickler ihren Code während des Betriebs sowohl validieren als auch verfeinern, was abschließende Qualitätsprüfungen und Korrekturen vereinfacht.

Alternative Testframeworks umfassen das Schreiben des Produktionscodes vor dem Verfassen aller automatisierten Tests oder das Erstellen der gesamten Testsuite vor dem Schreiben des Produktionscodes. Diese Methoden sind zwar nicht zwangsläufig unwirksam, aber es hat sich gezeigt, dass sie die erforderliche Debugging-Zeit erhöhen, insbesondere bei größeren und komplexeren Projekten.

Die testgetriebene Entwicklung wird zwar häufig für die Erstellung von neuem Produktionscode verwendet, wird aber auch häufig zur Verbesserung des Debugging von Altlasten eingesetzt, die mit älteren oder anderen Techniken entwickelt wurden.

Die testgetriebene Entwicklung kehrt den traditionellen Entwicklungsprozess um, indem sie das Testen vor die Entwicklung stellt. Als iterativer Ansatz verbessert testgetriebene Entwicklung die Codequalität und Lesbarkeit, indem testbare Workflows gefördert werden, die zu qualitativ hochwertigem Code auf Einheitsebene führen. Wenn Entwickler Komponententests implementieren, konzentrieren sie sich auf einen kleinen Teil der Logik, wie zum Beispiel einen einzelnen Algorithmus. Das Schreiben von Code speziell zum Bestehen von Tests führt nicht nur zu saubererem, haltbarerem Code, sondern trägt auch zur Verbesserung der Dokumentation bei.