Bei der digitalen Transformation im Bankwesen geht es nicht mehr nur um den Übergang von der traditionellen in die digitale Welt. Da die Kontaktpunkte mit Privat- und Firmenkunden rapide zunehmen, müssen die Banken ihren Schwerpunkt auf die Verbesserung der Customer Journey und die Ausweitung der Kundenansprache verlagern – und dadurch ihren Umsatz steigern.

Ein typisches Beispiel: Die umfassende Einführung von Unified Payments Interface (UPI) in Indien, das auf die zentrale Rolle der APIs zurückzuführen ist. UPI, ein Echtzeit-Zahlungssystem, hat die Art und Weise, wie Finanztransaktionen im ganzen Land durchgeführt werden, revolutioniert. APIs haben es Unternehmen und Entwicklern ermöglicht, UPI nahtlos in ihre Anwendungen und Services zu integrieren, was zu einer weit verbreiteten Nutzung geführt hat. Von der Ermöglichung mobiler und Online-Zahlungen bis hin zur Erleichterung von Händlertransaktionen und wiederkehrenden Zahlungen haben UPI-APIs ein Ökosystem geschaffen, in dem Einzelpersonen und Unternehmen mühelos auf die Vorteile von UPI zugreifen und diese nutzen können, und so die digitale Zahlungslandschaft Indiens verändert.

APIs sind auch entscheidend dafür geworden, dass Banken maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen und -lösungen anbieten können, die auf die einzigartigen Anforderungen von Unternehmen zugeschnitten sind. Durch die API-Integration erhalten Firmenkunden direkten Zugriff auf eine breite Palette von Bankdienstleistungen, die von Echtzeit-Kontoinformationen bis hin zu effizienten Zahlungsauslöse- und Cash-Management-Tools reichen. Dieser optimierte Zugriff verbessert das gesamte Kundenerlebnis, reduziert manuelle Prozesse und verbessert die Effizienz. Darüber hinaus können Banken durch die Zusammenarbeit mit Drittentwicklern und Fintech-Partnern über APIs ihr Dienstleistungsangebot kontinuierlich erneuern und erweitern, um sicherzustellen, dass sie bei der Erfüllung der dynamischen und sich entwickelnden finanziellen Anforderungen ihrer Firmenkunden an vorderster Front bleiben.

Axis Bank, die drittgrößte Privatbank Indiens, hat sich in den letzten drei Jahrzehnten einen Ruf als eine der ersten, kundenorientierten Banken der neuen Generation aufgebaut. APIs sind seit Jahren ein integraler Bestandteil von Axis Bank, da sie die Geschäftsautomatisierung, Skalierbarkeit und eine schnellere Bereitstellung innovativer Services ermöglichen. Der Schwerpunkt der Bank liegt auf dem Verbraucher- und Transaktionsbanking-Bereich, um APIs für ihre Privat- und Firmenkunden zu entwickeln und zu integrieren, die verschiedene Bankkanäle nutzen.

Axis Bank war auf der Suche nach einer robusten, sicheren und skalierbaren API-Verwaltungslösung, die ihren Kunden ein erstklassiges Bankerlebnis bieten würde. Gesucht wurde eine Lösung, die Zusammenarbeit mit New-Age-Fintech-Unternehmen erleichtert und gleichzeitig das hohe Maß an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz beibehält, für das die Bank bekannt ist.