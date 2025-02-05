Was ist API-Integration?

Eine API ist eine Reihe von Regeln oder Protokollen, die es Softwareanwendungen ermöglichen, miteinander zu kommunizieren, um Daten, Funktionen und Funktionalitäten auszutauschen. APIs können für einfache Integrationen verwendet werden, z. B. um einem E-Commerce-Shop die Kommunikation mit einem Zahlungssystem wie PayPal zu ermöglichen oder um einem Blog zu ermöglichen, Beiträge von einer Social-Media-Website abzurufen und einzubetten.

In einem Unternehmenssystem können APIs verwendet werden, um größere, umfangreichere Plattformen, Systeme und Workflows zu integrieren, z. B. um den Echtzeitaustausch von Daten zwischen verschiedenen Unternehmensdatenbanken zu ermöglichen oder unabhängige Anwendungen zu verbinden, um automatisierte Geschäftsprozesse zu erstellen.

Herkömmliche Point-to-Point-Integrationen, also die direkte Verbindung von Systemen oder Anwendungen durch benutzerdefinierte Codierung, erfordern ein erhebliches Maß an Einrichtungs- und Wartungsaufwand. Sie eignen sich oft nicht für viele moderne Umgebungen, die auf Hunderten oder Tausenden Anwendungen beruhen, die über verteilte IT-Architekturen verteilt sind.

Die API-Integration bietet eine effizientere Lösung. Durch API-Integration können Organisationen APIs verwenden, um Integrationen offenzulegen und Anwendungen, Plattformen und Systeme zu integrieren, unabhängig davon, wo sie sich befinden – was in modernen IT-Umgebungen von entscheidender Bedeutung ist.