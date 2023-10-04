GraphQL hat sich als Schlüsseltechnologie im API-Bereich etabliert, wobei eine wachsende Zahl von Unternehmen diese neue API-Struktur in ihre Ökosysteme integriert. GraphQL wird oft als Alternative zu REST-APIs (Youtube) gesehen, die es schon lange gibt. Im Vergleich zu REST-APIs (oder anderen traditionellen API-Spezifikationen) bietet GraphQL API-Konsumenten (wie App-Entwicklern) mehr Flexibilität und bringt viele Vorteile sowie einige neue Herausforderungen bei der API-Entwicklung und -Bereitstellung.

Kürzlich habe ich an der GraphQLConf 2023 teilgenommen, der GraphQL-Konferenz in San Francisco, bei der GraphQL-Experten und Nutzer aus aller Welt zusammenkamen, um über die Zukunft der Technologie zu diskutieren. Die allererste GraphQLConf wurde von der GraphQL Foundation organisiert, die IBM voller Stolz sponsert. Basierend auf den Erkenntnissen aus der Veranstaltung werde ich sieben wichtige Erkenntnisse über die GraphQL-Trends der kommenden Jahre herausstellen.