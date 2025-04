Was ist GraphQL?

Eine Datenabfrage ist die Anfrage, die der Client an den GraphQL-Server stellt. Sie gibt an, welche Daten der Client abrufen möchte. Abfragen werden im Abfragetyp definiert, der ein spezielles Objekt im Code ist, das den Einstiegspunkt auf oberster Ebene für jede Anfrage definiert, die Clients an den Server senden können. Jeder Abfragetyp definiert auch den Namen und den Rückgabetyp für jeden Einstiegspunkt.

Wenn eine Abfrage eingeht, validiert GraphQL sie anhand der Schemadefinitionen und führt sie aus –vorausgesetzt, sie ist gültig. Die Struktur einer Abfrage spiegelt in der Regel die Struktur der Antwortdaten wider, was Datenanforderungen explizit und vorhersehbar macht.