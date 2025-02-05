Was ist API-Integration?

API-Integration bezieht sich auf die Verwendung von Programmierschnittstellen (APIs), um Integration offenzulegen und Unternehmensanwendungen, Systeme und Workflows für den Austausch von Daten und Diensten zu verbinden.
Eine API ist eine Reihe von Regeln oder Protokollen, die es Softwareanwendungen ermöglichen, miteinander zu kommunizieren, um Daten, Funktionen und Funktionalitäten auszutauschen. APIs können für einfache Integrationen verwendet werden, z. B. um einem E-Commerce-Shop die Kommunikation mit einem Zahlungssystem wie PayPal zu ermöglichen oder um einem Blog zu ermöglichen, Beiträge von einer Social-Media-Website abzurufen und einzubetten.
In einem Unternehmenssystem können APIs verwendet werden, um größere, umfangreichere Plattformen, Systeme und Workflows zu integrieren, z. B. um den Echtzeitaustausch von Daten zwischen verschiedenen Unternehmensdatenbanken zu ermöglichen oder unabhängige Anwendungen zu verbinden, um automatisierte Geschäftsprozesse zu erstellen.
Herkömmliche Point-to-Point-Integrationen, also die direkte Verbindung von Systemen oder Anwendungen durch benutzerdefinierte Codierung, erfordern ein erhebliches Maß an Einrichtungs- und Wartungsaufwand. Sie eignen sich oft nicht für viele moderne Umgebungen, die auf Hunderten oder Tausenden Anwendungen beruhen, die über verteilte IT-Architekturen verteilt sind.
Die API-Integration bietet eine effizientere Lösung. Durch API-Integration können Organisationen APIs verwenden, um Integrationen offenzulegen und Anwendungen, Plattformen und Systeme zu integrieren, unabhängig davon, wo sie sich befinden – was in modernen IT-Umgebungen von entscheidender Bedeutung ist.
API-Integration untermauert wichtige Integrationswerkzeuge wie Integration-Platform-as-a-Service-Lösungen (iPaaS) und spielt eine zentrale Rolle bei der Modernisierung und digitalen Transformation von Unternehmens-IT-Architekturen. Die Modernisierung erfordert einen flexiblen Ansatz, der neue und bestehende Systeme unterstützen kann; Die API-Integration bietet diesen Ansatz, indem sie es Unternehmen ermöglicht, die Schnittstelle zu allen Unternehmenssystemen zu modernisieren.
Modernisierung erfolgt nicht über Nacht. Und während ein Unternehmen daran arbeitet, verschiedene Teile seiner IT-Landschaft zu modernisieren, um Innovation voranzutreiben, muss es in der Lage sein, Daten, Dienste und Prozesse sowohl aus neuen als auch aus bestehenden Systemen in der gesamten IT-Landschaft zu integrieren. Die API-Integration ermöglicht die Entkopplung der Integration von der Anwendung selbst und hilft Organisationen, innovativ zu sein und flexibel zu bleiben, ohne darauf zu warten, dass die Systeme selbst vollständig modernisiert werden.
API-Integration und API-Management sind unterschiedliche, sich aber ergänzende Disziplinen mit unterschiedlichen Zielen und Ansätzen. Solide API-Management-Praktiken können die API-Integration erleichtern.
API-Integration betrifft die Verwendung von APIs, um Integrationen verfügbar zu machen und Geschäftssysteme, Prozesse und Daten zu verbinden.
API-Management ist ein breiteres Spektrum an Verfahren und Tools, das APIs als eine eigene Asset-Klasse betrachtet und das gesamte Lebenszyklusmanagement von APIs abdeckt. Es handelt sich dabei um den skalierbaren Prozess der Erstellung, Veröffentlichung und Verwaltung von APIs – gemeinsame Nutzung, Zugriffskontrolle, Verfolgung der Nutzung und Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien – innerhalb einer Unternehmens- und Multicloud-Umgebung.
Erfolgreiches API-Management gibt Unternehmen mehr Kontrolle über ihre APIs. Es stärkt und vereinfacht die API-Dokumentation, die API-Sicherheit und die API-Erkennung, hilft Unternehmen, Infrastrukturchaos und Redundanz zu vermeiden, und steigert die API-Effizienz. Insgesamt trägt es dazu bei, bessere APIs zu entwickeln und ein stärkeres unternehmensweites Verständnis dafür zu schaffen, welche APIs existieren und wie sie eingesetzt werden können, was wiederum die API-Integration erleichtert.
Eine effiziente API-Managementpraxis kann dazu beitragen, dass Unternehmen API-Integrationen vollständig nutzen und dass Komponenten und Datenbestände nach Möglichkeit wiederverwendet werden. Wenn bereits APIs vorhanden sind, die zum Aufrufen von Integrationen verwendet werden können, müssen Unternehmen keine benutzerdefinierten APIs erstellen.
Die API-Integration hilft Unternehmen, mehrere entscheidende Ergebnisse zu erzielen:
Der Wert von Tools der künstlichen Intelligenz (KI) hängt in hohem Maße vom Zugriff der KI auf Daten ab. Daten, die in verschiedenen Abteilungen eines Unternehmens isoliert sind, oder Daten, die veraltet oder inkonsistent sind, schränken das Potenzial von KI-Tools ein. Die Integration von Datenquellen und Anwendungen zur Erstellung umfassender Datensätze hilft Unternehmen bei der Feinabstimmung von KI-Modellen trägt zur Gewinnung aussagekräftigerer KI-Erkenntnisse bei.
Die Verantwortung für Innovation geht über die IT-Teams und Softwareentwickler hinaus – Line-of-Business-Teams und Bürger-Technologen erhalten zunehmend mehr Unabhängigkeit und werden gebeten, Innovation durch Integrationsaufgaben voranzutreiben.
In einer Zeit, in der Teams mit weniger Spezialisierung eine größere Anzahl von Integrationsaufgaben ausführen, steigt das Risiko von Zersiedelung, Ineffizienz und Sicherheits- oder Governance-Pannen. API-Integration und iPaaS-Lösungen tragen dazu bei, die Demokratisierung von Daten voranzutreiben, und ermöglichen es Nicht-IT-Mitarbeitern, Integrationsaufgaben durchzuführen (mit Hilfe von Low-Code- und No-Code-Tools) und gleichzeitig das Risiko zu minimieren.
Viele Unternehmen haben bestehende lokale Systeme und Prozesse (mit vielen wertvollen Daten) als Grundlage ihrer IT-Architektur, die nicht ohne Weiteres ersetzt werden können. Diese Systeme wurden jedoch nicht für die Interaktion mit modernen KI-basierten Anwendungen und Automatisierungen entwickelt. Die API-Integration hilft Unternehmen, die Lebensdauer herkömmlicher Systeme zu verlängern, die sonst in Echtzeitarchitekturen Schwierigkeiten hätten.
Anstatt sich auf Ad-hoc-Fixes zu verlassen, die oft die Komplexität und die Kosten erhöhen, bietet die API-Integration eine Lösung, die es Unternehmen ermöglicht, Kernsysteme und abhängige Geschäftsprozesse mit neuer Technologie zu verbinden.
Die API-Integration ermöglicht es Unternehmen, neue Dienste und Anwendungen mit Kundenbeziehungsmanagement (CRM), Enterprise-Ressourcen-Planung (ERP) und anderen Systemen zu verbinden. Diese Systeme werden häufig in verschiedenen Umgebungen mit unterschiedlichen Managementsystemen eingesetzt, und der Erfolg aller Systeme hängt von der Synchronisierung der Daten zwischen ihnen ab.
Ein Unternehmen könnte beispielsweise über On-Prem-ERP- und Supply-Chain-Management (SCM)-Systeme verfügen, die Daten mit einer Software-as-a-Service (SaaS)-CRM-Lösung wie Salesforce und einer in der Cloud gehosteten Kundensupport-App austauschen müssen. Die API-Integration hilft, die Lücke zwischen diesen verschiedenen Systemen zu schließen.
Es gibt viele Möglichkeiten, wie APIs zum Aufrufen von Integrationen verwendet werden. Gängige Beispiele sind:
Unternehmen verlassen sich auf die API-Integration, um ihre Workflows in Unternehmenssoftwaresystemen zu rationalisieren und zu automatisieren. So können Organisationen beispielsweise APIs verwenden, um Unternehmenssoftware, die den Bestand verfolgt, mit Software zur Verfolgung eingehender Bestellungen zu integrieren, um wichtige Daten für Stakeholder besser sichtbar zu machen.
APIs werden häufig verwendet, um CRM-Software in andere Unternehmenssysteme wie ERP-Tools zu integrieren. Die API-Integration ermöglicht es Unternehmen, diese Tools zu synchronisieren, sodass Daten zwischen ihnen verschoben werden können, wodurch eine einzige Quelle für konsistente, genaue Daten geschaffen wird.
Unternehmen nutzen APIs zur Integration in verschiedenen Cloud-Computing- und On-Premise-Umgebungen. Die Integration von Cloud-Services ermöglicht die Datenübertragung in verschiedenen Umgebungen und Regionen und hilft Unternehmen, wertvollere Workflows zu erstellen und Datensilos aufzubrechen.
Benutzer stoßen (oft unwissentlich) auf diese Art von Integrationen sowohl im geschäftlichen als auch im privaten Bereich. Anwendungen wie Slack nutzen APIs, um andere Unternehmenssoftware zu integrieren, die Mitarbeiter zur Zusammenarbeit in die Plattform nutzen.
Benutzer können beispielsweise ein Cloud-basiertes Dateifreigabeprogramm in die App integrieren, das das Hochladen und Teilen von Dateien ermöglicht, ohne die Anwendung zu verlassen. Mit solchen Integrationen müssen die Mitarbeiter die Messaging-Anwendungen nicht verlassen, um an anderen Aspekten des Geschäftsprozesses zu arbeiten.
APIs können nach Anwendungsfall kategorisiert werden, einschließlich Daten-APIs, Betriebssystem-APIs, Remote-APIs und Web-APIs. Die meisten APIs sind heute Web-APIs.
Web-APIs sind eine Art von Remote-API (was bedeutet, dass die API Protokolle verwendet, um externe Ressourcen zu manipulieren), die Daten und Funktionen einer Anwendung über das Internet mithilfe des Hypertext Transfer Protocol (HTTP) zugänglich machen.
Offene APIs sind Open-Source-Anwendungsprogrammierschnittstelle, auf die Benutzer über HTTP zugreifen können. Sie sind auch bekannt als öffentliche APIs und verfügen über definierte API-Endpunkte sowie Anforderungs- und Antwortformate.
Partner-APIs verbinden strategische Geschäftspartner. Normalerweise greifen Entwickler über ein öffentliches API-Entwicklerportal im Self-Service-Modus auf diese APIs zu. Dennoch müssen sie einen Onboarding-Prozess durchlaufen und Anmeldeberechtigungsnachweise erhalten, um auf Partner-APIs zugreifen zu können.
Interne oder private APIs bleiben vor externen Benutzern verborgen. Diese privaten APIs stehen Benutzern außerhalb des Unternehmens nicht zur Verfügung. Stattdessen nutzen Unternehmen sie, um die Produktivität und Kommunikation zwischen verschiedenen internen Entwicklungsteams zu verbessern.
Composite-APIs kombinieren mehrere Daten- oder Service-APIs. Sie ermöglichen Programmierern den Zugriff auf mehrere Endpunkte mit einem einzigen Aufruf. Composite-APIs sind in Microservices-Architekturen nützlich, wo für die Ausführung einer einzelnen Aufgabe möglicherweise Informationen aus mehreren Quellen erforderlich sind.
Im Programmiersprachenbegriff ist ein „Protokoll“ ein System von Regeln, die Parameter der Funktionsweise eines bestimmten Programms oder einer bestimmten Anwendung bestimmen. Zu den gängigen API-Protokollen, -Stilen und -Sprachen gehören:
Eine REST-API (auch RESTful-API oder RESTful-Web-API genannt) ist eine API, die den Designprinzipien des Architekturstils „Representational State Transfer“ (REST) entspricht. REST-APIs werden häufig für Integrationen verwendet.
REST-APIs verwenden HTTP-Anfragen wie GET, PUT, HEAD und DELETE zur Interaktion mit Ressourcen. REST stellt Daten als Ressourcen zur Verfügung, wobei jede Ressource durch eine eindeutige URI repräsentiert wird. Clients fordern eine Ressource an, indem sie deren URI angeben.
REST-APIs sind statusunabhängig – sie speichern keine Clientdaten zwischen Anfragen. Es ist möglich, RESTful APIs mit SOAP-Protokollen zu erstellen, aber Praktiker betrachten die beiden Standards normalerweise als konkurrierende Spezifikationen.
SOAP ist eine leichtgewichtige XML-basierte Messaging-Protokollspezifikation, die es Endpunkten ermöglicht, Daten über eine Reihe von Kommunikationsprotokollen wie SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) und HTTP (Hypertext Transfer Protocol) zu senden und zu empfangen. SOAP ist unabhängig, was es SOAP-APIs ermöglicht, Informationen zwischen Anwendungen oder Softwarekomponenten auszutauschen, die in verschiedenen Umgebungen ausgeführt werden oder in verschiedenen Sprachen geschrieben sind.
Remote Procedure Call (RPC) ist ein Protokoll, das das im Betriebssystem verwendete High-Level-Kommunikationsparadigma bereitstellt. RPC setzt die Existenz eines Low-Level-Transportprotokolls voraus, wie z. B. das Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) oder das User Datagram Protocol (UDP), um die Nachrichtendaten zwischen kommunizierenden Programmen zu übertragen.
RPC implementiert ein logisches Client-zu-Server-Kommunikationssystem, das speziell für die Unterstützung von Netzwerkanwendungen entwickelt wurde. Das RPC-Protokoll ermöglicht es Benutzern, mit entfernten Prozeduren so zu arbeiten, als wären die Prozeduren lokal.1
Das XML-RPC-Protokoll verwendet ein spezielles XML-Format für die Datenübertragung. XML-RPC ist älter als SOAP, aber einfacher und auch relativ schlank, da es nur minimale Bandbreite benötigt.
Wie XML-RPC ist auch JSON-RPC ein Remote Procedure Call, der JSON (JavaScript Object Notation) anstelle von XML verwendet. JSON ist ein leichtgewichtiges Format für den Datenaustausch, das einfach zu verarbeiten ist und Name/Wert-Paare und geordnete Listen von Werten verwendet. Da JSON universelle Datenstrukturen verwendet, kann es mit jeder Programmiersprache verwendet werden.
gRPC ist ein leistungsstarkes Open-Source-RPC-Framework, das ursprünglich von Google entwickelt wurde. gRPC verwendet das Netzwerkprotokoll HTTP/2 und das Datenformat Protocol Buffers und wird häufig zur Verbindung von Services in einer Microservices-Architektur verwendet.
WebSocket-APIs ermöglichen die bidirektionale Kommunikation zwischen Client und Server. Bei dieser Art von API muss nicht für jede Kommunikation eine neue Verbindung aufgebaut werden, sondern es ist ein kontinuierlicher Austausch möglich, sobald die Verbindung hergestellt ist. Das macht Web Socket APIs ideal für die Echtzeitkommunikation.
GraphQL ist eine Open-Source-Abfragesprache und serverseitige Laufzeit, die festlegt, wie Clients mit APIs interagieren sollen. 2 GraphQL ermöglicht es Benutzern, API-Anfragen mit nur wenigen Zeilen zu stellen, anstatt auf komplexe Endpunkte mit vielen Parametern zugreifen zu müssen. Diese Fähigkeit kann die Erstellung und Beantwortung von API-Anfragen erleichtern, insbesondere von komplexeren oder spezifischen Anforderungen, die auf mehrere Ressourcen abzielen.
Unternehmen verwenden häufig API-Integration, manchmal auch Middleware genannt, um Integration in zunehmend verteilten Umgebungen zu verwalten. iPaaS-Lösungen sind derartige Plattformen.
iPaaS-Plattformen bieten eine einheitliche Oberfläche, über die Unternehmen Integrationen verwalten können. Diese zentralisierte Schnittstelle hilft, Chaos zu reduzieren, die Integration und API-Effizienz zu fördern und den Zugang in komplexen technischen Ökosystemen zu demokratisieren, sodass ein breiteres Spektrum von Benutzern Integrationsaufgaben ausführen kann.
iPaaS-Plattformen verwenden häufig Tools wie vorgefertigte Konnektoren, Vorlagen und Low- oder No-Code-Tools, um den Bedarf an Codierung zu reduzieren. iPaaS und andere Integrationsplattformen helfen, zeitaufwendige Betriebsabläufe und Fehler zu reduzieren und die unternehmensweite Integration zu vereinfachen.
Zu den wichtigsten Funktionen von Integrationsplattformen gehören:
Die erfolgreichsten Lösungen für die API-Integration unterstützen eine breite Palette von Integrationsmustern, einschließlich:
Führende Lösungen verbinden Anwendungen und Services, Ereignisse (synchron und asynchron) und Datensätze in allen Anwendungsfall.
Die Abstraktion über APIs ist in modernen Architekturen aus zwei Hauptgründen besonders wichtig:
Zu diesem Zweck werden häufig REST-APIs für den synchronen Austausch und Async-APIs für asynchrone Endgeräte (wie Kafka) verwendet. Dieser Ansatz schafft eine abstrakte Ebene für alle Integrationen.
Moderne Architekturen sind komplex und verteilt, und es ist wichtig, dass Integrationen dort ausgeführt werden, wo sie die größte Leistung und den größten Sicherheitswert bieten. API-Integration-Plattformen unterstützen hybride Bereitstellungsmodelle und ermöglichen die Integration überall dort, wo sich Daten befinden.
API-Integration-Plattformen können die Ausführung von Integration in anbieterverwalteten SaaS-Lösungen, lokalen Systemen und in den Cloud-Konten des Kunden erleichtern. Zudem bieten sie die nötige Flexibilität, um Integrationsabläufe im Zuge der Systemmodernisierung anzupassen.
Da in modernen Unternehmen immer mehr Mitarbeiter für Integrationsaufgaben (wie die Erstellung zusammengesetzter Services unter Verwendung von APIs) verantwortlich sind, ist es wichtig, dass die Integrationen für ein breites Spektrum von Benutzern zugänglich sind. Die Self-Service- und No-Code-Tools, die führende API-Integration-Plattformen anbieten, helfen Business-Technologen und anderen Benutzern rechts von traditionellen Integratoren, ihre SaaS-Apps mit anderen Unternehmenssystemen zu verbinden.
Die API-Integration hilft Unternehmen:
Die API-Integration wird verwendet, um Systeme, Dienste und Anwendungen zu verbinden, die in verschiedenen Umgebungen gehostet werden. Wenn diese Systeme Daten automatisch und in Echtzeit austauschen können, können Teams umfassendere Prozessautomatisierungen erstellen, die verschiedene Anwendungen und Workflows integrieren, unabhängig davon, wo sie sich befinden.
Die Abstraktion, die die API-Integration bietet, ermöglicht es Unternehmen, Kernsysteme und die wertvollen Daten in moderne Workflows zu integrieren, ohne auf die Modernisierung des gesamten Systems warten zu müssen.
APIs werden zum Aufbau modularer Architekturen verwendet, in denen Dienste einfacher hinzugefügt oder entfernt werden können. Solche Architekturen sind flexibler als andere Modelle und ermöglichen es Unternehmen, neue Funktionen und Dienste hinzuzufügen, ohne umfassende Änderungen an der zugrunde liegenden Architektur vornehmen zu müssen. APIs können auch in verschiedenen Anwendungen wiederverwendet werden.
Eine API-first-Architektur, die auf Flexibilität ausgelegt ist – beispielsweise durch die Verwendung von APIs, die in einem Standardformat und ohne fest kodierte Abhängigkeiten entwickelt wurden – kann dazu beitragen, dass Unternehmen skalierbarer und besser in der Lage sind, auf veränderte Markttrends oder Geschäftsinitiativen zu reagieren.
Damit maschinelles Lernen und andere KI-Tools am effektivsten sind, benötigen sie Zugriff auf viele Daten. Je vollständiger und aktueller die Daten sind, desto genauer und wertvoller sind die Erkenntnisse, die KI gewinnen kann. Die API-Integration hilft Unternehmen, Daten aus dem gesamten Unternehmen zu verbinden und den größten Nutzen aus der Anwendung von KI-Tools zu ziehen.
Ohne Integration können Daten zwischen verschiedenen Apps oder Geschäftsbereichen isoliert sein, was zu einer komplizierten und oft zeitaufwändigen Erfahrung für Stakeholder führt, die Zugriff auf diese Daten benötigen. API-Integration wird verwendet, um Datensätze zu vereinheitlichen und den Echtzeit-Datenaustausch zwischen Unternehmenssystemen zu erleichtern.
