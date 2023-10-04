GraphQL hat sich als Schlüsseltechnologie im API-Bereich etabliert, wobei eine wachsende Zahl von Unternehmen diese neue API-Struktur in ihre Ökosysteme integriert. GraphQL wird oft als Alternative zu REST-APIs (Youtube) gesehen, die es schon lange gibt. Im Vergleich zu REST-APIs (oder anderen traditionellen API-Spezifikationen) bietet GraphQL API-Konsumenten (wie App-Entwicklern) mehr Flexibilität und bringt viele Vorteile sowie einige neue Herausforderungen bei der API-Entwicklung und -Bereitstellung.
Kürzlich habe ich an der GraphQLConf 2023 teilgenommen, der GraphQL-Konferenz in San Francisco, bei der GraphQL-Experten und Nutzer aus aller Welt zusammenkamen, um über die Zukunft der Technologie zu diskutieren. Die allererste GraphQLConf wurde von der GraphQL Foundation organisiert, die IBM voller Stolz sponsert. Basierend auf den Erkenntnissen aus der Veranstaltung werde ich sieben wichtige Erkenntnisse über die GraphQL-Trends der kommenden Jahre herausstellen.
Die Nutzung von GraphQL in Unternehmen hat rasant zugenommen. Einem Bericht von Gartner® zufolge werden bis 2025 mehr als 50 % der Unternehmen GraphQL in der Produktion einsetzen, gegenüber weniger als 10 % im Jahr 2021. Auf der GraphQLConf wurde deutlich, dass die Technologie auf einem guten Weg ist, diese Vorhersage zu erfüllen. Zu den Referenten und Teilnehmern der Konferenz zählten Vertreter von Unternehmen wie Pinterest, AWS, Meta, Salesforce, Netflix, Coinbase und Atlassian.
Ähnlich wie andere API-Spezifikationen sollte GraphQL mit API-Management-Software kombiniert werden, um den größtmöglichen Nutzen zu erzielen. GraphQL wird oft als Gateway oder Middleware für verschiedene Datenquellen implementiert, was bedeutet, dass die Leistung und Sicherheit der API von diesen nachgelagerten Quellen abhängt. Um die Leistung der GraphQL-API zu optimieren, sollten Sie eine Abfragekostenanalyse verwenden, um eine Ratenbegrenzung auf der Grundlage der verbundenen Datenquellen zu implementieren. Vorträge auf der GraphQLConf erörterten, wie Observability und Ratenbegrenzung eine wichtige Rolle im API-Management von GraphQL spielen.
Die Sicherheit von GraphQL-APIs wird immer kritischer, seitdem Unternehmen GraphQL im großen Maßstab einsetzen. Da sich die Struktur von GraphQL von anderen API-Spezifikationen unterscheidet, hat sie ihre eigenen Sicherheitsanforderungen. Im Rahmen der Konferenz wurden GraphQL-spezifische Schwachstellen wie Komplexitätsprobleme und Schema-Lecks hervorgehoben. Selbstverständlich gelten Sicherheitsbedrohungen, die für Standard-API-Spezifikationen relevant sind – wie etwa Injektionen und Serverfehler – auch für GraphQL-APIs und können häufig durch API-Management-Lösungen abgemildert werden.
Es gibt zwei unterschiedliche Ansätze zum Erstellen von GraphQL-APIs: „Code-First“ und „Schema-First“. Im Kern jeder GraphQL-API steht ein Schema, das als Typsystem dient.
Ein neuer, aufkommender Ansatz heißt „SDL-first“ (Schema Definition Language). Anstatt Schema und Geschäftslogik zu trennen, definiert man beides direkt innerhalb des GraphQL-Schemas. Ich habe diesen deklarativen SDL-First-Ansatz in meinem Vortrag auf der GraphQLConf (Youtube) besprochen.
Das Streaming von Daten in GraphQL wurde lange vernachlässigt, wird aber mit der zunehmenden Nutzung von GraphQL in großem Maßstab immer relevanter. Echtzeitdaten werden in GraphQL mithilfe eines Operationstyps namens „Subscription“ implementiert, Streaming-Daten haben jedoch andere Anforderungen. Für Streaming-Daten werden zwei neue integrierte Direktiven in die GraphQL-Spezifikation eingeführt, die „@stream“ und „@defer“ heißen. Durch das Hinzufügen dieser neuen Direktiven wird GraphQL in der Lage sein, komplexere Situationen zu bewältigen, in denen eine inkrementelle Datenlieferung erforderlich ist. Es wird erwartet, dass GraphQL durch diese Entwicklung besser mit asynchronen oder ereignisgesteuerten Datenquellen kompatibel ist.
GraphQL Federation wird verwendet, um mehrere GraphQL-APIs zusammenzuführen und alle ihre Daten über eine einzige API abzurufen. Dies wird die Benutzerfreundlichkeit und Auffindbarkeit aller Dienste innerhalb des Unternehmens verbessern. Oftmals erfordert Federation, dass jeder nachgelagerte Dienst eine GraphQL-API ist, aber einige GraphQL-Lösungen ermöglichen es, jede Datenquelle in eine einzige GraphQL-API zu föderieren. Bisher basierte die GraphQL Federation auf herstellerspezifischen Anforderungen, was zu vielen verschiedenen Implementierungen führte.
Bei GraphQLConf wurde bekannt gegeben, dass IBM sich mit anderen führenden Unternehmen im API-Bereich zusammengeschlossen hat, um eine offene Spezifikation für die GraphQL Federation unter der GraphQL Foundation zu entwickeln.
Während künstliche Intelligenz (KI) die Art und Weise verändert, wie Entwickler Code schreiben und mit ihm interagieren, bietet sie auch Herausforderungen und Chancen für GraphQL. Zum Beispiel: Wie werden Entwickler GraphQL-APIs in einer von KI dominierten Welt bauen? Wie kann KI helfen, Sicherheitslücken für GraphQL zu finden und zu verhindern?
Sowohl auf der GraphQLConf als auch auf der IBM TechXchange präsentierte IBM Fellow und CTO Anant Jhingran, welche Rolle GraphQL bei der API-Integration und KI spielt. Diese Keynote von IBM TechXchange zeigt, wie die Kombination von GraphQL und KI aussieht.
Da immer mehr Unternehmen nicht nur mit GraphQL experimentieren, sondern es auch in großem Maßstab implementieren, entwickelt sich das Ökosystem schnell. Wir von IBM unterstützen Unternehmen jeder Größe auf ihrem Weg zu GraphQL, indem wir die schnelle Entwicklung von GraphQL-APIs auf Produktionsebene beschleunigen.
Erfahren Sie, was eine für das KI-Zeitalter neu konzipierte iPaaS leisten kann. Mit einer einheitlichen, hybriden Lösung für alle Integrationszenarien und agentischer KI zur Steigerung der Produktivität bereitet IBM den Weg der Integration.
Die iPaaS-Landschaft befindet sich im Wandel. Informieren Sie sich über die neuesten Markttrends in The Forrester Wave™: Integration Platform as a Service, Q3 2025
Erfahren Sie, wie Bonfiglioli eine einzige Plattform bereitstellte, um jede Integrationsherausforderung zu meistern. „Sie erfüllt die geschäftlichen Anforderungen an eine Low-Code-Automatisierung und stellt gleichzeitig sicher, dass die IT-Abteilung volle Transparenz und Kontrolle hat – ganz gleich, wo sich unsere Daten befinden oder wohin sie sollen. “ Fabio Zoboli, Integration Architect, Bonfiglioli
Entdecken Sie, wie webMethods Hybrid Integration KI, APIs, Apps und Daten vereint – mit einer selbstgeführten, praxisorientierten Tour durch drei wichtige iPaaS-Anwendungsfälle.
Bewältigen Sie die Komplexität der iPaaS-Bereitstellung mit dem Expertenleitfaden von IBM. Gehen Sie die Herausforderungen der Integration an und befähigen Sie Ihr Team mit umsetzbaren Strategien.
Erfahren Sie aus der TEI-Studie von Forrester, wie die Bereitstellung von IBM webMethods einen messbaren ROI für Ihr Unternehmen liefern kann.
Ermöglichen Sie eine dynamische, skalierbare Integration, die sich an sich ändernde Geschäftsanforderungen anpasst. KI-gestützte, API-basierte Automatisierung
Erschließen Sie Ihr Geschäftspotenzial mit IBM Integrationslösungen, die Anwendungen und Systeme für den schnellen und sicheren Zugriff auf wichtige Daten verbinden.
Nutzen Sie das volle Potenzial der Hybrid Cloud im Zeitalter der agentischen KI
Ermöglichen Sie eine dynamische, skalierbare Integration, die sich an sich ändernde Geschäftsanforderungen anpasst. KI-gestützte, API-basierte Automatisierung.