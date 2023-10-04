Tags
Cloud

Sieben wichtige Erkenntnisse über GraphQL-Trends

Eine Gruppe von Kollegen, die vor einer großen, grünen Pflanzenausstellung sitzen und gemeinsam ein Meeting in einer modernen Büroumgebung abhalten

GraphQL hat sich als Schlüsseltechnologie im API-Bereich etabliert, wobei eine wachsende Zahl von Unternehmen diese neue API-Struktur in ihre Ökosysteme integriert. GraphQL wird oft als Alternative zu REST-APIs (Youtube) gesehen, die es schon lange gibt. Im Vergleich zu REST-APIs (oder anderen traditionellen API-Spezifikationen) bietet GraphQL API-Konsumenten (wie App-Entwicklern) mehr Flexibilität und bringt viele Vorteile sowie einige neue Herausforderungen bei der API-Entwicklung und -Bereitstellung.

Kürzlich habe ich an der GraphQLConf 2023 teilgenommen, der GraphQL-Konferenz in San Francisco, bei der GraphQL-Experten und Nutzer aus aller Welt zusammenkamen, um über die Zukunft der Technologie zu diskutieren. Die allererste GraphQLConf wurde von der GraphQL Foundation organisiert, die IBM voller Stolz sponsert. Basierend auf den Erkenntnissen aus der Veranstaltung werde ich sieben wichtige Erkenntnisse über die GraphQL-Trends der kommenden Jahre herausstellen.

1. GraphQL in großem Maßstab

Die Nutzung von GraphQL in Unternehmen hat rasant zugenommen. Einem Bericht von Gartner® zufolge werden bis 2025 mehr als 50 % der Unternehmen GraphQL in der Produktion einsetzen, gegenüber weniger als 10 % im Jahr 2021. Auf der GraphQLConf wurde deutlich, dass die Technologie auf einem guten Weg ist, diese Vorhersage zu erfüllen. Zu den Referenten und Teilnehmern der Konferenz zählten Vertreter von Unternehmen wie Pinterest, AWS, Meta, Salesforce, Netflix, Coinbase und Atlassian.

2. API-Verwaltung für GraphQL

Ähnlich wie andere API-Spezifikationen sollte GraphQL mit API-Management-Software kombiniert werden, um den größtmöglichen Nutzen zu erzielen. GraphQL wird oft als Gateway oder Middleware für verschiedene Datenquellen implementiert, was bedeutet, dass die Leistung und Sicherheit der API von diesen nachgelagerten Quellen abhängt. Um die Leistung der GraphQL-API zu optimieren, sollten Sie eine Abfragekostenanalyse verwenden, um eine Ratenbegrenzung auf der Grundlage der verbundenen Datenquellen zu implementieren. Vorträge auf der GraphQLConf erörterten, wie Observability und Ratenbegrenzung eine wichtige Rolle im API-Management von GraphQL spielen.

3. GraphQL-Sicherheit

Die Sicherheit von GraphQL-APIs wird immer kritischer, seitdem Unternehmen GraphQL im großen Maßstab einsetzen. Da sich die Struktur von GraphQL von anderen API-Spezifikationen unterscheidet, hat sie ihre eigenen Sicherheitsanforderungen. Im Rahmen der Konferenz wurden GraphQL-spezifische Schwachstellen wie Komplexitätsprobleme und Schema-Lecks hervorgehoben. Selbstverständlich gelten Sicherheitsbedrohungen, die für Standard-API-Spezifikationen relevant sind – wie etwa Injektionen und Serverfehler – auch für GraphQL-APIs und können häufig durch API-Management-Lösungen abgemildert werden.

4. Deklarative SDL-First-GraphQL-API-Entwicklung

Es gibt zwei unterschiedliche Ansätze zum Erstellen von GraphQL-APIs: „Code-First“ und „Schema-First“. Im Kern jeder GraphQL-API steht ein Schema, das als Typsystem dient.

  • Bei einem „Code-First“-Ansatz würde das Schema aus der Geschäftslogik generiert, die in dem Framework implementiert ist, das zum Aufbau der GraphQL-API verwendet wird.
  • Beim „Schema-First“-Ansatz definiert man zunächst das Schema und ordnet dieses Schema anschließend separat der Geschäftslogik zu.

Ein neuer, aufkommender Ansatz heißt „SDL-first“ (Schema Definition Language). Anstatt Schema und Geschäftslogik zu trennen, definiert man beides direkt innerhalb des GraphQL-Schemas. Ich habe diesen deklarativen SDL-First-Ansatz in meinem Vortrag auf der GraphQLConf (Youtube) besprochen.

5. Inkrementelle Bereitstellung von Streaming-Daten

Das Streaming von Daten in GraphQL wurde lange vernachlässigt, wird aber mit der zunehmenden Nutzung von GraphQL in großem Maßstab immer relevanter. Echtzeitdaten werden in GraphQL mithilfe eines Operationstyps namens „Subscription“ implementiert, Streaming-Daten haben jedoch andere Anforderungen. Für Streaming-Daten werden zwei neue integrierte Direktiven in die GraphQL-Spezifikation eingeführt, die „@stream“ und „@defer“ heißen. Durch das Hinzufügen dieser neuen Direktiven wird GraphQL in der Lage sein, komplexere Situationen zu bewältigen, in denen eine inkrementelle Datenlieferung erforderlich ist. Es wird erwartet, dass GraphQL durch diese Entwicklung besser mit asynchronen oder ereignisgesteuerten Datenquellen kompatibel ist.

6. Offene Spezifikation für GraphQL Federation

GraphQL Federation wird verwendet, um mehrere GraphQL-APIs zusammenzuführen und alle ihre Daten über eine einzige API abzurufen. Dies wird die Benutzerfreundlichkeit und Auffindbarkeit aller Dienste innerhalb des Unternehmens verbessern. Oftmals erfordert Federation, dass jeder nachgelagerte Dienst eine GraphQL-API ist, aber einige GraphQL-Lösungen ermöglichen es, jede Datenquelle in eine einzige GraphQL-API zu föderieren. Bisher basierte die GraphQL Federation auf herstellerspezifischen Anforderungen, was zu vielen verschiedenen Implementierungen führte.

Bei GraphQLConf wurde bekannt gegeben, dass IBM sich mit anderen führenden Unternehmen im API-Bereich zusammengeschlossen hat, um eine offene Spezifikation für die GraphQL Federation unter der GraphQL Foundation zu entwickeln.

7. GraphQL und KI

Während künstliche Intelligenz (KI) die Art und Weise verändert, wie Entwickler Code schreiben und mit ihm interagieren, bietet sie auch Herausforderungen und Chancen für GraphQL. Zum Beispiel: Wie werden Entwickler GraphQL-APIs in einer von KI dominierten Welt bauen? Wie kann KI helfen, Sicherheitslücken für GraphQL zu finden und zu verhindern?

Sowohl auf der GraphQLConf als auch auf der IBM TechXchange präsentierte IBM Fellow und CTO Anant Jhingran, welche Rolle GraphQL bei der API-Integration und KI spielt. Diese Keynote von IBM TechXchange zeigt, wie die Kombination von GraphQL und KI aussieht.

Mehr erfahren

Da immer mehr Unternehmen nicht nur mit GraphQL experimentieren, sondern es auch in großem Maßstab implementieren, entwickelt sich das Ökosystem schnell. Wir von IBM unterstützen Unternehmen jeder Größe auf ihrem Weg zu GraphQL, indem wir die schnelle Entwicklung von GraphQL-APIs auf Produktionsebene beschleunigen.

Ressourcen

Gehen Sie den nächsten Schritt mit der IBM webMethods Hybrid Integration​

Erfahren Sie, was eine für das KI-Zeitalter neu konzipierte iPaaS leisten kann. Mit einer einheitlichen, hybriden Lösung für alle Integrationszenarien und agentischer KI zur Steigerung der Produktivität bereitet IBM den Weg der Integration.
Entdecken Sie die Trends, die iPaaS heute prägen​

Die iPaaS-Landschaft befindet sich im Wandel. Informieren Sie sich über die neuesten Markttrends in The Forrester Wave™: Integration Platform as a Service, Q3 2025​
Mit der richtigen iPaaS die Hybrid-Integration beschleunigen​

Erfahren Sie, wie Bonfiglioli eine einzige Plattform bereitstellte, um jede Integrationsherausforderung zu meistern. „Sie erfüllt die geschäftlichen Anforderungen an eine Low-Code-Automatisierung und stellt gleichzeitig sicher, dass die IT-Abteilung volle Transparenz und Kontrolle hat – ganz gleich, wo sich unsere Daten befinden oder wohin sie sollen. “​ Fabio Zoboli, Integration Architect, Bonfiglioli​
Interaktive Hybrid Integration-Demo

Entdecken Sie, wie webMethods Hybrid Integration KI, APIs, Apps und Daten vereint – mit einer selbstgeführten, praxisorientierten Tour durch drei wichtige iPaaS-Anwendungsfälle.
Transformation durch iPaaS vorantreiben​

Bewältigen Sie die Komplexität der iPaaS-Bereitstellung mit dem Expertenleitfaden von IBM. Gehen Sie die Herausforderungen der Integration an und befähigen Sie Ihr Team mit umsetzbaren Strategien.
176 % ROI mit IBM webMethods

Erfahren Sie aus der TEI-Studie von Forrester, wie die Bereitstellung von IBM webMethods einen messbaren ROI für Ihr Unternehmen liefern kann.
KI-gestützte Integration: Die Zukunft der Automatisierung gestalten

Erfahren Sie von IBM Experten, wie eine agentische, KI-gestützte Integration über den gesamten Lebenszyklus die Produktivität im gesamten Unternehmen steigert.​
Weitere Lösungen
IBM webMethods Hybrid Integration

Ermöglichen Sie eine dynamische, skalierbare Integration, die sich an sich ändernde Geschäftsanforderungen anpasst. KI-gestützte, API-basierte Automatisierung

 IBM webMethods Hybrid Integration entdecken
IBM Integrationssoftware und -lösungen

Erschließen Sie Ihr Geschäftspotenzial mit IBM Integrationslösungen, die Anwendungen und Systeme für den schnellen und sicheren Zugriff auf wichtige Daten verbinden.

 Erkunden Sie die IBM Integrationslösungen
Cloud-Beratungsleistungen

Nutzen Sie das volle Potenzial der Hybrid Cloud im Zeitalter der agentischen KI

 Erkunden Sie Cloud-Beratungsleistungen
Machen Sie den nächsten Schritt

Ermöglichen Sie eine dynamische, skalierbare Integration, die sich an sich ändernde Geschäftsanforderungen anpasst. KI-gestützte, API-basierte Automatisierung.

 IBM webMethods Hybrid Integration entdecken Erhalten Sie branchenspezifische Erkenntnisse