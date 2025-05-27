Was ist API-Testing?

API-Tests überprüfen die Daten- und Formatierungsgenauigkeit, die Fehlerbehandlung, die Einhaltung von Authentifizierung und Autorisierung, Kompatibilitätsprobleme, Ladeprobleme und mehr. Entwicklungsteams können wählen, ob sie diese Tests manuell ausführen möchten oder Software verwenden, um Tests zu automatisieren und die Prozesseffizienz zu maximieren. Unabhängig vom Ansatz erfordern umfassende API-Tests eine Reihe von Testmethoden, um die optimale Leistung und Sicherheit von APIs und Anwendungen zu gewährleisten.

Moderne Anwendungen haben in der Regel drei Ebenen: eine Datenebene, eine Dienstebene (oder Anwendungsebene) und eine Präsentationsebene. Die Dienstebene enthält die Geschäftslogik der Anwendung (und die Kernfunktionalität der API), die vorgibt, wie APIs mit anderen Komponenten und Funktionen der App kommunizieren.

In der Vergangenheit implementierten Entwickler am Ende des Lebenszyklus der Softwareentwicklung API-Ebenen-Tests. Heutzutage setzen viele Unternehmen jedoch auf eine API-orientierte Entwicklungsstrategie, bei der Entwicklungsteams Anwendungen als Netzwerk von Services erstellen, die über APIs bereitgestellt werden.

Die Aufrechterhaltung optimierter APIs ist für einen API-orientierten Ansatz von entscheidender Bedeutung. Daher entscheiden sich Entwickler oft dafür, API-Testpraktiken zu einem früheren Zeitpunkt in den Lebenszyklus zu integrieren. Dieser proaktive Ansatz – bekannt als „Shifting Left“ – hilft Teams, Probleme früher zu finden und zu beheben, kostspielige Fehler und Projektverzögerungen zu vermeiden und den gesamten Entwicklungsprozess zu optimieren.

Es ist jedoch zu beachten, dass die API-Tests auch nach der Bereitstellung fortgeführt werden können. Post-Production-Tests (oder Shift-Right-Tests) bieten Unternehmen einen ergänzenden Testansatz, der, wenn er zusammen mit Shift-Left-Strategien eingesetzt wird, eine kontinuierliche Feedbackschleife in DevOps und CI/CD-Pipelines integrieren kann.

API-Tests helfen nicht nur dabei, stabilere und zuverlässigere APIs zu erstellen, sondern bieten Unternehmen auch erhebliche Vorteile. Sie tragen dazu bei, die Qualität von Unternehmenssoftware-Anwendungen zu verbessern, Entwicklungskosten zu minimieren, die Software-Bereitstellung zu beschleunigen und vieles mehr.