Was ist GraphQL-Föderation?

Die Definition von Subgraph-Schemata umfasst die Identifizierung von Domaingrenzen und die Entscheidung, wie diese Grenzen interagieren sollen.

In einer föderierten Architektur stellt jedes Subgraph-Schema einen bestimmten Teil des gesamten Datendiagramms dar. Es enthält Typen, Konfigurationen, Abfragen, Mutationen und Abonnements, die für einen Dienst oder eine Domäne gelten. Ein Produktdienst kann beispielsweise ein Subgraph-Schema haben, das Typen wie Produkt und Bewertung enthält, während ein Benutzerdienst über Benutzer- und Profiltypen verfügen kann.

Subgraph-Schemata werden auf ähnliche Weise wie ein Standard-GraphQL-Schema definiert, jedoch mit zusätzlichen föderationsspezifischen Anweisungen. Föderationsanweisungen enthalten Anweisungen dazu, wie ein System Entitäten über Schemata hinweg erweitert und wie das Gateway bestimmte Felder über Dienste hinweg auflösen sollte. Sie definieren auch Schlüssel für die Referenzierung von Entitäten.

Ein Beispiel: Die @key-Direktive gibt die Felder an, die einen Typ in föderierten Graphen identifizieren. Bei der Bereitstellung fordert diese Direktive das Gateway auf, eine Entität von dem Dienst abzurufen, dem der angegebene Typ gehört. Die @extends-Direktive gibt an, dass ein in einem Subgraph-Schema definierter Typ einen Typ erweitert, der aus einem anderen stammt, und erleichtert so die Typenerweiterung (mit zusätzlichen Feldern) in einem anderen Dienst.